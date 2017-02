« Nouveau Monde » et « Sept libertés »

Ce texte poursuit la réflexion entamée dans l'article intitulé "L'Europe du Diable et du bon Dieu" (http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/europe-du-diable-ou-du-bon-dieu-168542).



- Il tâche de l'actualiser théoriquement, en ces temps de post-vérité ("post-truth") où le néo-capitalisme rend l'humain, en sa liberté et dignité, de plus en plus insignifiant sinon obsolète. Où l'individualisme de l''homme fort" n'a plus que moquerie pour la presse et la démocratie. Où le nationalisme exacerbé ne se refuse pas à entrer dans de nouvelles guerres commerciales, voire des guerres tout court. Et où le racisme, dans les esprits et les coeurs, tend à s'institutionnaliser... - Il cherche aussi, pratiquement, l'indispensable "sésame, ouvre-toi" susceptible, en bonne démocratie, de nous faire entrer dans un "Nouveau Monde" où régneraient "7 libertés"....

La "gouvernance par les nombres" s'est substituée au "gouvernement par les lois", affirme le juriste Alain SUPIOT, professeur au Collège de France (https://www.college-de- france.fr/site/alain-supiot/ ).

Autrement dit, le calcul économique, la comptabilité budgétaire et la quantification en général ont dévalorisé la délibération législative, la décision démocratique et la norme politique en général. Et il en résulte, nous dit-il dans un entretien au Figaro du 11 juillet 2016, "un discrédit qui sape les bases mêmes de la démocratie, encourage la quête de l'homme fort et ouvre les vannes de la violence".

Or, l'opposé de la violence, c'est le dialogue et sa dialectique visant à un accord des esprits sur la base d'une vérité commune comme d'un bien commun. Donc, c'est bien tout ce qui a fait la spécificité civilisationnelle de notre Europe au "yeux grand ouverts" (c'est une des étymologies de son nom grec) qui est aujourd'hui menacé de sombrer dans le néant.

Un monde de la post-vérité ("post-truth") se doit en effet de mettre fin : 1) à cette recherche philosophico-politique de la Vérité du vivre-ensemble que les Grecs nous ont enseignée. 2) A ce Droit universel du citoyen libre que les Romains ont visé. 3) A cet Amour universel que le Christ nous a commandé. 4) A cette "Liberté-Egalité-Fraternité" (notée LEF) que la France révolutionnaire a désirée et que l'idéalisme allemand a cherché à penser.

Face à une telle effrayante perspective (et l'on peut, hélas, aisément imaginer un gouvernementalité algoritmique contrôlée par un Parti totalitaire devenu le maître absolu d'une Humanité où liberté et dignité de chaque individu n'ont plus aucun sens), il est fichtrement nécessaire et urgent de penser à une "recomposition de la démocratie", à une "resocialisation consciente des libertés individuelles", et à une "réarticulation de l'individuel et du collectif".

C'est ce que propose le philosophe Marcel GAUCHET, dans son "Nouveau Monde" (quatrième tome de son "Avènement de la Démocratie" chez Gallimard, Sciences humaines).

Sur cette base, je crois utile d'avancer une idée à la fois limpide et (apparemment) utopique.

Sachant que la représentation politique est en crise (effondrement des partis traditionnels, fracture entre dirigeants et dirigés, hiatus entre élites médiatiques et public populaire, etc.), il ne nous reste plus qu'à en appeler directement à chaque citoyen/ne via l'organisation numérique, région par région, d'un référendum pan-européen (j'y inclus volontiers la Russie).

L'objectif, outre le fait que s'entendrait ainsi pour la première fois la voix du peuple européen lui-même , est de donner à chacun/e le droit de choisir entre le statu quo conservateur et le changement radical. A lui, à elle de dire, non tant quelle est la société dans laquelle il a envie de vivre et dans laquelle il entend donner sens à son existence, mais d'abord s'il/elle en veut une toute nouvelle. L'alternative à lui pro-poser est donc claire.

Ou bien sera maintenue la dynamique actuelle des quatre forces que l'Europe elle-même a fait naître ou a alimentées, et dont j'ai déjà parlé dans l'article cité ci-dessus. Ou bien celle-ci doit être progressivement brisée via un rejet résolu du capitalisme inégalitaire-pollu eur-corrupteur, de l'individualisme égoïste-narcissique-pervers, du nationalisme sectaire-dominateur- belliqueux, et du racisme vindicatif-haineux-meurtrier.

La question à poser peut doncêtre simple : voulez-vous (pour-)suivre la voie du Profit ou entrer dans celle du Partage (ou celle de l'Argent opposée à celle de l'Amour, celle de la Richesse à celle de la Sagesse, celle de la Production à celle de la Communion) ?

On l'aura compris, il s'agit avant tout de savoir si les différents peuples et régions (non plus Etats) qui composent l'Europe veulent encore donner un sens à notre républicaine LEF. Et s'ils sont décidément prêts à la mettre en oeuvre via un nouveau "gouvernement par les lois" se soumettant peu à peu la "gouvernance par les nombres".

Si oui (et rien ne dit que ce "oui" soit majoritaire !), alors la route vers les sept libertés de chaque être humain nous sera ouverte.

Liberté de croyance et d'expression, libération à l'égard du besoin et de la crainte, sont les quatre premières qu'a déjà énoncées Franklin Delano ROOSEVELT en janvier 1941.

Elles nous portent nécessairement vers la Justice et vers la Paix mondiales (selon le sens du Partage et du Dialogue déjà indiqué). Et en ce domaine les idées ne manquent pas ; une ONU des religions et spiritualités, un droit individuel de n'être pas tué au nom d'un Dieu ou d'un Parti quelconques, des investissements massifs dans les pays sous-développés, des brigades internationales du Travail, une police et justice européennes puis mondiales contre le crime organisé et le terrorisme, etc.).

Les trois dernières, que je propose ici, sont encore à décider.

Elles visent : 1) la Mobilité tant géographique que professionnelle et existentielle au sens large ; ce qui implique une politique globale des formations, de l'emploi, des transports, des logements, etc..

2) La Visibilité et Vérificabilité, pour chaque personne, de ce qui advient, se dit et se fait dans le monde ; ce qui implique une politique globale des savoirs, des médias et de leurs "big data", de la surveillance, de la transparence, etc

3) La Félicité ou Volupté de vivre, ce qui implique une politique de l'épanouissement et du "souci de soi", des loisirs personnels, de la cellule familiale et de la jouissance sexuelle. J'ajoute, sur ce troisème point, un principe de réduction du temps de travail que je crois bien fondé. Chaque personne doit pouvoir partager son temps quotidien entre occupation et utilité sociales et occupation et perfectionnement personnels, quitte à compenser ce temps partiel permanent par un engagement à être utile socialement jusqu'à la fin de sa vie (pour autant que les forces ne lui manquent pas évidemment).

En conclusion, il n'y a certes pas à désespérer car un "nouveau monde" est toujours possible. Mais il est clair, en bonne démocratie, qu'il nous faut au préalable savoir si chacun/e d'entre nous le désire en son âme et conscience, et donc veut vraiment d'un tel radical changement de direction pour l'Europe et le monde entier. Seul un référendum européen peut nous permettre de le savoir. Et, quel que soit son résultat, il présente au moins le mérite de faire apparaître le peuple européen en tant que nouvel acteur sur la scène de l'histoire mondiale. Ce qui n'est pas rien.