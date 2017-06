O.T.A.N. VS Armée Européenne

L’O.T.A.N. vient d’inaugurer son nouveau quartier général flambant neuf, Jean-Claude Juncker fait de la défense Européenne une question cruciale à résoudre rapidement. Historiquement et depuis la fin de la seconde guerre mondiale toutes les tentatives visant à la création d’une armée Européenne ont échoué. D’abord parce que le général de Gaulle souhaitait la souveraineté totale de la France en matière militaire, c’est pour ça que nous avions quitté le commandement intégré de l’O.T.A.N. avant que Sarkozy nous y remette en 2009 ; par la suite il s’agissait de ne pas affaiblir l’O.T.A.N. qui nous « protégeait » du dragon Russe, puis les Américains ont fait pression sur les anciens membres du pacte de Varsovie et nouveaux entrant dans l’Union Européenne pour freiner la création de cette entité qui viendrait concurrencer l’armée Américaine alors qu’ils sont les leaders de l’O.T.A.N. depuis Eisenhower.

Le hic c’est qu’actuellement le chef des forces armées Américaines s’appelle : Donald J. Trump et ce n’est pas franchement un ami de notre cher président. Par président j’entends Juncker, pas son sous-fifre de l’Élysée. Par conséquent, l’idée d’une armée de l’Union Européenne qui rendrait des comptes directement à Bruxelles revient sur le tapis et que je l’ai expliqué dans un précédent article, la nomination de Sylvie Goulard, européiste convaincue comme ministre des Armées n’est pas anodine loin s’en faut. Si les États-Unis ne sont plus un allié fiable comme l’a déclaré Merkel sortie du G7 alors gageons que nos chers commissaires Européens vont tout faire pour qu’en cas de dislocation de l’alliance Atlantique il y ait une force militaire Européenne suffisante pour regarder la Russie et les États-Unis droit dans les yeux sans quoi s’en serait fini de l’influence de cette Union de malfaiteurs mais me direz-vous ce ne serait pas pour me déplaire !

Ce qui fait encore le lien aujourd’hui c’est bien sûr la puissance militaire Britannique mais si ceux-ci choisissaient de s’extraire de l’O.T.A.N. tout comme ils l’ont fait de l’Union Européenne ce qui est loin d’être utopique dans la situation actuelle, alors celle-ci ne survivrait pas sans une véritable armée parce que, disons les choses, sans sa tutelle Américaine cette vaste escroquerie sur fond bleu n’est plus qu’un château de cartes n’attendant qu’un souffle pour s’effondrer, or la sortie des Britanniques de l’O.T.A.N. pourrait inciter le président Américain à se passer de coalitions dont il doute ouvertement de l’efficacité, à juste titre selon moi.

Macron est un fédéraliste convaincu et je ne doute pas qu’il ne rechignera pas à ce que le commandement de nos troupes déjà aux mains Américaines au travers de l’O.T.A.N. passent définitivement sous tutelle Européenne garantissant ainsi la pérennité d’une Union non démocratique qui ne cesse de semer le trouble et d’asservir ses peuples. Après la monnaie, la constitution passée en force, l’Armée Européenne est la dernière pierre d’un édifice servant les puissances financières qui sèment la mort et la terreur sous couvert d’humanisme et de démocratie.

L’arrivée de l’impétueux Donald J. Trump à la maison blanche et le Brexit poussent les dirigeants Européens à accélérer la fédéralisation de l’Europe en usant de tous les moyens (y compris ceux que je ne citerais pas) mais est-ce vraiment cela l’avenir que nous voulons ?

Organisation transatlantique ou Armée Européenne peu importe il est grand temps que la France retrouve sa souveraineté parce qu’en attendant nos soldats sont conduits vers des champs de bataille qui ne protègent ni le pays ni la moindre idéologie. Nos soldats meurent pour défendre des intérêts économiques qui ne sont pas les nôtres. Le choix est toujours le même : notre nation ou cette nouvelle invention internationaliste qu’est l’Union Européenne et dans un pays lobotomisé par les discours droits-de-l’hommistes je gage que mes compatriotes cuits et frits à coup de BFM-TV et autres journaux milliardaires vont se jeter à corps perdus vers cet idéal qui nous mène à la catastrophe.

Il est temps que les voix s’élèvent contre l’oppression certes mais aussi contre les silences et les ignorances de ce qui ont le droit de vote. Lorsque l’Europe sera dotée d’une armée, la France sera au mieux une région, au pire un souvenir.

« L’Europe occidentale est devenue, sans même s’en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s’agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. Mais la difficulté dans ce cas, c’est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s’émanciper. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l’économie mondiale nous sont imposées. Bien des Européens y sont favorables. » général Charles de Gaulle