Obligation vaccinale en marche : liberté, liberté chérie !

@pemile

la sagesse orientale ?

et quid de la déontologie médicale ? de l’intérêt du patient ? du serment d’ hypocrate ?

je n’ai jamais menacé un visiteur médical ni un commercial .............

il y a un épilogue a cette histoire : l’année d’après les affiches de publicité en A0 pour le vaccin avaient disparues de la médecine du travail ( entre temps le scandale de la sclérose en plaque avait commencé et on ne parlait plus que de vacciner les populations a risques , et encore ....)

la sagesse orientale quand a elle n’a rien a voir avec une publicité pour de la lessive et le zen par exemple est un chemin de rigueur entre la vie et la mort

savoir qui on est, ce qu’est le monde et comment il marche est de la sagesse orientale rien a voir avec les bisounours ..............