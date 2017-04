Offensive contre le Syndicalisme de classe

je vais aller plus loin, bien entendu le patronat favorise outrageusement la CFDT et lui facilite grandement travail et recrutement, être un délégué CGT c’est à mi chemin entre le sacerdoce et le martyr, je sais j’en étais un, bon ça c’est une chose

mais des mois de manif contre la loi belle connerie a porté ses fruits, beaucoup se sont sentis sinon abandonné, du moins peu soutenus par la tête de la CGT, beaucoup on regretté que les appels à la grève générale n’ait pas été suivi par la direction, il en est ressorti un sentiment de frustration de cette dure défaite avec l’impression que rien n’est plus possible et que ce n’est donc pas la peine de se mettre dans un syndicat, le n’ai pas les chiffres mais je parie que ce n’est pas la hausse de la CFDT qui est en cause mais plutot la baisse de la CGT, bon un petit coup de Fillon et tout rentrera dans l’ordre