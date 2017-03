Oh monsieur Macron, que vous avez de grandes dents !

Je vais donc parler de l'homme qui a repris la devise de Pierre Dac : « C'est en marchant à grands pas qu'on évite de rester sur place ». Je ne vais pas lui chercher des poux dans la tête à propos de son patrimoine, ni tenter de savoir s'il a mérité l'argent qu'il a gagné, je laisse cela pour les esprits mesquins.

Demandez le programme !

Tout d'abord, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, comme par exemple que la Guyane est une île, j'ai téléchargé (et lu) le programme d'Emmanuel Macron. Je vais répartir ses propositions en trois catégories :

Dépenses :

Réduction des cotisations payées par les salariés, par les indépendants et par les fonctionnaires : près de 500 euros supplémentaires nets par an pour un salaire de 2200 euros nets par mois.

100€ nets de plus chaque mois pour les smicards.

Effort national de formation, effort massif pour l'apprentissage.

5 milliards d’euros de notre Plan d’investissement seront consacrés à la modernisation de leurs exploitations (des agriculteurs).

Réduction des cotisations sociales employeurs de 6 à 10 points.

Assurance chômage pour tous.

Plan d'investissements de 50 milliards d'euros, baisse d'impôts sur les sociétés de 33,3% à 25%.

Rénovation d'un million de logements mal isolés.

Prime de 1000€ pour acheter un véhicule moins polluant.

Recrutement de 10000 policiers et gendarmes supplémentaires, construction de 15000 places de prison.

Augmentation de 2% des moyens des armées.

Construction de 80000 logements pour les jeunes.

Augmentation du minimum vieillesse de 100€ par mois, doublement des maisons de santé

Exonération de la taxe d'habitation de 80% des ménages.

200000 billets d'avion par an au titre de la mobilité ultra-marine, plan de transition agricole de 5 milliards d’euros.

Recettes : ???? (peut-être ai-je lu trop rapidement ?)

Vœux pieux :

un budget de la zone euro voté par un Parlement de la zone euro et exécuté par un ministre de l’Économie et des Finances de la zone euro.et des Finances de la zone euro.

Nous proposerons avec l’Allemagne une Europe de la défense associant les pays volontaires, en créant un Fonds européen de défense

Nous fixerons un prix plancher du carbone dans les pays de l’Union.

Conventions citoyennes dans toute l’Europe dès la fin de l’année 2017 pour redonner un sens au projet européen.

Le harcèlement des femmes, les insultes, la dégradation du mobilier urbain, les crachats… Ces incivilités seront punies d’amendes immédiates et dissuasives.

création d'une force de 5000 garde-frontières européens.



Mesures Big Brother :

Diminution du financement public des formations politiques qui auront une représentation déséquilibrée en termes de parité.

Opérations de contrôle aléatoires et imprévues à grande échelle, en matière d’accès à l’emploi ou au logement.

Tests massifs au hasard, des entreprises pour vérifier qu’elles respectent bien la loi sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes..

Mesures contradictoires :

Mise au point d'un système universel avec des règles communes de calcul des pensions, mais en même temps, on ne touchera ni à l'âge de départ en retraite, ni au niveau des pensions.

Application stricte du principe de laïcité mais voile autorisé à l'université.

Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un programme de gouvernement mais d'un prospectus publicitaire qui vante les mérites d'un produit en laissant de côté tout ce qui pourrait fâcher le client. Pour être tout-à-fait juste, il faut reconnaître que l'on peut y trouver quelques idées intéressantes, comme le bonus-malus visant à inciter les entreprises à privilégier les emplois de longue durée, mais c'est bien mince pour une feuille de route gouvernementale.

Dis-moi qui tu attires, je te dirais qui tu es

Il y a les paroles, et il y a les faits qui en disent souvent bien plus long. Et parmi ces faits, les ralliements à l'homme qui n'était ni de droite ni de gauche sont particulièrement révélateurs. Dans la longue liste de ceux qui ont bouclé leurs valises pour rejoindre l'auberge Macron va figurer bientôt presque toute l'équipe gouvernementale, y compris les conseillers de Hollande, Mignard et Dutreil. Les derniers à rester sur le pont du Titanic sont Cazeneuve et Urvoas, parce que cela serait trop voyant, ils attendent sans doute une fenêtre d'opportunité pour partir.

On peut objecter que beaucoup de « convertis » proviennent des rangs de la droite, mais de quelle droite s'agit-il ? Certains sont d'anciens chiraquiens, tout aussi girouette que leur modèle qui n'hésitait pas à voter Hollande aux dernières élections, d'autres comme Bayrou et Douste-Blazy sont du centre, c'est-à-dire de n'importe où.

L'image ainsi donnée est celle d'un Janus, à la fois ami des banquiers et socialement proche de Hollande, mondialiste et déniant toute spécificité à la culture française, comme l'attestent toutes ses déclarations. Dans cette optique, il n'est pas étonnant qu'il félicite Merkel pour son accueil des migrants et qu'il la prenne pour modèle, il est dans le droit fil de la politique actuelle du pouvoir.

Enfin, si on avait quelques doutes concernant la filiation du personnage, il suffit de remarquer que celui-ci n'est jamais présenté en accusé ni étrillé dans les émissions de télévision tenues par des animateurs de gauche (d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres), les plus ostensibles étant Poujadas et Ruquier.

C'est donc bien le dauphin de Hollande et son élection donnerait lieu à un quinquennat Hollande bis.