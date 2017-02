On nettoie le terrain pour Macron. Hollande, Bayrou et les médias sont aux manettes

Taïaut, taïaut, taïaut le nouveau gibier est debusqué la meute est lancée

Après la curée sur Fillon, c'est maintenant au tour de Marine le Pen.

On met en lumière une affaire qui traîne dans les tiroirs depuis 2014, urgence électorale commande, on accélère le pas au rythme de la progression de Marine Le Pen dans les sondages, il faut la freiner à tout prix, alors la justice convoque le chauffeur Thierry Légier, La chef de cabinet Catherine Griset, on perquisitionne dès que Marine le Pen a le dos tourné.

Mieux, au Liban elle a refusé de porter le voile pour une rencontre avec un responsable religieux dans le bureau de ce dernier, c'est une honte, une faute, les médias et les politiques la critiquent, c'est un incident diplomatique, Quand Michèle OBAMA a refusé de porter le voile en Arabie Saoudite, c'était un acte de courage et de défense de la cause féminine. Bizarre non ces indignations à géométrie variable ?

Hier soir à TFI on fait venir un 'expert' économique pour démolir son projet de sortie de l'EURO et prévoir l'Apocalypse.

Quand Hamon a présenté son projet de RU qui ne côutait que la bagatelle de 450 miliards, personne n'a sauté au plafond. Bizarre là aussi.

BFM en tête, et les autres suivent illico, la grande chasse à courre médiatique est lancée . On lâche un peu Fillon, maintenant on va avoir des 'informations' sur les ''Affaires Le Pen '' 50 fois par jour. Avec en prime le regard jouissif de certains 'journalistes'. Dès aujourd'hui toute les quinze minutes, on rappelle l'affaire le Pen, l'actualité n'a pas d'autre info importante, sauf Bayrou.

Il faut trouver un moyen de la mettre en examen. Ces manipulations auront-elles comme pour Fillon, un effet dévastateur, ou au contraire, vu la solidité de son socle électoral vont resserer son électorat en lui faisant prendre conscience que trop c'est trop et qu'après le lynchage médiatique de Fillon la ficelle est trop grosse. Cette affaire aurait pu être réglée depuis des mois ou aurait pu attendre la fin de la campagne, non l'urgence est suspecte.

On essaye de descendre en vrille les deux premiers et on déroule le tapis pour le fils spirituel MACRON.

Les deux candidats de gauche s'étant mis KO simultanément,

Mélenchon ne veut pas s'accrocher à un corbillard, Hamon s'estime le mieux placé. La messe est dite, ils vont les deux faire de la figuration.

Il se disputeront la dépouille du PS plus tard.

Le parti communiste qui ne sait pas comment il va conserver sa représentation aux législatives, se démène et fait la navette entre les deux pour essayer de les rabibocher.

Les problèmes des Français, ils s'en foutent, c'est pas leur priorité, sauver la boutique c'est cela l'essentiel.

Résultat, les deux vont verser dans le fossé sous le regard amusé de Hollande, qui n'a même pas daigné regarder le spectacle des primaires, il a préféré aller voir un autre spectacle une pièce de théâtre aussi, mais moins soporifique.

Brutus Macron, le bon a l'air d'être son favori, lui ne l'a pas autant poignardé que les autres, et si par cette manœuvre Holllande emmerde tout le monde, il en est ravi, cela le venge de sa non candidature.

En voyant la médiocrité et le manque de réalisme de ceux qui s'affrontent, il a des regrets , il aurait pu créer la surprise,il aurait été le meilleur et de loin, Fillon à terre, Marine dans la panade, il s'en veut d'avoir dit non.

Enfin il la tient quand même sa 'combinazione', une ruse à la Mitterrand, il va mettre Macron sur la rampe de lancement.

C'est qu'il est malin son favori Macron. Il a trouvé des sponsors dont la seule chose que nous savons c'est qu'ils ont du fric à la pelle et veulent faire un placement sur cinq ans.

Il a préparé son affaire depuis belle lurette.

Se mettre les médias dans la poche , très important, il a fait le nécessaire pendant son passage au ministère des finances .

Il a remplacé Montebourg au ministère de l'économie et pour l’attribution de SFR a choisi celui écarté précédemment par Montebourg, le sieur DRAHI, qui bien sur, lui a une éternelle reconnaissance, il lui a donné la possibilité de consolider son empire.

Qui est DRAHI ?

Patrick Drahi est un homme d'affaires et entrepreneur Franco-maroco-israélien, né le 20 août 1963 à Casablanca. Il réside en Suisse depuis 1999

Il rachète SFR en 2014

Il achète Nextradio qui possède BFM-TV et RMC

Il possède aussi Libération, l'Express,

https://eric-verhaeghe.entreprise.news/2016/11/16/macron-soutenu-bfm-tv/

Et les autres milliardaires qui possèdent pratiquement tous les médias, Bouygues, Xavier Niel, Dassault, Bernard Arnault, Bolloré, Pierre Bergé, Patrick Drahi, François Pinault, Matthieu Pigasse et Lagardère, ces dix milliardaires qui possèdent nos médias, que vont-ils faire ?

Ils vont œuvrer pour qui ces financiers qui ont achété les médias qui ne rapportent pas un fifrelin mais sont des moyens de pression énormes ? Marine Le Pen ? Mélenchon ? Hamon ? Vous révez, plutôt Macron non ?

Ils possèdent la fortune, ils veulent le pouvoir.

Cerise sur le gateau Bernard Mourad

Le banquier d’affaires, ancien de Morgan Stanley, avait rejoint le groupe de Parick DRAHI en janvier 2015 pour prendre la présidence d’Altice Media Group (Libération, L’Express…).

Il rejoint Macron pour la campagne de ce dernier. Etonnant non ?

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/10/04/97002-20161004FILWWW00249-bernard-mourad-rejoint-macron.php

Bien sur il est encore tendre MACRON, il commet quelques erreurs, mais il est si jeune et si beau, et quand il vous insulte par mégarde, il s'excuse en suivant et vous dit qu'il vous aime farouchement. Irrésistible !

Dans ses meetings il est messianique, même habité, mystique à souhait.

Son programme ? quel programme ? il n'en a pas pas besoin, son programme c'est LUI.

Il faut prendre le paquet cadeau, vous l'ouvrirez plus tard, ces grands enfants que sont les électeurs aiment les pochettes surprises.

Pour compléter le tableau, le sempiternel BAYROU le chevalier pas tout à fait blanc, vient se mêler à cette bataille de chiffoniers, va-til se rappeler qu'il a été élu maire de Pau grâce à la droite ?

Non, il a décidé de faire partie de l'entreprise de démolition contre Fillon. Il sait qu'il n'a aucune chance en se présentant lui même à la présidentielle, alors il achète un poste et un avenir pour son micro parti avec une trahison supplémentaire.

Il rallie MACRON.

Macron qu'il étrillait encore chez Bourdin, dernièrement,

candidat des puissances financières,

trop tendre et incompétent pour briguer ce poste,

coupable d'avoir participé au désastre du septennat ?

Au programme semblable à celui de Fillon, même pire celui de Sarkozy.

mais ces reproches on disparu, réalisme oblige.

Macron président, Bayrou premier ministre, quel bel avenir !!!

Alliance entre un Rastignac inféodé aux puissances de l'argent,

et une girouette manipulatrice qui veut avoir enfin un groupe

à l'assemblée nationale.

Cette fois-ci il espère toucher ses 30 deniers, la dernière fois on l'avait grugé.

Le panier à crabes est maintenant plein.

Et nous ? nous on sera cocus comme d'habitude, Bon courage !