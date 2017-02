Livre du cinquantième anniversaire de l’Ordre du Canada

Éditeur unilingue anglais, édition papier seulement, une part des profits aux USA

Le Gouverneur général du Canada doit rectifier le tir

La Fondation littéraire Fleur de Lys dépose une plainte au Commissariat aux langues officielles du Canada pour le choix d’un éditeur unilingue anglais par le Gouverneur général du Canada

LÉVIS – QUÉBEC - CANADA - La Fondation littéraire Fleur de Lys a déposé une plainte au Commissariat aux langues officielles du Canada pour le choix d’un éditeur unilingue anglais (Figure 1 Publishing) par le Gouverneur général du Canada pour la publication livre commémorant le cinquantième anniversaire de l’Ordre du Canada. Si le livre est publié dans les deux langues officielles, le site web de l’éditeur est unilingue anglais, y compris la page web dédiée à l’annonce de ce livre.

La Fondation littéraire Fleur de Lys est d’avis que le choix d’un éditeur unilingue anglais par le Gouverneur général du Canada / Ordre du Canada contrevient à l’esprit de la Loi sur les langues du Canada.

https://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/2017/02/17/la-fondation-litteraire-fleur-de-lys-depose-une-plainte-au-commissariat-aux-langues-officielles-du-canada-pour-le-choix-dun-editeur-unilingue-anglais-par-le-gouverneur-general-du-canada/

Une part des profits du livre soulignant le 50è anniversaire de l’Ordre du Canada ira aux États-Unis (Amazon)

La Fondation littéraire Fleur de Lys dénonce qu’une part des profits de la vente du livre soulignant le cinquantième anniversaire de l’Ordre du Canada ira aux États-Unis, notamment au libraire en ligne Amazon.

L’Ordre du Canada souligne son cinquantième anniversaire avec un livre publié sous le titre « They Desire a Better Country / Ils désirent une patrie meilleure – The Order of Canada in 50 Stories / L’Ordre du Canada en 50 histoires, Lawrence Scanlan » édité par Figure1 Publishing de Vancouver. Le livre est déjà en pré-vente dans la librairie en ligne Amazon.

L’éditeur informe clairement sa clientèle sur son site web au sujet de la vente de ses livres par des libraires étrangers :

« Introducing : Figure 1 Business !

ChrisWe are thrilled to announce the launch of an exciting new publishing program devoted entirely to business books. Figure 1 Business will publish engagingly written and beautifully designed print and digital books covering such topics as management, marketing, personal finance and investing, as well as business memoir and corporate history. Our books will be distributed throughout North America, and sold by Indigo/Chapters, Barnes and Noble, independent booksellers, university and college bookstores, online retailers such as Amazon, and across all ebook retail channels. »

Source : http://figure1pub.com/business/introducing-figure-1-business/