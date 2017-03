Oulaya Amamra : une jeune actrice dans la tourmente pour des tweets datant de 2012

Après l'écrivain Mehdi Meklat, c'est la jeune et talentueuse actrice Oulaya Amamra (tout juste primée aux Césars) qui est sous le feu des critiques depuis qu'ont été révélées des tweets "racistes et homophobes" (sic) qu'elle aurait postés en 2011-2012 à l'âge de… 15 ans.

Dans un de ces tweets, la jeune fille exprime son dégoût après avoir vu une de ses amies embrasser une fille sur la bouche. Dans un autre tweet, elle déplore qu'un jeune Noir et une fille blanche se fassent des french-kiss en plein milieu d'une piste de danse. Enfin, elle décrit le rap comme une musique de Noirs.

Des remarques vite qualifiées de racistes et d'homophobes par de nombreux journaux qui ont jeté en pâture à la vindicte plébéienne le nom de cette jeune fille d'à peine vingt ans.

Les réseaux sociaux se sont emballés, comme par reflexe pavlovien, contre la talentueuse actrice qui a du essuyer de copieuses insultes. L'idée d'une pétition a même été envisagée par certains pour que Oulaya soit "déchue" de son César, oubliant que ce prix récompense les talents d'acteur et non les qualités morales. Beaucoup de patriotes se sont joints à ce lynchage, tout contents d'avoir trouvé un nouveau punching-ball.

Dans notre article sur l'affaire Meklat, nous avons tenté de démont(r)er l'hypocrisie de ceux qui n'invoquent la liberté d'expression que lorsque cela les arrange. Le même constat s'applique ici avec encore plus de force : on attaque cette jeune fille sur ses origines (en remettant en cause son assimilation aux sacro-saintes valeurs républicaines) car elle a émis un avis négatif sur le métissage, le rap, les LGBT et l'exhibition sexuelle.

Est-ce à dire que le nationalisme français est devenu – par réflexe antimusulman – le défenseur des minorités sexuelles et de l'hédonisme ? La victoire de Hamon serait préférable à celle d'un tel nationalisme.

Penchons-nous à présent sur le traitement de cette "affaire" par les médias, alléchés comme des vautours, tout contents d'avoir trouvé une nouvelle fange à exposer publiquement.

Comme dans tout scandale : s'il y a une révélation, c'est qu'il y a des fouines. C'est manifeste dans l'affaire Mehdi Meklat : le chroniqueur avait à son actif plus de 50 000 tweets. Que certains d'entre eux aient été révélés signifie que quelque âme désœuvrée s'est donné le mal d'éplucher ces 50 000 statuts pour en prélever les plus choquants et les jeter en guise d'os à ronger à la presse, comme par un désir pervers de nuire. C'est le même constat qui s'applique dans "l'affaire" Oulaya Amamra : un journaliste – courageusement anonyme – a jugé bon de fouiller le twitter de la jeune femme jusqu'à remonter à 2011.

Ce stakhanovisme journalistique inspirerait le respect s'il n'était motivé par une volonté de nuisance. En effet, ce n'est pas la première fois que de telles polémiques éclatent à la grande joie de la presse qui – heureusement sur le point de couler – maintient ses ventes juste au-dessus de la ligne de flottaison par de telles histoires fangeuses : untel a tweeté ceci à l'âge de 14 ans, unetelle a mis "lol" en commentaire sous un tweet de Dieudonné etc…

Qui d'entre nous est exempt de commentaires "limites" ? Moi-même, Dieu sait que j'en ai tenu beaucoup. Qui sait quels tweets, lettres, SMS ou photos les journaleux sortiront des bas-fonds de mon placard quand l'occasion leur en sera donnée…

Car ces "casseroles" paraissent opportunément lorsque les personnalités concernées commencent à atteindre un certain niveau de popularité, comme si le but était de tuer dans l'œuf de jeunes talents. Tel fut le cas pour Meklat dont la carrière littéraire semble bien brisée à jamais. Espérons qu'il n'en soit pas de même pour la carrière cinématographique de Mlle. Amamra.

Voilà une société qui se plaint du manque de talent des jeunes artistes mais qui aime à lyncher ceux dont la tête dépasse, pour des vieilles broutilles d'adolescent. A la place de ces jeunes talents, je m'expatrierais vers un pays moins guindé où seraient jugés mes seuls talents artistiques et non mes opinions sur telle ou telle catégorie d'humains.

Mélanger art et morale est le propre des obscurantistes. Un César récompense le meilleur acteur et non celui qui a les opinions les plus acceptables selon nos canons moraux. Faut-il que de talentueux artistes meurent dans l'aigreur et l'anonymat parce que leurs idées n'ont pas eu l'heur de convenir aux duègnes de la morale humaniste ? Trop d'artistes "engagés" promeuvent les banalités écologistes, pacifistes et vivre-ensemblistes de la guimauve contemporaine. La nouvelle génération d'artistes qui se lève pour supplanter les anciens est trempée dans un autre acier et veut renverser ces idoles irénistes : elle aime la confrontation et la provocation autant qu'elle déteste le sourire administratif et hypocrite de la bien-pensance occidentale. Comment leur en vouloir ?

La seule chose que l'on peut reprocher en tant que patriotes à Mlle. Amamra c'est le tweet où elle dit :"20% de racistes dans cette putain de France" (tweet posté au soir du premier tour de 2012). Assimiler l'électorat de Le Pen à du fascisme est fort de café et ne correspond à aucune réalité objective. D'autre part, cette jeune femme devrait ouvrir les yeux et se rendre compte qu'aussi bien au niveau sociétal que culturel, nous patriotes, avons bien plus de choses en commun avec elle qu'elle ne le croit. Qu'elle nous rejoigne au lieu de nous critiquer : elle y aura toute sa place. Car, voilà une jeune qui critique le déclin moral de l'Occident et l'avachissement des mœurs… Peut-être, devrions-nous réfléchir à ses propos et questionner notre orgueilleux modèle de pensée.