Par-delà les murs : Découvrir François Asselineau et l’UPR

Dans un article précédent, j’avais exposé de manière relativement concise les 10 raisons pour lesquelles je voterai pour François Asselineau et l’Union Population Républicaine aux élections présidentielles et législatives de 2017. J’ai tenté d’expliquer comment le recoupement d’un certain nombre de sources m’avait conduit à cette position malgré des résistances initiales envers les thèses défendues par ce parti. J’ai proposé, dans un deuxième article, une synthèse des ressources qui m’ont été les plus utiles, avec l’idée de faire gagner du temps à ceux qui souhaiteraient suivre le même chemin de réflexion.

L’évolution actuelle de la campagne me confirme dans mes positions antérieures. J’imaginais que la mise en lumière des thèses de l’UPR pourrait éventuellement donner naissance à un débat démocratique qui permettrait l’émergence d’une contre-argumentation de qualité. Cela aurait permis de nuancer certaines thèses de l’UPR, et peut-être, le cas échéant, de revoir mes positions. Force est de constater, comme l’a notamment illustré le débat du 4 avril, que les autres candidats, mais également les experts qui interviennent dans l’ensemble des grands médias, ne proposent pas une contre-argumentation rigoureuse face aux thèses développées par l’UPR. De ce point de vue, le silence des autres candidats et de l’ensemble des médias concernant la thématique des Grandes Orientations de Politique Economique (GOPE) me paraît éclairant.

Au fil des semaines, la dynamique qui se crée autour de François Asselineau et l’UPR me semble grandissante, comme en témoigne le nombre d’adhérents qui ne cesse d’augmenter à mesure que s’approchent les échéances électorales. De plus en plus d’universitaires, de chercheurs, de hauts fonctionnaires, mais aussi des figures plus médiatiques, notamment des sportifs, rejoignent ce mouvement et certains d’entre eux commencent à prendre des positions publiques en faveur de l’UPR. Néanmoins, force est de constater qu’un grand nombre d’électeurs méconnaissent encore ce parti et ses idées, ou en ont une idée très déformée. Il m’a donc semblé pertinent de trouver un point d’équilibre entre mon premier article, qui se lit facilement, mais qui étaye peu son argumentation, et mon deuxième article, qui demande plusieurs dizaines d’heures avant de pouvoir être réellement intégré. J’ai donc réalisé une synthèse d’une quinzaine de minutes permettant de suivre de manière concrète le fil de mon raisonnement à partir des arguments de l’UPR :

Comme évoqué au début de ce petit film, il existe des résistances initiales qui empêchent de prendre connaissance des thèses de l’UPR. Il me paraît essentiel de repérer et de nommer ces résistances qui nuisent à l’esprit critique et à une prise de décision éclairée. En particulier, ces résistances visent à empêcher le grand public d’étudier dans le détail l’argumentation de l’UPR. Il est possible de les conceptualiser sous forme de six « murs » :

1. Le mur de « l’omission » : c’est la méthode utilisée massivement par les médias et les autres candidats. Ne pas parler de François Asselineau et des thèses de l’UPR, et, en dernier recours, en parler le moins possible ou limiter leur expression détaillée. C’est une méthode efficace, largement utilisée au cours des dernières années. La résistance massive d’un grand nombre de Français est ainsi une résistance passive qui provient de cet état de méconnaissance savamment entretenu par les médias. Nous pourrions résumer les choses ainsi : « Tant que nous n’en parlons pas, ça n’existe pas ! », à l’image du sourire narquois de François Fillon lors du débat du 4 avril lorsque les GOPE furent évoquées par François Asselineau.

2. Le mur « complotiste » : lorsque ce premier mur en vient à se fissurer, le dénigrement prend la relève. Il s’agit de disqualifier d’emblée la parole de l’UPR et de François Asselineau par différentes formes d’arguments tétanisant qui se présentent comme une argumentation rationnelle, mais qui cache en réalité une absence d’esprit critique. L’exemple typique est le fait de stigmatiser ce parti en soulignant son supposé caractère complotiste. Les médias se sont ainsi focalisés sur certains points (la CIA et le Dalaï-Lama, la taille des euro-régions, etc.) dans le but de décrédibiliser d’emblée la parole de l’UPR. La question de ces éventuels « complots » devient alors omniprésente lors des passages médiatiques et empêche de parler du fond. François Asselineau tente tant bien que mal de s’en extraire, même s’il faut avouer qu’un certain nombre de nos contemporains en restent à ces arguments de façade. Comme évoqué dans mes articles précédents, les thèses de l’UPR sont pourtant sourcées et référencées. La thèse complotiste ne tient aucunement face à l’analyse des faits.

3. Le mur « de la droite » : Ceux qui parviennent néanmoins à dépasser le mur précédent se trouvent alors confrontés à une nouvelle argumentation fallacieuse : François Asselineau serait de droite (voire d’extrême droite) et aurait frayé avec des gens peu fréquentables comme Charles Pasqua. Le but est de cataloguer d’emblée l’UPR et François Asselineau dans l’échiquier politique, détournant ainsi l’intérêt de l’électorat de gauche. Là encore, une analyse précise du parcours de François Asselineau et surtout, de ses positions actuelles, tord le cou à ces a priori. En particulier, on voit mal - pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres - comment la renationalisation des grands services de l’état pourrait être considérée comme une mesure de droite ! En réalité, comme le précise le ministère de l’intérieur, l’UPR est un parti qui se situe dans « divers », au-delà du clivage droite-gauche. De mon point de vue, l’UPR est surtout un parti pragmatique et réaliste qui propose des solutions qui s’écartent des simplifications idéologiques proposées par les grands partis actuels.

4. Le mur « technique » : l’étape suivante est le caractère technique ou technocratique du discours de François Asselineau et de l’UPR, comme l’a notamment illustré le débat du 4 avril. Un certain nombre de nos concitoyens, prenant connaissance de l’existence de l’UPR, comprennent qu’il ne s’agit pas d’un parti complotiste ou de droite, mais ils se trouvent néanmoins rebutés face au caractère pouvant sembler rébarbatif de l’argumentation de François Asselineau. Quelle drôle d’idée que de citer ainsi des traités européens ? L’écart est ici important entre les discours habituellement tenus qui se centrent sur la politique spectacle et les affects. Parvenir à dépasser cette résistance nécessite par ailleurs un réel investissement en temps et en énergie. Malheureusement, sans prendre connaissance de manière précise des traités européens, il paraît délicat de saisir la pertinence de l’argumentation de François Asselineau et surtout, les incohérences des autres partis. Le plus surprenant est probablement le fait que ce mur paralyse des personnes avec des origines et des niveaux de formation très variés. De mon expérience, lorsqu’une personne accepte néanmoins de prendre le temps de lire au moins l’un des deux éléments suivants, elle commence à saisir la pertinence des thèses de l’UPR : 1/ l’article 48 du TUE nécessitant l’accord de tous les états membres de l’UE et qui empêche de fait une nouvelle Europe 2/ les Grandes Orientations de Politique Economique qui déterminent le futur programme de la France (les GOPE).

5. Le mur de « l’incrédulité » : Une meilleure connaissance du fonctionnement de notre gouvernement et de l’Union Européenne rentre parfois en contradiction avec un certain nombre de convictions antérieures. Il en découle habituellement une certaine incrédulité qui peut également devenir un refuge, voire même une solution de compromis qui évite de se confronter plus globalement aux thèses de l’UPR. L’élément le plus déroutant est probablement le regard porté sur les grands médias et les « experts », car rares sont les grands médias qui respectent la charte de Munich de 1971. Cette même incrédulité survient également lorsque l’on mesure la manipulation de l’opinion publique par les sondages. Cela peut conduire à rechercher alors différentes formes de confirmation des éléments proposés par l’UPR : les GOPE sont-elles réellement contraignantes ? Doit-on nécessairement appliquer le droit européen ? L’histoire de France telle qu’elle est racontée par François Asselineau est-elle suffisamment objective ? En fonction du résultat de ce travail d’investigation, il devient possible de dépasser ou non cette incrédulité initiale.

6. Le mur du « désespoir » : Il peut arriver, en dernier recours, que la personne se réfugie dans une forme de désespoir, ce qui je crois, est déjà le trajet réalisé par un certain nombre d’abstentionnistes qui avaient connaissance des éléments évoqués précédemment. Certains découvrent avec intérêt les thèses de l’UPR et rejoignent ce parti. D’autres demeurent dans une forme de retrait défaitiste sur le mode du « Ils sont tous pourris », avec l’idée qu’il n’y aurait aucune solution. Peut-être est-ce le cas, mais je crois que nous avons pour une fois une réelle alternative qu’il faut tenter !

Lorsqu’une personne parvient sans encombre à traverser ces six murs ou « résistances », il devient possible d’évoquer sereinement les thèses de l’UPR et le fond des dossiers. Mais il s’agit souvent d’un processus long, qui nécessite plusieurs mois de réflexion. Le débat d’idée devient alors plus technique mais je crois qu’il ne peut qu’en sortir grandi sur le plan démocratique. Il en est même passionnant, car il ouvre sur une meilleure compréhension du fonctionnement de notre pays, de l’Union européenne et de notre histoire. Chacun peut ainsi se positionner en prenant connaissance de l’ensemble des éléments et faire un choix d’électeur éclairé, favorisé selon moi par le discours proposé par François Asselineau et l’Union Populaire Républicaine.