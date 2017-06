Parti(e)s fines de Campagne ! Ou Parti d’en Rire ?

Premier Tour de la Législative :

Ca y est, la première tranche de Pâtée est coupée, avec le gras, la gelée, les brûlures sur la terrine, et tout, et tout !

La pâtée politique est presque consommée, maintenant il va falloir l'avaler ! On est presque pas dans la merde, avec un parti presque unique, et les autres presque sur le déclin qui ont pris presque un grand coup dans les partis... (Voir la Vidéo en fin d'article : Le parti d'en rire Pierre Dac / Francis Blanche).

Ca va faire mal aux gonades que de penser qu'à l'Assemblée Nationale, le grand camenbert de la politique sera pratiquement d'une belle teinte rose bonbon, matinée de belle rayures blanches et bleues comme un gros sucre d'orge, avec une pointe de vert (Hulot) et une belle et grosse pancarte : Terre du Milleu ! Ce sera un parti Unique en son genre.

Il fallait s'y attendre : depuis qu'on a créé les "Hauts de France", la Corse est devenue "l'Ile de France", les territoires d'Outre-Mer sont les Terres Lointaines... La France est "La Terre du Millieu".

Elle est convoitée, disséquée, analysée, mise en coupe réglée, par un tel nombre de personnes, que beaucoup d'entre-eux (les politiciens) deviendront surnuméraires et seront irrémédiablement précipités dans l'ENTRE DEUX MONDE !

Comme l'avait prévu Tolkien, nous avons construit nos propres personnages (Les Hobbits : c'est nous), notre Seigneur des Anneaux (c'est Macron) et les politiciens. (Les Orques : archétypes d'espèces dominatrices aux moeurs brutales). Mais qui donc sera Monsieur Frodon ? ( Fraudons ?)

Aujourd'hui la vie politique française, ça ressemble à un gros roman d' Héroïc Fantasy que l'auteur n'aurait pas su ou pas pu teminer lui même et dont personne ne peut pour l'instant prévoir la fin... Qui de toutes façons sera épique !

Je vois d'ici les gros titres de la Presse : UN PARTI PUNIQUE AUX COMMANDES, ou bien encore un beau slogan publicitaire BIENVENUE EN MACRONÉSIE ! ou alors LA MACRONISATION EST EN MARCHE !

C'est beau comme un texte de Séguéla remasterisé par Jean Yanne : Tout le monde, il sera beau, tout le monde, il sera gentil ! Tout le monde il sera dans le parti ! Ca va encore faire de la peine à Jean Marie !

Et merde, au second tour des Législatives, il va falloir avaler le fromage... Jusqu'à ce que ça remonte !

Je suis pour le parti d'en rire !

Le parti d'en rire Pierre Dac / Francis Blanche :