Pas de marchand de sommeil à l’assemblée ! La commission « d’éthique » de LREM valide la candidature de V. AVRIL à St-DENIS. LA HONTE !

Bonjour CHALOT,





Pardonnez-moi, mais le terme « marchand de sommeil » m’amène à faire un constat pas du tout « politiquement correct ».





Je me dis qu’à l’Assemblée, il doit y avoir pas mal d’acheteurs de ce « sommeil » puisque dans les gradins certains dorment comme des bébés... Je les ai vus, comme tout le monde d’ailleurs.





Cela dit, je redeviens sérieuse et vous remercie pour vos articles et vos actions qui tendent toujours à défendre les humbles et les pauvres.





J’ajoute également que les problèmes de logement seraient moins cruels s’il existait plus de petites structures financées par l’Etat et si le logement privé était plus surveillé.





Pourtant, dans nos campagnes, les municipalités ne peuvent louer que des appartements aux normes, surveillés et dont le loyer ne doit pas dépasser un certain plafond si l’on veut que les occupants puissent profiter de l’aide au logement. Comment se fait-il que cela ne soit pas partout pareil ?





Et l’on nous demande de voter pour des députés qui se « foutent » pas mal de ces problèmes, les enrobent de belles phrases et de mots ronflants, mais qui ne font pas le dixième du travail des bénévoles !!!





Bon travail CHALOT. Bien à vous.