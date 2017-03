PAS DE RSA, PAS D’EMPLOI !

Quelques situations que j’ai vu autour de moi :

Une personne de 60 ans qui se retrouve pendant un an sans ressources car il n’arrivait pas a obtenir son rsa. car il manquait toujours un papier et chaque fois le délai de réponse de la caf était très long. au bout d’un an il a eu son fabuleux rsa et les agents on eu le toupé de lui demander avec quoi il avait vécu et le soupçonnait de travail au noir.

Un autre qui n’a pu obtenir son allocation chômage car il n’a pas fourni ces papiers dans les délais. Maintenant il a commencé une démarche rsa qui s’annonce longue et tortueuse. Cette personne doit peser 45 kg et en a perdu 10 !

Bien sur ces personnes parlent parfaitement français et savent lire et écrire mais par contre évidement il déprime on se demande pourquoi.

Même type de problèmes pour d’autres personnes pour obtenir l’allocation logement.

Heureusement qu’il y a le secours populaire et les resto du cœur qui son plus réactif.