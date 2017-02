Patrick Balkany en moraliste de la vie politique ?

Monsieur Balkany en moraliste de la vie politique ? On aura tout vu...



Patrick Balkany s'est exprimé sur l'affaire Fillon, et a fait cette déclaration remplie de fermeté et d'assurance : " Il suffit d'ouvrir un journal pour comprendre que Monsieur Fillon ne peut pas être candidat à la présidentielle, c'est impossible, d'abord parce qu'il entraînerait toute la droite à une défaite certaine, et donc, il faut, pour la France, qu'il se retire, et que nous choisissions un nouveau candidat..."



Quand on entend cette déclaration, on se dit que Patrick Balkany a toutes les audaces, celles que lui donnent son pouvoir et ses appuis politiques.



Soupçonnés de fraude fiscale, d'emploi fictif, de détournement de fonds, les époux Balkany ont un lourd arriéré et un passé chargé d'affaires douteuses.



En 2014, Isabelle Balkany a même acquitté une caution de 1 million d'euros pour rester libre, après avoir été mise en examen, pour fraude fiscale... L'argent, toujours, l'argent, qui permet d'échapper aux griffes de la justice...



Et voilà que Patrick Balkany joue le rôle de l'accusateur public et dénonce la candidature de François Fillon.



Monsieur Balkany est encore député maire de Levallois : envisagerait-il de renoncer à son poste, en raison des multiples affaires dans lequel il est impliqué ?

Sûrement pas, il s'accroche à son poste et à ses privilèges...



Evidemment, il réfute toutes les accusations qui pèsent sur lui et n'hésite pas à donner des leçons de morale aux autres.



On et révulsé par ces Tartufferies politiques... on est indigné par cette hypocrisie dans laquelle baignent nos "élites".



On perçoit, encore une fois, la morgue et l'assurance de certains hommes de pouvoir qui n'hésitent pas à condamner chez les autres les magouilles dont ils se rendent eux mêmes coupables.

Aucune honte, aucune retenue chez ces individus.



Monsieur Balkany s'est même permis de suggérer de nouveaux noms de candidats : "François Baroin et Laurent Wauquiez."



Mais, dès lors qu'il cautionne ces deux candidats, il n'a même pas conscience qu'il les dessert : comment pourrait-il être une caution valable, lui qui traîne après lui tant d'affaires douteuses et de malversations ?

En fait, renseignements pris, Patrick Balkany se livre, sans doute, à des représailles, car son parti vient d' investir un de ses adversaires locaux pour lui succéder aux prochaines législatives.



La guerre est déclarée chez les Républicains et les hostilités ne font que commencer...







