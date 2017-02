PénélopeGate : Courage, Fillon(s) !

Eh bien non ! Fillon, père et époux de nombreux attachés parlementaires et ex-collaborateur de Sarkozy, s'entête et ne fuit pas !

C'est pourtant ce qu'il devrait faire, car désormais, il contredit même sa très discrète et exceptionnelle épouse, Pénélope, qui déclarait en 2007, lors d'une interview en anglais, rapportée dans l'émission "Envoyé spécial" du 2 février 2017 sur France 2 : "Je n’ai jamais été son assistante" et "je ne me suis pas occupée de sa communication non plus".

Fillon se déconnecte peu à peu de la réalité. À sa décharge, il l'était déjà passablement avant, ne connaissant pas vraiment le coût de la vie !

Fillon ne sait plus où il va ! C'est la camisole de force que vont bientôt lui passer ses amis républicains (du parti LR), car il est en train de faire couler un bateau pourtant promis, récemment, à une grande victoire.

François, mari de Pénélope est un cas ! Mais Pénélope semble aussi en être un. Alors qu'elle touchait quelque 10 000 euros par mois en 2007, elle avouait n'avoir aucune relation avec le métier de son tendre époux (voir supra) et, elle se dépeignait, même, comme une simple maman au foyer.

En fait, touchait-elle ces 10 000 euros mensuels à l'insu de son plein gré ? Fillon a-t-il manipulé sa femme, profitant de sa confiance aveugle et de sa méconnaissance de la chose politique ? A-t-il aussi manipulé ses enfants ? Ont-ils vu la couleur des 83 000 euros que le contribuable leur a versés ?

Si cela était avéré, quel qualificatif serait approprié pour décrit l'âme profonde du catholique nommé François Fillon ? Beaucoup de mots viennent à l'esprit. Le plus tendre serait peut-être : Fillon un vrai Thénardier ou bien Machiavel !

Incroyable ! Pourtant cela me semble possible, tellement Pénélope paraît innocente et en dehors de toute magouille qui viserait à voler, de manière insidieuse et éhontée, le contribuable. Contribuable dont le salaire médian est de 1 783 euros par mois (source INSEE). Quand on compare ce montant, au million d'euros touché indûment par toute la famille Fillon, on remarque qu'il correspond à 46,7 années de travail réel effectué par un salarié français.

"On" lui donnerait volontiers le BON DIEU SANS CONFESSION, à Pénélope. C'est désormais peut-être vrai après sa déclaration de 2007.

Il est vrai, que les Fillon(s) sont des cathos authentiques. Imprégnés qu'ils sont par leur foi en Christ Jésus.

François Fillon pense raisonnablement que le Christ est son Sauveur. C'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'il s'obstine à ne pas voir la réalité en face, certain qu'il est d'être sauvé par le Christ. Faut-il lui rappeler que ce prophète de la religion chrétienne n'a jamais sauvé personne. Et, surtout d'aucun bûcher, cette funeste pratique érigée par l'Église catholique romaine. Église du Christ et du Pape, sise à Rome depuis presque 2 000 ans.

Cette digression mise à part, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que Fillon, toujours innocent selon nos lois, semble tout de même, et en première analyse, ne pas faire honneur ni à la politique, ni aux valeurs de l'Église catholique, ni à l'entendement raisonnable du genre humain en termes de probité, de dignité, d'honneur, de morale, etc. Surtout s'il a manipulé Pénélope, son amour selon ses aveux, sentimentaux !

Crédit photo : Wikipédia (photo de 2007)