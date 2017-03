PénélopeGate : dimanche 5 mars 2017, Fillon triomphe au Trocadéro !

Comme porté par quelque chose de divin, François Fillon a fait une véritable démonstration de force, contre la justice tyrannique de notre pays, mais aussi, et surtout, contre tous ceux qui, dans son camp, veulent encore l'éliminer, en un mot : l'assassiner. En effet, quand Fillon parle d'assassinat politique, c'est d'abord à celles et ceux, sarkozistes et autres jupéïstes, qu'il pense. Ils voudraient lui voler sa très probable victoire, facile, le 7 mai 2017, contre la personne porteuse d'une autre vision de la droite : Marine Le Pen, cheffe du Front national.

Quoi qu'il en soit, de cette lutte fratricide, entre membres du même parti de droite, le rassemblement victorieux, du Trocadéro, me fait penser au verset 10-38, dans l'un des quatre évangiles catholiques, celui de Matthieu : "celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi." Moi, c'est-à-dire Fillon ! Le bougre a bien été suivi, et les presque 200 000 personnes présentes (40 000 selon la police) ont toutes porté leur croix pour être digne, ce jour du Seigneur, de leur dieu vivant du moment : le très saint François Fillon.

Reconnaissons, qu'avoir réuni, sous la pluie, la grêle et dans le froid, une telle foule, relève du miracle, selon l'expression catholique consacrée. Il est vrai que, beaucoup, dans ce rassemblement, étaient de fervents chrétiens de Sens commun et de la Manif pour tous ! Sans eux, surtout habitant l'Ile de France, quel aurait été le nombre des participants ? Sûrement deux ou trois fois moins !

Le peuple de Fillon vient, effectivement, de gagner une bataille décisive contre l'appareil du parti Les Républicains. Bien sûr, pas contre la justice qui, impartiale, va poursuivre, sereinement, son instruction contre madame et monsieur Fillon, leurs deux enfants Marie et Charles, et cela, pour pas moins de 5 chefs d'inculpation.

Désormais, les sarkozistes et les jupéïstes, doivent faire avec celui que le peuple a largement adoubé, ce dimanche 5 mars 2017. Ils peuvent, tout au plus, lancer un autre candidat dans la course, contre Fillon. La défaite n'en sera que plus grande et plus douloureuse. Les crétins ! les imbéciles ! dit-on, en cœur, à droite. Ils (ces politiciens, souvent véreux) nous volent une victoire qui nous était largement promise.

Je dois avouer, moi qui ai voté Hamon pour faire élire Macron contre Fillon, qu'il y a un mois, je croyais que tout était plié pour la gauche libérale et de progrès, et que j'allais avoir Fillon comme président pour 5 ans, ou même 10 ans. Jamais, je n'aurais imaginé un tel scénario !

Faut-il qu'ils soient vraiment cons, ses mecs de droite, tous porteurs d'un égo surdimensionné, pour n'avoir pas voulu assassiner politiquement, Fillon, beaucoup plus tôt ?

Quelques mots pour résumer ce misérable dimanche, 5 mars 2017, au Trocadéro : Bravo Fillon, ne lâche rien ! Tu éviteras ainsi, aux Françaises et aux Français, ton programme récessif pour la France, car porteur de 500 000 fonctionnaires en moins, d'une privatisation de l'assurance maladie, d'une aggravation des inégalités, etc., etc.

Tiens bon François ! la gauche modérée compte sur toi.

crédit photo : La rédaction numérique de RTL 05/03/17.