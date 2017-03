PénélopeGate : Fillon éructe et, en dictateur romain, en appelle au peuple

Alors que la justice, de son propre pays, lui demande de venir, le 15 mars 2017, répondre de 5 chefs d'inculpation pouvant le mettre en examen, Fillon décide, encore une nouvelle fois et en éructant, que cette justice n'est pas compétente pour le juger, lui Fillon éminent parlementaire et ancien Premier ministre de Sarkozy. Il décide donc, de faire appel au peuple pour trancher de sa culpabilité ou de son innocence.

Ainsi, le peuple de Fillon, devra se réunir, dimanche (jour du seigneur) 5 mars 2017, Place du Trocadéro, à Paris, afin de dire si la justice a le droit de poursuivre son champion.

Drôle de citoyen et de démocrate, ce bougre de Fillon !

Le voici, maintenant, qu'il se prend pour un dictateur romain, en voulant faire appliquer une loi vieille de 2 526 ans : la Lex de provocatione ! Cette loi, proposée par le consul Publius Valerius, en 509 avant l'ère commune, permet à tout citoyen de faire appel au peuple, s'il juge que la sentence d'un magistrat à son encontre, n'est pas juste.

Décidément, Fillon est tombé sur la tête. Il ne comprend plus rien. Il ne sait même plus où il habite. Faut-il lui mettre la camisole du forcené ou l'enfermer, avant qu'il appelle, le peuple, à prendre les armes contre ses 3 juges d'instruction ou contre Hollande ?

Sa famille doit le raisonner, avant qu'un malheur arrive !

Après avoir éructé, tel un digne fils de Jean-Marie Le Pen : c'est "un coup d'État" ! c'est une "quasi-guerre civile" ! c'est un "assassinat politique" ! "la loi est violée" ! "je suis honnête" ! "je suis innocent" !, etc. Fillon prend, désormais, son électorat des primaires, en otage, mais aussi, et cela est plus sérieux, le parti Les Républicains. Parti, qu'il est en train de transformer en ruines, alors qu'il était promis à la direction du pays, il y a seulement 30 jours.

Je ne connaissais pas le Fillon que François nous montre, depuis 3 semaines. Le simple collaborateur effacé, exécutant servile de Sarkozy.

La possibilité, inattendue, d'accéder au poste suprême, lui a subitement monté à la tête ! Il pensait être l'élu, promis à la France, par je ne sais quel dieu. Il est, désormais, sûr que c'est lui, le Messie que notre pays attend ! Tout dans sa façon de parler, montre qu'il se croit investi de cette mission quasi-divine.