PénélopeGate : Hollande a-t-il 2 intérêts dans cette affaire ?

La question peut paraître absurde, car, que viendrait faire Hollande dans le PénélopeGate ?

Le personnel politique n'ayant ni ennemi, ni ami, mais uniquement des intérêts bien personnels, ceux de Hollande ne seraient-ils pas que Fillon ne soit condamné qu'après sa mise en examen, à l'automne 2027 ? Oui, dans 10,5 ans, seulement !

Je pense, au jour d'aujourd'hui (expression pléonasmique souvent utilisée dans les médias), qu'aucune décision du Parquet national financier (PNF) ne viendra perturber l'élection présidentielle de 2017. Ce faisant, le doute va profiter au présumé coupable : François Fillon.

Fillon, conseillé par un autre très honnête homme : Sarkozy, a d'ailleurs bien compris l'enjeu, car il a commencé à renier son programme de rigueur pour la France (pas celui pour lui et sa famille, naturellement). À la trappe : la quasi-privation de la Sécurité sociale, à la trappe la disparition de 500 000 fonctionnaires, à la trappe la majorité pénale à 18 ans, etc., etc.

Résultat immédiat : Fillon évince Macron dans les sondages, et devient le bien heureux challenger de Le Pen, pour le 7 mai 2017.

Dans ses circonstances, sachant que même le plus demeuré d'entre nous ou de nos animaux de bassecour, gagnera contre Le Pen, Fillon se voit offrir, grâce à la non décision de PNF, la présidence de la République pour 5 ans, et probablement pour les 5 ans suivants encore, de 2022 à 2027 !

Alors, Hollande a-t-il, malgré tout, intérêt à voir gagner Fillon ?

Oui ! et l'intérêt de Hollande est même double.

D'une part, avec la victoire de Fillon, le parti LR (les républicains) est sauvé du désastre et de la scission mortifère et, de plus, grâce à la défaite de Macron, le PS (parti socialiste) est, lui aussi, sauvé du désastre et de la scission mortifère. Par ailleurs, Macron vaincu et, sans parti politique déjà constitué, ne pourra pas en créer un, sur sa défaite cinglante.

Ainsi, le bipartisme, cher à la 5ème République demeure, et on continue comme avant.

D'autre part, la vengeance est un plat qui se mange froid. Hollande aime les plats froids, surtout après avoir mangé le plat chaud bouillant de la trahison de Macron, trahison autant dure qu'inattendue.

Alors, dans cette hypothèse, un peu boule de cristal je l'admets, comment Hollande peut-il prendre la main, dans le PénélopeGate, pour favoriser Fillon et éliminer le traître Macron ?

Qui a créé le PNF ? Réponse : Hollande !

À qui le PNF est-il affidé, et redevable ? À personne ! répondent les juristes innocents et encore purs. Ils ont tort ! car personne, ni aucune instance publique, n'est vraiment libre d'en faire qu'à sa tête.

Le parquet, en France, comme dans d'autres pays, doit sa place au Pouvoir politique. À ce titre, le Pouvoir, c'est-à-dire Hollande, attend un renvoi d'ascenseur dans les moments rares, mais importants pour le pays. On est, aujourd'hui, dans ce cas !

Donc, Hollande pourrait être à la manœuvre, même de manière très indirecte et discrète (plus question de scooter !). Hollande est un grand politique, comme Fillon, et, il ne manque pas d'imagination pour arriver à ses fins : empêcher le PS de sombrer et punir, en même temps, Macron, définitivement, malgré son alliance avec Bayrou.

Si je me trompe, c'est-à-dire que le PNF mettra en examen Fillon avant le 7 mai 2017, cela voudra dire que Hollande est vraiment un homme intègre et absolument pas rancunier. Mais, aura-t-il été le bon politique qu'on attendait dans cette affaire ?