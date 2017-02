PénélopeGate : la justice poursuivra Fillon, non pour 3 chefs d’inculpation, mais pour 5 ! Décryptage

"Tout se passe bien !" semblaient dire, le 24 février dernier, les avocats des Fillon. En résumé, c'était la preuve que le Parquet national financier (PNF) n'avait pas suffisamment d'éléments, pour "démontrer la réalité des infractions" et mettre en examen : madame Fillon, monsieur Fillon et leurs 2 enfants, Marie et Charles.

À les écouter, ces 2 splendides avocats, surtout le jeune, je m'attendais à entendre : "On a gagné ! On a gagné !". De qui se moquent-ils ? Sont-ils bien cérébrés pour dire de tels enfantillages ? Pour ça, oui ! le doute subsiste, sans aucun doute en leur défaveur !

Alors, effectivement, aucun des Fillon n'ira, tout de suite, en prison ! Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du PNF. Il n'est, effectivement, pas compétent pour mettre les menottes aux délinquants financiers. Les avocats des Fillon, n'ont cessé de le répéter.

Mais, et cependant, la décision du PNF est beaucoup plus grave que ce que disent, bêtement et de manière totalement ridicule, les avocats des Fillon.

En effet, le dossier des présumés délinquants est tellement lourd et grave, judiciairement, que le PNF ne le confie non pas un 1 juge d'instruction, ni à 2, mais à 3 juges. Et ce, pour désormais, non plus 3 chefs d'inculpation, comme cela était susceptible d'être le cas, il y a 15 jours, mais, pour les 5 suivants :

* Détournement de fonds publics. En synthèse : il s'agit, ici pour la ou le délinquant(e), de mettre sa main dans la poche du contribuable (dont Fillon n'est peut-être pas ?), de lui prendre (c'est-à-dire lui voler) son argent, à son insu, et de l'utiliser pour augmenter son train de vie, présent et futur. Ce chef d'inculpation vise Pénélope Fillon, Marie Fillon, François Fillon et Charles Fillon.

* Abus de biens sociaux. En synthèse : il s'agit, ici pour la ou le délinquant(e), de prendre (c'est-à-dire de voler) l'argent d'une entreprise, en l'espèce, La Revue des deux mondes. Et, mettre cet argent, volé, dans sa poche pour augmenter son train de vie, présent et futur. Cet acte serait celui de Pénélope Fillon. Mais, ce vol ne peut pas se faire à l'insu de l'entreprise (du président, du comptable, etc.), car il a fallu quelqu'un pour ouvrir la caisse (le compte courant) de l'entreprise et remettre l'argent, par virement ou chèque, à la femme Fillon. Marc Ladreit De Lacharrière, semble être la personne qui a ouvert la caisse de l'entreprise. De plus, Fillon l'a même décoré de la prestigieuse Légion d'honneur. Cela serait qualifié de trafic d'influence !

* Complicité et recel de fonds publics et de bien sociaux.

Complicité, soyons clairs : les 4 Fillon (mère, fille, père et fils) ne pouvaient pas ignorer, à moins d'être handicapés mentaux profonds, que l'argent détourné (c'est-à-dire volé au contribuable et à l'entreprise La Revue des deux mondes), allait directement dans leur propre poche, sur leur compte bancaire.

Recel, en résumé : détenir une chose, de l'argent par exemple, que nous savons pertinemment, à moins d'être handicapé mental profond, ne pas être la nôtre. Ce chef d'inculpation vise les 4 Fillon.

* Trafic d'influence. En résumé : user du fait, qu'étant dépositaire d'une autorité publique, on obtient, d'autrui, quelque chose qui ne nous est pas due. Et cela, en échange d'une récompense (passe-droit, nomination, décoration, etc.), qu'autrui n'aurait pas eue sans notre intervention. Ce chef d'inculpation viserait, essentiellement, François Fillon, futur probable Président de notre pays, le 7 mai 2017 ! Il commencerait bien sa présidence, le bougre !

On dit souvent, qu'un délinquant qui rentre en prison sans diplôme, en ressort souvent avec une licence ou un doctorat en délinquance ! Si Fillon est élu, il inaugurera un nouvel adage : "La meilleure façon d'être élu, en France, s'est d'être poursuit par la justice !" et, d'y échapper grâce à la fonction nouvellement obtenue, d'un corps électoral peut regardant sur les délits financiers de ses élites politiques.

Marine Le Pen, pourrait aussi être celle qui inaugurera ce nouveau dicton. La bougresse !

Fillon et Le Pen : même combat, pour obtenir, le 7 mai 2017, la si précieuse, et très scandaleuse, immunité présidentielle.

* Manquement aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique (HATVP). En résumé, soyons clairs : Fillon aurait sciemment laissé entendre à la HATVP, que la personne de sa famille qui était salariée de La Revue des deux mondes, était l'un de ses fils. Avait-il déjà honte de l'emploi de Pénélope ? En effet, comme je le signalais dans mon papier du 6 février, Fillon emploie le masculin pour désigner cette personne.

Fillon, comme Le Pen, deux grands délinquants financiers potentiels. Encore innocente, car pas encore jugée coupable, l'une de ces deux personnes, sera probablement celle qui nous gouvernera, dès le 7 mai 2017. Cette personne, finalement élue, nous imposera, durant 5 et peut-être 10 ans, de respecter scrupuleusement la loi. Loi qu'elle aura bafouée, et, selon toute vraisemblance, continuera à le faire, comme le renard autorisé à être, enfin, dans le poulailler.

Où allons-nous ? Pauvre France ! devenue, en quatre décennies, démocratiques, une vraie République bananière. Mais, avant, ce n'était pas mieux. C'était celle des barbouzes, du SAC. L'argent liquide, donc sans odeur et donc sans trace, y circulait à flots, chez "nos" politiques, dans des valises noires. Période, peu ou pas connue des électrices et des électeurs âgés de moins de 50 ans. Ils n'ont, semble-t-il, rien perdu au change.

Aujourd'hui, la honte et la colère couvent dans le pays ! Fillon ou Le Pen ? La peste ou le choléra !

