PénélopeGate : le Thénardier de la Sarthe mis en examen !

Que "François Thénardier de la Sarthe" soit mis en examen, n'est pas une surprise. Plus surprenant, c'est que, désormais, cet individu, peut être affublé du patronyme de Thénardier, personnage infâme célébré par Victor Hugo, dans son très fameux roman : Les Misérables.

Pourquoi Thénardier ? On savait l'individu poursuit pour au moins 5 chefs d'inculpation. Mais, ce qu'on ne savait pas, c'est que, grâce aux fuites de l'instruction (merci à elles !), François Thénardier de la Sarthe a demandé :

- à ses enfants, Marie et Charles, de lui rembourser l'argent de poche qu'il leur a donné durant leur adolescence, ainsi qu'une partie des frais de mariage. Thénardier aurait présenté la note à sa fille Marie, et à la justice, les factures du mariage. Drôle de bonhomme, ce catholique quelque peu machiavélique !

- à des amis, de lui offrir une garde-robe complète, d'une valeur de 48 500 euros, dès 2012.

Je ne suis pas de droite (PSU de la fin des années 60), pourtant, avant ce PénélopeGate, j'aurai donné à l'individu de la Sarthe, le Bon dieu sans confession. Un vrai Jésus en culotte de soie. Il me semblait moins fourbe, moins calculateur, plus honnête, plus probe et même plus propre sur lui que Sarkozy, son patron tant décrié. Mais, au vu des faits qui lui sont, aujourd'hui, reprochés, Sarkozy semble un enfant juvénile par rapport à ce François Thénardier de la Sarthe. Et, on ne sait pas tout, encore !

Comment le Thénardier de la Sarthe a-t-il pu, avec un simple salaire de parlementaire, de 4 964 euros par mois, avoir un tel train de vie : château, costumes à 6 500 euros pièce, voiture de course, etc., etc.

La femme de Thénardier a-t-elle été obligée de s'inscrire au chômage pour amener des sous à son triste époux ? La justice a dû enquêter, là aussi. Le peuple a le droit de savoir ! Si Thénardier a poussé Pénélope à s'inscrire au chômage, ce serait un comble. Cela me donne déjà l'envie de vomir.

Rendez-vous compte. Comment un individu, dont la fonction est d'être irréprochable et plus respectable que n'importe quel citoyen, car élu du peuple, peut-il avoir un tel comportement, un tel rapport à l'argent, avec un visage, finalement, d'enfant de cœur ; avant que sa terrible malhonnêteté soit découverte ?

Mais, ce n'est pas tout ! Car François Thénardier de la Sarthe, n'a même plus d'honneur. Sa parole ne compte même plus. Il avait juré, sur TF1, ne pas se présenter en cas de mise en examen. Charles de Gaulle et Philippe Seguin, les références du Sarthois indélicat, doivent se retourner dans leur tombe !

Mais, s'il y a un Thénardier, c'est qu'il y a une Cosette.

Dans le roman de Victor Hugo, Cosette, c'est celle qui bosse, qui trime pour son patron esclavagiste, et qui, in fine, fait vivre la famille détestable des Thénardier(s) : le père, bien sûr, mais aussi la mère et tous leurs enfants.

Dans le roman (à faire) du PénélopeGate, Cosette : c'est le contribuable ! Vous, moi, nous. Pauvres cons ! disent déjà certains, en découvrant que même les lacets et les cravates de l'individu de la Sarthe ont été achetés avec l'argent public. Argent que le candidat, sarthois, à la présidentielle, compte amasser encore plus, en réduisant le nombre de fonctionnaires de 500 000 unités, en ne remboursant plus certains médicaments, en augmentant de 20 à 22% la TVA, etc., etc.

En août 2007, cet individu déclarait "Je suis à la tête d'un État en faillite !". Rien que cela aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Car, le seigneur, égocentrique, de la Sarthe, se croyait chef de la France, alors qu'il n'était que le collaborateur de Sarkozy, président élu. Cinq ans après, François Thénardier de la Sarthe passait à Hollande une France au bord de l'abîme. Ayant perdu son triple A et une dette, augmentée de 600 milliards d'euros. Ces 5 années au pouvoir, de 2007 à 2012, ont montré l'incompétence de cet individu. Ces 2 derniers mois ont montré, qu'en plus, il était sans aucune morale, malhonnête, menteur, suffisant, comptant chaque sou qui rentre dans ses comptes bancaires, n'ayant aucun honneur quant à la parole donnée, etc., etc. Mais : beau parleur, télégénique, tenace contre vents et marées, borné et bien décidé à aller jusqu'au bout pour essayer d'obtenir la précieuse, bien que très scandaleuse, immunité présidentielle.

C'est donc décidé ! le 7 mai 2017, en cas de duel Marine Le Pen- François Thénardier de la Sarthe, tous les 2 poursuivis par la justice, donc encore présumés innocents, je voterai Macron, comme je l'ai annoncé le 30 janvier 2017.

Crédit photo : Pinterest