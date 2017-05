Pensée positive et guerre de classes

Notre nouveau président, celui qui veut nous servir par amour, a été élu sur une ligne « ni, ni » (ni droite, ni gauche). A première vue, cela peut paraître étonnant, car les élections présidentielles des dernières décennies ont plutôt montré qu'un positionnement centriste n'était viable qu'en vue d'assurer une force d'appoint à l'un des deux partis dits de gouvernement.

Historiquement, les centristes ont été les alliés traditionnels de la droite. Cela s'est encore vu lors du spectacle de cabaret de la primaire « de la droite et du centre ». Néanmoins, un basculement s'était déjà opéré en 2012 lorsque François Bayrou, girouette en chef président du MODEM, avait appelé à voter pour le candidat « socialiste » François Hollande.

Le triomphe de notre nouveau pharaon président semble montrer que, désormais, la positionnement centriste est central (1), et que les forces d’appoint sont plutôt les partis dits de gouvernement. Sommes-nous donc enfin arrivés à cette Arcadie utopique où les affrontements « stériles » sont dépassés une fois pour toutes, et où chacun peut prendre l'autre par la main pour aller de l'avant de façon constructive ? L'aboutissement rêvé de la pensée positive !

Pensée positive

Mes amis, qu'il est doux de penser printemps ©, en sirotant un Latte à la terrasse d'un Starbucks ™, tout en glissant ses doigts manucurés sur la surface stylisée d'un iPad ™, et en feuilletant négligemment des pages de papier glacé, après une séance de fitness ou de yoga (tonifiante ou apaisante, c’est selon), avec pour seul tracas de trouver où passer son prochain week-end ! Londres ? Berlin ? Stockholm ? Rome ? Trouville ? Cherchez l'erreur !

Eh oui, que notre style de vie est beau lorsqu'il nous permet d'ignorer jusqu'à l'existence même de ces ploucs et autres beaufs de Trouville, Pouilley-les-Vignes ou Nogent-le-Rotrou ! Ces ignares mal dégrossis qui regardent le football en buvant de la bière bon marché, ou le JT en buvant du rouge qui tâche, et qui, horreur, ont voté en masse pour Marine Le Pen !

En fait, la seule nouveauté de cette élection, c’est que les masques sont enfin tombés : de droite ou de gauche, peu importe quand il est avant tout question de protéger les intérêts des nobles contres la menace des manants. Et tant pis si le cirque « anti-fasciste » prend de moins en moins, tant qu’on peut encore faire un autre tour de piste.

S’il est malheureux que le premier parti d’opposition soit historiquement d’inspiration vichyste, il n’en demeure pas moins qu’il est objectivement dans l’intérêt des classes populaires de voter pour ses représentants. C’est que derrière le positivisme du président Macron ™, se dissimule une guerre de classes sociales, dont le premier instrument est l’Union Européenne.

Guerre de classes

Limiter la « liberté fondamentale » de circulation du capital dont résultent directement les délocalisations ? Dans l’intérêt des classes populaires. Limiter la « liberté fondamentale » de circulation des personnes dont résulte directement le recours aux travailleurs détachés ? Dans l’intérêt de classes populaires. Etc.

Le problème, c’est que ce qui nuit aux classes populaires est aussi ce qui bénéficie aux classes aisées et aux classes moyennes supérieures. Des sociologues, tels que Christophe Guilluy, ont bien analysé les tenants et les aboutissants de la mondialisation, dont la construction européenne n’est qu’une déclinaison continentale.

Pour les classes supérieures, cela se traduit par la métropolisation : la richesse se concentre dans les grandes capitales qui agissent comme des centres de contrôle de la mondialisation. Pour les classes inférieures, c’est la relégation : dans les zones trop éloignées des grands centres urbains, l’industrie périclite et le chômage explose, puisqu’en régime d’économie ouverte, il est plus profitable de produire dans les pays à bas coûts.

Tristement, cet antagonisme des classes sociales n’est plus tempéré par l’existence d’un consensus quant à ce qu’elles auraient en commun, et qui pourrait les rassembler. Quelque chose comme l’attachement à leur patrie par exemple… La métropolisation induit un semblant d’autonomisation des urbains diplômés et acculturés, qui voient comme des semblables, moins leurs concitoyens que les habitants des autres grandes capitales.

Il en découle que les rapports de force politiques expriment désormais un double clivage :

• conservateurs contre progressistes,

• cosmopolites contre patriotes.

En représentant ces clivages sur quatre quadrants, il n’est pas difficile de voir pourquoi notre nouveau président l’a emporté.

Oui, je vous le dit, mes amis : le printemps des uns est l’automne des autres. L’adhésion aux « idées » de droite ou de gauche n’a plus aucune importance pour les classes aisées et les classes moyennes supérieures. Craignez le jour où il en ira de même pour les classes populaires !

(1) Oui, c’est facile, mais je l’ai fait quand même.