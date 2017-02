En ces temps où le lobby des industriels de la malbouffe torpille avec efficacité tout système de signalétique visant à protéger le consommateur contre les excès caloriques, on ne saurait trop saluer l'initiative du leader de notre presse alimentaire d'offrir au lecteur un outil permettant enfin de penser sainement.

De même qu'un pouième de toxine botulique suffit à gâter toute la boîte, un soupçon de bacille populique ou de bactérie complotique est susceptible de contaminer non seulement la boîte, mais la boutique toute entière. C'est pourquoi, avec raison, l'outil ne perd pas de temps à analyser chaque page, mais appose sa griffe salutaire au site tout entier.

Procédant par la même méthode démocratique et transparente que le Guide Michelin, il supprime tout ergotage en ne prévoyant aucune procédure de rectification ni d'appel. Heureusement choisi, le nom de l'outil, Decodex, renvoie à ces autres marques-phare de la salubrité publique : Spondex, Decapex, ou Durex.

On sait combien il est quasi impossible, pour le non-spécialiste, de décrypter les centaines voire les milliers de signes dont se compose aujourd'hui la moindre page web. Or Decodex réussit ce prodige de synthétiser le caractère favorable ou néfaste du contenu, par un simple code de cinq couleurs, que le lecteur s'appropriera facilement grâce aux explications détaillées fournies avec l'outil.

Ce système véritablement mature a déjà fait preuve de son efficacité pour distinguer des triangles colorés, même la nuit et par temps de brouillard. On se souvient des cinq pictogrammes télévisuels malheureusement abandonnés en 2002, permettant aux parents de sélectionner les programmes intéressants pour les adultes. Ou bien de la méthode de notation par gommettes de couleur repoussée pour des raisons obscures par l'Education Nationale. Parions que l'engouement récent pour la vignette Critair, qui refoule avec pédagogie les nuisibles, est un présage favorable pour le succès de Decodex.

Car, comme le précise l'Encyclopédie de référence :

"La signalétique d’avertissement s’oppose à la censure : elle n’interdit pas la consultation des contenus, mais prévient à tout hasard de ce que l’on va y trouver."

https://fr.wikipedia.org/wiki/Signalétique_d'avertissement

Le concept important est bien sûr "à tout hasard".

Prenons par exemple un site ayant obtenu la couleur verte à l'issue d'analyses serrées : "lemonde.fr". Et un site ayant bien mérité la couleur rouge, "les-crises.fr". Le second se fait remarquer tout de suite par le caractère disgracieux du tiret et la mégalomanie du pluriel, comparé à l'élégance concise du premier. Tandis que l'un vise à l'universalité et à la hauteur de vue, l'autre promeut ouvertement la discorde, la mesquinerie, les chicanes. Est-il nécessaire d'en dire plus ? Non.

Pour conclure, nous souhaitons proposer quelques pistes d"amélioration pour cet outil bénéfique qui n'en est, espérons-le, qu'à sa toute première mouture.

Tout d'abord, il nous semble nécessaire de modérer son caractère par trop bienveillant. Vu les dangers qui nous menacent, il serait souhaitable , à celui qui oserait outrepasser le rutilant avertissement, d'envoyer un premier mail d'information, puis un second d'avertissement, avant de se résoudre à le mettre à l'écart, selon une méthode graduelle qui a fait ses preuves par ailleurs.

Ou bien, plus subtilement, ne serait-il pas possible de conserver la trace de ceux qui s'entêtent à s'intoxiquer, afin de transmettre les informations aux autorités sanitaires ?

Dernière proposition : l'outil devrait donner la possibilité d'obtenir d'un coup la liste de tous les sites rouges, classés par ordre de dangerosité, ce qui nous éviterait de perdre tant de temps à les chercher.

Après la juste croisade contre les bloqueurs de publicité, saluons-l'avènement de ce plugin indispensable, nouvelle étape vers une information allégée et pasteurisée.