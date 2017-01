Personne ne « vole » votre travail, vous dépensez trop en guerres : le fondateur d’Alibaba aux USA

@Alren





C’est la mathématique et non les tests QI qui mesure le mieux et le plus objectivement l’intelligence ,car en mathématique il ne suffit pas d’avoir un intellect fort en logique et calcul mental mais il faut avoir aussi beaucoup d’intuition et d’imagination et donc de créativité et aussi de sensibilité , quand on est fort en math on est aussi fort en tout , un cerveau qui a de s prédispositions pour régler des problèmes mathématiques a des prédisposition aussi en littérature et sensibilité musicale, les grands philosophes de la Grèce antigue le savaient comme Platon qui a marqué sur le fronton de son Académie :« Nul n’entre ici s’il n’est géomètre »









La France a été dans les siècles précédents (17è,18è,début20è siècle) 1ère en mathématique (Poincaré ,Groupe Bourbaki) et dans cette période où la France est première en mathématique ,la France est aussi la 1ère puissance du monde non seulement en science et technique mais aussi notons le en littérature et musique .





Après les années (19)60 la France décline en même temps que le niveau en mathématique





Aujourd’huis il faut bien le reconnaître ,ce sont les pays asiatiques qui viennent de prendre la première place en mathématiques (Corée ,Chine ,japon ),et ils commencent à dominer sur le plan scientifique et technologique ;

la Chine a lancé un homme dans l’espace et est en train de construire une station orbitale à elle toute seule ,ce que n’arrive pas à faire les USA, seule la Russie a pu construire une station orbitale aujourd’huis . Bientôt la Chine va envoyer un homme sur la lune ,et on a des doutes sur la réalité des américains ayant débarqué sur la lune .









La mathématique est le langage non seulement d e la nature(Galilée)mais du divin car seule la mathématique a le pouvoir de prédire l’avenir et de créer des machines magiques .





c’est pourquoi la mathématique mesure bien l’intelligence