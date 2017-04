Peter Ford, ex-ambassadeur UK en Syrie : Trump a donné 1000 raisons à Daech de lancer des attaques chimiques

Interview de Peter Ford, ancien ambassadeur britannique en Syrie

BBC Breakfast, 7 avril 2017

Traduction : http://sayed7asan.blogspot.fr

Transcription :

Journaliste : C'était la première déclaration du Président Trump immédiatement après ce lancement de missiles. L'ancien ambassadeur britannique en Syrie Peter Ford est maintenant avec moi. Bonjour à vous !

Peter Ford : Bonjour.

Journaliste : Puis-je d'abord seulement attirer votre attention. Voici le début de ce discours du Président Trump : « Mes chers concitoyens. Mardi, le dictateur syrien Bachar al-Assad a lancé une horrible attaque chimique contre des civils innocents. » C'est un fait (n'est-ce pas) ?

Peter Ford : C'est une déclaration... une fausse déclaration sur un fait non avéré. Nous ne savons pas. Ce qui est nécessaire, c'est une enquête, car il y a deux possibilités pour ce qui s'est passé. L'une est la version américaine, qu'Assad a lancé des armes chimiques sur cette ville. L'autre version est qu'une bombe ordinaire a été lâchée et qu'elle a frappé un dépôt de munitions où les djihadistes entreposaient des armes chimiques. Nous ne savons pas laquelle de ces deux possibilités est la bonne.

Souvenez-vous des événements qui ont précédé (la guerre en) Irak : les experts, les services de renseignement, les politiciens étaient convaincus que Saddam avait des armes de destruction massive.

Ils ont présenté des tombereaux de preuves : des photographies, des diagrammes, etc. Tout était faux.

Tout était faux. Il est possible qu'ils se trompent (encore) cette fois-ci également, mais ils ne recherchent qu'un prétexte pour attaquer la Syrie.

Et ne nous racontons pas d'histoires. Ce qui s'est passé rend l'usage des armes chimiques plus probable, et non pas moins.

Journaliste : Eh bien, l'impression que vous évoquez se rapproche surtout, parmi la réaction internationale aux attaques chimiques, de la position de la Russie. Vous vous accordez largement avec eux. Nous avons entendu Michael Fallon, le Secrétaire d'Etat à la Défense [britannique], qu'il est convaincu par les preuves et soutient les frappes. Pourquoi êtes-vous donc, en quelque sorte, une voix assez isolée ?

Peter Ford : Je ne laisse pas mon cerveau à la porte lorsque j'examine une situation de manière analytique. J'essaie d'être objectif et me base sur les expériences précédentes, notamment l'Irak. Nous voyons que nous ne pouvons pas prendre pour argent comptant ce que les soi-disant "experts du renseignement" nous disent, [surtout] pas lorsqu'ils ont un agenda.

Mais je reviens au point principal : ça ne va pas s'arrêter ici, et nous sommes probablement destinés à y être entraînés, car Trump vient de donner aux djihadistes 1000 raisons d'organiser des opérations sous faux drapeau, voyant à quel point il est efficace et facile, avec des médias crédules, de pousser l'Occident à des réactions outrancières. En toute probabilité, ils vont mettre en scène une opération semblable à celle qu'ils ont montée, et cela a été prouvé par l'ONU en août dernier, ils ont monté une attaque au gaz de chlorine contre des civils et ont essayé de faire en sorte qu'elle ait l'air d'une opération du régime.

Souvenez-vous bien de ce que je vous dis ici, car cela se produira (infailliblement), et on aura tous les va-t-en guerre qui viendront nous dire qu'Assad nous défie et que nous devons intervenir encore plus lourdement en Syrie. Ce sera des attaques sous faux drapeau.

Journaliste : Si je peux juste vous demander d'après votre expertise, vous êtes l'ancien ambassadeur britannique en Syrie, avec votre connaissance de Bachar al-Assad et de son régime, de ce pays, comment pensez-vous qu'il réagira à cela ?

Peter Ford : Il est peut-être cruel et brutal, mais il n'est pas fou. La perspective qu'il s'expose à une confrontation directe [par une riposte contre les USA] sans objectif militaire dépasse l'entendement. Le site qui a été frappé n'avait pas d'importance militaire [majeure]. Cette frappe n'avait absolument aucun sens [d'un point de vue militaire]. Et il aurait fâché les Russes [en ripostant].

Ma question portait sur ce qui va se passer maintenant.

Peter Ford : Sans aucune raison, c'est tout simplement invraisemblable. Mais en quoi son attitude va-t-elle changer ? Maintenant, il sait que Trump est prêt à lancer des attaques avec des missiles de croisière. Mais il est probablement innocent [de l'attaque chimique] de toute façon. Ca ne peut donc pas changer son attitude si il n'a pas commis [cette attaque chimique] avant les frappes. Mais nous en paierons tous les conséquences.

La situation [le prix à payer] va se corser. En toute probabilité, il y aura plus de recours, et non pas moins, aux armes chimiques en conséquence. Et, ce qui est également important, les Russes et les Syriens vont moins coopérer [avec les USA] dans la lutte contre Daech.

Journaliste : Ok. Peter Ford, merci beaucoup d'être venu pour nous ce matin.

Peter Ford : Merci à vous.

Journaliste : Peter Ford est l'ancien ambassadeur britannique en Syrie.