Petit A B CEDAIRE des élections : C comme « CHÔMAGE »

Faut-il s’étriper sur la « valeur du travail » alors que le chômage est endémique depuis des décennies et que tous les candidats, à l’exception notoire de Monsieur FILLON, proposent un accompagnement renforcé des chômeurs. Il est vrai qu’il a une façon toute particulière de traiter le chômage familial. Mais voyons plus sérieusement les différences entre la « sécurité professionnelle universelle » de Monsieur MACRON , le « revenu universel » de Monsieur HAMON et le « droit opposable à l’emploi » de Monsieur MELENCHON ;

Si je savais dessiner, je ferais une caricature pour résumer la situation :

le chômeur de longue durée est définitivement recyclé en CDD à temps partiel à Carrefour, versus MACRON. Il est transitoirement affecté sur un emploi d’utilité publique à temps plein dans l’attente d’un travail lui convenant dans le privé, versus MELENCHON . On lui donne 600 euros et le contenu de son « compte personnel d’activité » pour qu’il se débrouille pour trouver un nouvel emploi, versus HAMON .

I « La sécurité professionnelle universelle » de Monsieur MACRON

Monsieur MACRON étend l’indemnisation du chômage à l’ensemble des actifs c’est à dire aux travailleurs indépendants, aux entrepreneurs donc à tout le secteur non salarié.

Bonne idée mais à quel coût et qui le supportera ? sur ce point au meeting de Lyon ce fut le silence radio et l’on est prié d’attendre la fin du mois de Février pour avoir la mauvaise nouvelle que ne pourra manquer d’être pour certains le financement de cette bonne nouvelle pour d’autres.

C’est quelque peu biaiser le débat démocratique que nous jouer, avec de gros sabots, cette stratégie électoraliste là. On reconnait l’amoureux de Balzac dans le Rastignac Monsieur MACRON.

Donc, dûment passé par une formation allant de 6 mois à 2 ans proposée à certains mais pas à tous et notamment pas forcément à ceux qui seraient intéressés, par un pôle emploi géré exclusivement par l’Etat, le chômeur de longue durée est prié d’accepter un « emploi décent ».

C'est quoi la décence ? utiliser les fonds publics pour entamer ses consultations en vue de la présidentielle ? on ne le saura pas.

Comme il n’y a pas eu dans les propos de Monsieur MACRON tenus à LYON une définition de l’emploi décent ce peut être un CDD à temps partiel à Carrefour . Le « principe d’évaluation » est la norme cardinale de Monsieur MACRON, on fera donc du chiffre pour avoir des statistiques permettant d'être réélu.

Si cet « emploi décent » n’est en rien adapté à votre situation familiale, vous serez privé d’indemnité car Monsieur MACRON ne « veut pas de l’oisiveté subie ou choisie ».

Il faut bien draguer sur les terres de Marine LE PEN et de François FILLON.

II « Le droit opposable à l’emploi » de Monsieur MELENCHON

Pour Monsieur MELENCHON il faut reprendre le problème aux fondements. Le chômage est endémique depuis des dizaines d’années.

Actuellement le Conseil d’orientation de l’emploi indique en effet que 10% des emplois seront supprimés par le numérique et que 40% des emplois actuellement référencés seront tellement impactés par le numérique qu’ils nécessiteront de nouvelles compétences pour les occuper.

Monsieur MELENCHON fait donc de la prévention.

Dûment passé par « une éducation nationale obligatoire et totalement gratuite jusqu’à 18 ans y compris pour les besoins de déplacement » , remis à niveau par une « formation continue comprenant une lutte contre l’illétrisme érigée en grande cause nationale » , le chômeur de longue durée, s’il ne trouve pas un travail dans le privé après sa formation se voit proposer « un emploi de transition à temps complet payé par l’Etat dans une fonction d’utilité publique, associations ou établissement territorial" pendant la durée de son accompagnement dans la recherche d'un emploi du privé.

Monsieur MELENCHON veut "investir dans l'homme", redonner du « sens au travail » et met donc en place un système cohérent avec cet objectif qu'il finance par une "autre répartition des richesses" consultable dans sa documentation en ligne. C'est le seul authentique "candidat hors système".

III « le revenu universel » de Monsieur HAMON

Ayant alerté les français sur les grandes incertitudes générées par la transition numérique et par l’avancée de la transition écologique qui n’est pas encore suffisamment porteuse d’emplois, Monsieur HAMON dote le « compte personnel d’activité » de plus de moyens en y regroupant les dispositions déjà existantes et lui adjoint un « revenu universel » de 600 euros.

Ce revenu s’adressera, en priorité, au cours du prochain quinquennat :

aux jeunes de 19 à 25 ans pour qu’ils puissent se former dans le supérieur plus longuement et,

s’adressera aux chômeurs de longue durée, pour lesquels il est de 200 euros supérieur aux RSA.

le budget supplémentaire est estimé à 45 millions d’euros c’est-à-dire le montant du CICE offert sans contreparties par Monsieur HOLLANDE aux grandes entreprises essentiellement et qui n’a pas généré les emplois pourtant promis par le patronat.

Ce revenu, cumulé au compte personnel d’activité, doit permettre au chômeur de longue durée de faire un projet professionnel personnalisé.

Ce revenu d’appoint permettra de faciliter son retour à l’emploi puisqu’il pourra accepter un temps partiel sans pour autant mettre en difficulté l’équilibre financier familial.

CONCLUSION

On a donc sous trois dénominations, des traitements du chômage endémique qui MOBILISENT TOUS DES FONDS PUBLICS, mais on a des conceptions du travail très différentes.

Une version droitisée du travail par Monsieur MACRON, marquée par son libéralisme, chacun étant censé trouver sa « juste » place sur le marché du travail et dans la société indépendamment des aléas économiques que le marché roi se chargera de régler.

Dans cette version, un véritable investissement dans la « sécurité professionnelle universelle » n’est pas assuré puisque Monsieur MACRON précise qu’il respectera l’objectif européen des 3% de déficit et qu’il ne dévoile pas quelle partie de l’électorat financera cette mesure. Il y a de fortes chances pour que ce soit les salariés et les retraités qui ont déjà une prévention sociale organisée car on voit mal Monsieur MACRON aller à l'encontre des intérêts de ses sponsors.

Une version planificatrice de gauche du travail , limitant progressivement sa durée, réorganisant durablement la filière du « savoir » pour permettre aux actifs de pouvoir se former aux besoins de l’économie émergente et promouvant un travail de qualité « le travailler autrement » axé sur les « biens communs » et le « vivre mieux »

Le travail programmatique entamé par Monsieur MELENCHON il y a un an permet d’avoir une vue d’ensemble particulièrement claire sur les moyens affectés à son projet et c’était justement le sujet du meeting de LYON. Cela passe par un dépassement transitoire de l’objectif des 3% européen voire par une sortie de l’Europe si la négociation avec l’Europe n’aboutit pas.

Monsieur HAMON nous présente quant à lui, Une version ni de droite ni de gauche mais que l’on peut qualifier de libertariste du travail.

Sans méconnaître les difficultés économiques et en orientant les politiques publiques sur le financement de la transition,Monsieur HAMON laisse à l’individu le soin de déterminer la solution qui est la meilleure pour lui en le dotant d’outils complémentaires qu’il finance pour y arriver – Ni intégralement loi du marché, ni intégralement planificatrice il tient l’équilibre entre MACRON et MELENCHON. Monsieur HAMON demandera aussi à l’Europe un dépassement transitoire de l’objectif des 3%.

Quel choix au printemps prochain ? même un boule de cristal ne peut le prévoir.