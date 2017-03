Petit A B CEDAIRE des élections : I comme « impôt sur le revenu »

Cette meilleure répartition de l’impôt et sa clarification par la suppression des niches fiscales permet à l’Etat de prélever 10 milliards d’euros supplémentaires ce que confirme l’institut Montaigne, qui n’est pas précisément gauchisant.

Pas de panique ! selon les estimations faites par les collectifs de la France insoumise, jusqu’à 4000 euros de revenu mensuel par personne le nouvel impôt sur le revenu est neutre par rapport à l’existant.

Au-delà de 4000 euros par mois et par personne, votre participation sera plus importante.

L’impôt sur le revenu comme toutes les taxes perçues par l’état sert à faire fonctionner le pays. Actuellement, 20% des foyers (les tranches hautes) paient 80% de la totalité de l’IR collecté. 1% de ces 20% soit 0.2% des foyers français paient l’ISF. Si vous augmentez de 10 milliards les montant des cet impôt, je crains qu’une partie de ces 20% et surtout une partie de ces 0.2% déménage vers la Suisse, la Belgique ou ailleurs. Et, si au départ toute est fait pour ramener 10 milliards de plus, à l’arrivée on va se trouver avec moins d’impôts perçus que l’année précédente et un déficit budgétaire à combler par de l’endettement.

La meilleure façon de faire entrer de l’argent dans les caisses, n’est pas l’IR ni même l’IS, mais bien les taxes (TVA, carburant, route, tabacs, alcool etc). C’est un sujet tabou, car ce système de taxation est socialement injuste. Mais lors des élections on va vous parler de grande réforme sur l’IR et une fois élu on augmente la TVA, la CSG, les taxe sur l’essence etc.