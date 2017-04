Petit A B CEDAIRE des élections : T comme « TOTALITAIRE »

@Gilles Mérivac



Je pense que vous faites référence au totalitarisme « Vieille école » et au différents moyens de l’’exercer . Je pense que maintenant le totalitarisme est beaucoup plus insidieux car il est librement consenti, il est intériorisé !! Le plus bel exemple en est le TINA de Marguarette Tatcher.

L’économie est devenue une religion, soit vous croyez ( et bien sur vous pratiquez ) soit vous êtes un hérétique. Et on sait ce qu’il advient de ces derniers !!

Il n’y a plus besoin de surveillance maintenant . Soit vous êtes dans le système ( économique particulièrement ) soit vous subissez les lois que ce marché impose et malheur à vous si vous allez contre ( voir la Grèce ) . Les journaux et médias ( dans une très grande majorité ) sont bien moutonniers et n’imaginent même pas remettre en question cette doxa.

Fillon , Macron , Holllande , Valls etc sont dans cette mouvance. ils nous répètent à l’envie qu’il n’y a pas le choix.

Comment appelez vous une démocratie avec UN seul choix de société ????

Sur le fronton de nos mairie vous voudriez écrire « Croissance , Rentabilité , Docilité » ?

Donc non cet article n’est pas une imposture , il fait seulement référence à un totalitarisme qu’on pourrait qualifié de « Soft power » et qui est bien plus dangereux car durable une fois qu’il est entré dans les esprits de chacun !!