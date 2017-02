Petit A B CEDAIRE des élections : U comme « Union de la gauche »

En introduction au résumé du débat sur « UNE UNION DE LA GAUCHE ? » organisé par France culture le 2/2/2017, je vous propose d’écouter la très jolie chronique de Xavier DELAPORTE qui suggérait aux trois intervenants représentants du PS, des verts et de la France Insoumise : « ON N’A QU’A FAIRE UN GOOGLE.DOC ? » « Rédiger sur google.doc c’est accepter que ce que l’on fait, le mot que l’on corrige, le paragraphe qu’on ajoute, l’idée qu’on apporte ne nous appartienne pas et se fonde dans quelque chose qui nous dépasse », « c’est un modèle politique de gauche …. ». « Ce qui est fertile politiquement dans ce modèle c’est qu’il produit l’effet inverse de la motion de consensus qui repose en général sur le plus petit dénominateur commun …. le fait que l’on écrive ensemble, en même temps, produit de la construction, une nécessité de faire tenir ensemble l’amélioration continue »….

J’ai donc retrouvé le sourire car nous avons eu droit à l’embryogenèse d’une plateforme CREDIBLE de la gauche . dans ce débat qui accueillait un représentant du Conseil politique de Monsieur Yannick JADOT, une représentante de la France insoumise de Monsieur Jean-Luc MELENCHON et un représentant de l’alliance progressistedes socialistes et démocrates, soutien de Monsieur Benoit HAMON.

Grâce à ce « google doc radiophonique », en DEUX PARTIES auxquelles je vous renvoie, (1) - (2) ,l’auditrice que j’étais a pu constater que nombre de propositions relevant des sensibilités de gauche pouvaient faire un programme cohérent tant sur le plan international que sur le plan intérieur avec 6 grands chapîtres illustrant parfaitement la phrase de Benoit Hamon « ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise ».

RESTE DONC A LEVER LES DEFIANCES LE PLUS VITE POSSIBLE POUR ADHERER A UN PROJET COMMUN QUI COMPRENDRAIT D’APRES LES DISCUSSIONS EN COURS :

Une VIème République

Echaudés par le quinquennat Hollande qui a vu se mettre en place une politique inverse de celle qui avait été promise par le candidat, les écologistes et la France insoumise mettent un préalable à leur engagement sur une plateforme commune : instaurer une VI ième république qui à travers un pourcentage de proportionalité qui n’est pas encore établi , et la possibilité d’instaurer un « veto citoyen » également dénommé « 49.3 citoyen » encadrerait les prérogatives actuelles du Président de la République rendant un fort pouvoir de contrôle à l’Assemblée et aux citoyens entre deux élections sans toutefois bloquer l’avancée programmatique….

Nous sommes évidemment à l’opposé des programmes LE PEN, FILLON ou MACRON à qui la toute puissance du mandat présidentiel convient parfaitement.

Si tout le monde à gauche convient que cet objectif est souhaitable reste à se mettre d’accord sur la façon dont on l’atteint et notamment, demeure, pour les verts,la crainte des pouvoirs de blocage des baronnies actuelles.

Sur ce point le représentant du PS précise que « Benoit Hamon n’est PAS le candidat de l’appareil du PS » parce qu’une étude précise des votes de la primaire a démontré que c’était Manuel Vals qui avait la préférence des adhérents."La légitimité de Benoit Hamon qui va au-delà du PS permet précisément le rapprochement."« je crois à la sincérité de Benoit Hamon » répond la représentante des écologistes.

L’emploi de demain

Pour tous il y a une « prise de conscience écologique » qui suppose pour les verts une sortie du nucléaire qui est encore à acter et une modification de la politique des transports :"pas le tout voiture électrique, vu que l'électricité est produite par les centrales".

Pour la France insoumise la transition écologique constitue la source des emplois locaux de demain et induit « une nouvelle répartition des richesses ».

Tous conviennent de la nécessité d’orienter toutes nos disponibilités financières ainsi que les disponibilités européennes éventuelles sur ce créneau.

Relations internationales

"Ni atlantisme, ni adhésion à la stratégie russe" souhaite le représentant de Benoit Hamon concernant Daech ce à quoi la représentante de la France insoumise présise que la position de Monsieur MELENCHON est proche de celles de l’ONU et non pas une position atlantiste.

Europe

Pour la France insoumise il y a eu un « accord idéologique profond entre l’oligarchie politico financière française et l’oligarchie européenne ». « Les gouvernements de droite comme de gauche ont devancé les demandes de l’Europe en voulant par exemple constitutionaliser le déficit de 3% »

Pour le représentant de Benoit Hamon les gouvernements successifs ne se sont pas investis dans l’Europe, laissant la politique européenne se faire en dehors des intérêts de la France.

Les trois sensibilités se retrouve sur le fait de vouloir assumer les intérêts du pays dans toutes les discussions européennes notamment pour faire remarquer que la « norme des 3% de déficit a été décidée sur un coin de table », que « l’Allemagne s’en est affranchie notamment pour financer la réunification » et que cette norme peut être dépassée si c’est pour des investissements de long terme.

Pour les verts « l’Europe est la solution mais pas le problème » même si sa gouvernance actuelle peut être mise en cause.

Laïcité

Pour le représentant de Benoit Hamon, celui-ci a été calomnié sur ce sujet.Pour lui « il faut appliquer toute la loi de 1905 mais RIEN que cette loi laquelle garantit la liberté de croire ou de ne pas croire. » ce qui n'empêche nullement de veiller à l'entretien des bâtiments et à ce qui se dit ou se fait dans les lieux de culte.

Pour la France insoumise « il y a un problème généralisé de l’application de la loi de 1905 dans les communes par clientèlisme notamment lorsqu’on constate un mélange entre les financements cultuels et culturels » qui abourissent à financer les lieux de culte de TOUTES LES RELIGIONS ce qui est non conforme à la loi de 1905. De ce point de vue la France Insoumise n’a pas la même position que l’extrême droite qui stigmatise uniquement le financement des lieux de culte de l’Islam.

J'espère personnellement que l'on ne va pas, en plus, réactiver des clivages qui me paraissent d'une autre époque d'autant que dans ma Bretagne natale, l'Etat n'avait guère investi dans les écoles publiques et préférait financer les écoles catholiques bien réparties sur le territoire ce qui m'a jamais empêchée d'être athée ...

Revenu universel

Concordance entre les verts et le représentant de Benoit Hamon sous réserve d’une MISE EN PLACE TRES PROGRESSIVE orientée au début vers les 19-25 ans car il faut compenser la réduction du temps de travail nécessaire pour faire tourner la machine économiqu : Le risque d'une réduction de l'emploi par les nouvelles technologie est confirmé par le Conseil d’orientation de l’emploi.

Pour la France Insoumise le niveau du revenu proposé est trop bas et de toute manière il faut privilégier l’emploi. A terme la France Insoumise est favorable au revenu de base à vie …

En conlusion de ce débat animé, mais construtif, ce qui me parait certain c’est que Messieurs HAMON, MELENCHON et JADOT doivent viser une présence au second tour ( aux derniers sondages ils dépassaient à eux trois le score de Madame LE PEN et celui de Monsieur MACRON ) :

C’est un but difficile mais atteignable si l’on agrège la légitimité électorale de Benoit Hamon, la légitimité programmatique de Monsieur MELENCHON et la légitimité de la transition écologique pronée depuis si longtemps et à juste titre par les verts.

Cette présence au second tour ne peut se faire que sur la base d’un programme restreint car un quinquennat ne permet pas de mettre en oeuvre des centaines de mesures.

Ce qui me parait tout aussi certain , c’est que celui des trois qui rompra l’accord qui semble possible sur les 6 points traités perdra toute crédibilité pour longtemps auprès des français. On peut donc espérer que les « EGO » se mettront en sourdine.

Dans l’hypothèse où le trio serait éliminé au premier ou au second tour de la présidentielle, il faudra, de toutes manières qu’il parvienne à avoir suffisamment de représentants dans les Assemblées pour influer sur le programme du parti vainqueur de la présidentielle.

Or, rien n’est plus porteur qu’un programme clair et net pour convaincre les électeurs. La gauche peut faire plus en allant UNIE au combat qu’en y allant divisée compte tenu des règles aux élections législatives.

Bien sur la droite après avoir brâmé au détournement démocratique par la primaire de gauche, n'appréciera sans doute pas un "programme commun" mais il y a un moment où si l'on dit vouloir rendre le pouvoir au peuple entre deux présidentielles il FAUT utiliser tous les moyens pour y parvenir.

SOURIONS …. Pourquoi pas Monsieur Hamon Président, Monsieur Melenchon 1er Ministre et Monsieur Jadot Ministre de l’emploi et de la transition écologique ? YES WE CAN !