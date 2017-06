Petit coup de gueule d’un chauve exaspéré mais pas vaincu

_ « Et si on se rebellait ? »

_ « Comment ça si on se rebellait ? »

_ « Je ne sais pas, on sort dehors avec des pelles des râteaux et on gueule quoi ! »

_ « Ouais admettons et après ? »

_ « Après ben heu… »

Après il ne serait pas inutile de se poser quelques bonnes questions avant de remettre la fronde au goût du jour ! Déjà qui souhaite réellement changer les choses ? Je rappelle que Rothschild Junior a le cul sur un fauteuil occupé jadis par le général de Gaulle. Que ce soit d’un point de vue idéologique ou politique, la grande majorité des habitants de ce beau pays sont scindés en deux groupes : ceux qui croient vraiment que l’Occident porte des valeurs humanitaires à travers le monde, c’est en général les mêmes qui vous diront :

_ « Ah ben on est quand même mieux qu’en Afrique hein ! »

Ils seront aussi les premiers à penser que Poutine est un nouveau Staline et qu’Al Assad est un boucher.

Ensuite il y a ceux qui mettent tout sur le dos des étrangers, en fait ils laissent simplement transpirer leur incapacité à supporter toute autre forme de culture ou de pensée.

À cela ajoutons une bonne poignée de j’enfoutistes, un zeste de « ce n’est pas moi, je n’ai rien vu », un soupçon de contestataires et enfin une pincée de collabos et nous avons à peu près le panorama de ceux qui font le vote et l’abstention.

Tous sont à peu près d’accord sur un point : le monde va mal, mais aucun n’est d’accord sur pourquoi et comment le résoudre ! Chacun défend son steak et il le faut malheureusement mais le collectif n’a presque plus la moindre influence sur les actions des classes dirigeantes tandis qu’une poignée de milliardaires en revanche fait entièrement le jeu politique. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Bien sûr le manque de dialogue est la source de cette incompréhension généralisée, les bars sont vides (je ne fais pas l’apologie de l’alcool, il y a aussi du café dans les bars), les gens ne se réunissent plus sous les arbres, les gens se rassemblent encore pour des événements populaires mais rien de ce qui est important n’y sera jamais abordé, seuls les loisirs et les bons moments nous invitent encore à partager.

Parfois j’ai l’impression d’être paumé dans une jungle de mauvaises nouvelles et de paperasse. Plus on avance et plus c’est touffu, les vérités se cachent derrière un épais feuillage de mensonges et de propagande.

Il m’est arrivé que l’on me demande d’où vient mon intérêt pour certains sujets, mon intérêt c’est de veiller à l’avenir de mes enfants, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que leurs vies futures soient dignes et si possible de faire en sorte que la planète que nous leur laisserons en héritage ne soit pas qu’un désert d’ordures et de bidonvilles. Au travers de mes miens je pense à tous les enfants de ce pays, ils sont tous innocents et méritent que nous changions les choses.

Je ne me sens pas vaincu, je me lève pour défendre mon steak, il le faut bien, mais je me lève aussi pour autant que possible : dénoncer ce qui me paraît être mensonge et manipulation, démonter ces idées reçues qui incitent à poursuivre notre chemin vers la haine, rétablir la justesse entre le sentiment de savoir et la vérité elle-même. Je ne fais pas tout cela pour le plaisir ou pour être vu, je déteste être vu, je fais cela parce qu’il le faut.

_ « Tu ne pourras rien faire tout seul ! »

C’est vrai et c’est pour cela que je continue de vous parler au travers d’articles ou de vidéos dans lesquels je m’efforce de mettre le doigt sur ce qui fâche ou qui est parfaitement ignoré par « les médias ». Nous devons tous faire notre devoir de citoyen, nous avons le droit de vote et ne nous ne pouvons plus nous contenter de laisser ce pays être géré par des oligarques fortunés nous devons reprendre le pouvoir. Rien n’est perdu, je ne me sens pas vaincu. Si nous perdions ce combat l’avenir de nos enfants serait dramatique mais si nous ne combattons pas, nous avons déjà perdu. Si chacun fait sa part du boulot ils n’auront aucune chance de nous faire plier.

« Peu importe la puissance de ton ennemi, la ruse prévaudra toujours sur la force pure. » C.H.

