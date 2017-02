Petit « e-manuel » Macron pour la manipulation des foules et la création d’ambiances artificielles à l’usage des couillons de votants

Je vais vous décortiquer la façon dont on crée l'évènement totalement artificiel qu'est un meeting d'Emmanuel Macron. Meeting du 4 Février à Lyon. On a peine à le croire, et pourtant c'est ainsi. On ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Ou en vomir. Vous verrez comment des jeunes munis d'I-phones, de T-shirts et de drapeaux ont été convoqués et littéralement soudoyés pour obéir à des consignes envoyées par texto tout le long du meeting. Tout est factice, tout est artificiel, rien n'est spontané, ni les cris, ni les slogans, ni les drapeaux agités (ni surtout l'adulation affichée). Soros ne ferait pas mieux. Si vous avez un moment à perdre, étudiez aussi chacune des phrases du candidat : c'est d'un vide sidéral, mais chaque fois, la foule applaudit, obéissant à la consigne des textos. Mon voeu le plus cher est que le bon sens et la raison des français nous débarrassent de cette potiche vide, parce qu'ils auront compris au travers de cette vidéo toute l'inanité de ce faisan.

Pour rejoindre la "team ambiance" de Macron, il suffit de remplir un e-formulaire.

"Bonjour ! Merci de participer au meeting."

La, on clique sur

"J'ambiance la salle"

"Es-tu intéressé pour participer spécialement à l'ambiance de la salle ? oui-non."

La veille du meeting, un e-mail est envoyé pour demander aux inscrits de venir 1h30' plus tôt.

Le but est de les placer en priorité dans la salle avec des instructions.

La communication pendant le meeting se fait grâce à l'application "télégram". Les instructions sont envoyées sur les smartphones des participants :

Texto : "Bonjour à tous ! Un grand merci pour avoir rejoint l'équipe ambiance ! On compte sur vous pour que ce soit la folie ! On va mettre le feu ! (émoticones flamme) Plus d'infos àvenir !"

Texto :"merci de bien regarder les messages pendant le discours"

Ainsi les ordres sont reçus discrètement et instantanément tout au long du meeting.

Texto :"Ca va commencer vers 15h30-16h. On espère que vous êtes confortablement installé (sans s) ! Tout au long du meeting, on vous enverras (sic ! avec s) des consignes pour mettre le feu à la salle (émoticone flamme) !! Il va falllor être à fond, on veut vous entendre applaudir, chanter à coup de "Macron Président", "en Marche", etc… TOUT, absolument tout ce qui pourrait mettre le feu à cette salle est permis, alors lâchez-vous ! Les helpers, si vous n'êtes pas staffés, vous êtes invités à vous gindre à nous ! Bon meeting à tous !!!(émoticones)"

C'est parti

Texto :"A droite d'Emmanuel macaron, on se bouge, on met le feu !!!"

EM s'exprime :" Bonjours à toutes et toutous (sic) " La salle est pleine à l'heure où on se parle"

texto : "Plus fort à droite"

EM :"8000 personne, et vous êtes me dit-on 8000 personnes dehors" (en fait, tout est presque silencieux)

texto : "on vous entend toujours pas, la-bas ! Il faut suivre !!"

Texto : "Programme - Gérard Colomb- vidéo de deux minutes- arrivée d'EM"

Texto "Je vous indiquerai l'arrivée de Macron 2 minutes avant"

Colomb vocifère dans la salle…

Texto :" Macron président ! Macron président !"

Colomb vocifère…

Texto : "applaudissements ! GOOOOOO !"

Colomb vocifère…

Texto :" Quand vous êtes chaud---> ON VA GA GNER, ON VA GA GNER"

Texto :" Top, Bravo !"

Colomb vocifère…

Texto :" N'oubliez pas de prendre des photos de vus et de la foule (les gens survoltés avec les drapeaux ; et partagez-les avec (compte twitter)"

Colomb vocifère…

Texto :" DERNIERES MINUTES : Macron président ! Macron président ! ON VA GA GNER, ON VA GA GNER"

Texto : "Macron président ! Macron président !"

Texto : "Macron président ! Macron président !"

Texto : "Macron président ! Macron président !"

Texto :"Il arrive !"

Texto : "GGOGOGOG (sic")

Texto : "Donnez tout"

Macron arrive en musique crunch

Texto : "BRAVO, ON CONTINUE"

Macron commence à énoncer des phrases toutes faites d'un vide abyssal.

Texto :" Déroulé : Il est en train de contextualiser—> je vous veux quand il présentera des mesures, et haussera le ton !"

Macron poursuit ses paroles creuses à souhait ;

La foule hurle ;

Texto "bravo"

On voit s'agiter des drapeaux dans un petit coin, toujours le même.

Texto : "Gardez les "Macron président" au bon moment. Lachez des "bravo", des "Il a raison", du spontané" (si, si ils ont osé !!!)

Texto : "On se réveille, PRENEZ L'INITIATIVE, MENEZ LA SALLE !"

Macron cause

Texto :"Tapez des pieds"

Texto :"GOGOGOGOGOGO !"

Un grand silence… Il a oublié son texte, et les groupies n'ont pas de consigne : le vide…

Texto :"L'EUROPE, c'est TOP"

Macron :" la plupart des responsables français sont souvent fidèles à l'Europe"

Plus creux, plus vide, tu meurs… Mais les texto ordonnent :

Texto : "on lève les drapeaux !"

Texto : " N'hésitez pas à vous lever, ça va monter tout seul ! N'ayez pas peur de la foule !"

On scande EUROPE d'un seul côté de l'assemblée, là où il y a les drapeaux, concentrés.

Texto : "C'est bientôt la fin, on donne tout !"

Texto : "DRAPEAUX ET COMPAGNIE"

Macron :" ils trahissent la fraternité, car ils détestent les visages qui ne leur ressemblent pas"

Ca ne mange pas de pain...

Texto : "C'est bientôt la fin, on donne tout !"

Texto :" ambiance au max jusqu'a la fin ! ON DONNE TOUT !. Je veux du Macron Président et du On va gagner !"

Texto :" BRAVO ! ON CONTINUE"

Marseillaise… Je sens que Marianne va vomir…

Macron a les yeux fermés, en prière… Beurkkk…

Texto :" Vous avez géré, superbe ambiance ! Merci à tous et bravo !"

Pour terminer, une petite récompense pour les participants qui ont bien travaillé :

Texto : "Bonsoir à toutes et à tous ? Pour fêter le succès du meeting vous êtes tous invités ce soir dans la boite de nuit le petit salon. Adresse. Encore merci pour cette belle réussite. Ambroise."

Voilà voilà.

Vous ne me croyez pas ?

Alors regardez :