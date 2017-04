Petit Larousse des candidats

E. Macron : Concept fumeux, ensemble moléculaire de vacuité bruyante stocké en aérosol afin de diffuser du vent. Présenté comme le chevalier blanc par la caste des fumistes et des nantis afin d’assurer la continuité d’un système destructeur pour la population et rémunérateur pour les officines financières. Création fictive d’après un résidu de fausse couche bancaire, coaché par une couguar ménopausée, encensé par la Pravda française presse officielle de la monarchie européenne.

F. Fillon : Sourcilleux pointilleux sur les bonnes manières et ses tenues vestimentaires. Châtelain bigot persuadé de sa supériorité sur la populace à qui il daigne bien s’adresser afin de trôner, tel Zeus, au château élyséen. Préconise du sang et des larmes pour redresser cette France peuplée de fainéants avinés qui ne pense qu’aux congés et aux jours fériés. Partage une passion folle pour l’argent, celui de l’autre évidement et, afin de le capter, lui demande de travailler plus sans être payé. Rêve de rétablir la noblesse et ses privilèges. A créé son entreprise : « La Pompe à Pognon » sous la marque : « Pénélope ».

M. Le Pen : Fille à papa grand collectionneur de casques à pointe et féru de calambours dont la finesse atteint les sommets de l’humour juif ou arabe selon les cas. Elevé au son du clairon et aux mélodies Teutonne. Est persuadé que les barbares sont à nos portes et qu’il est temps de partir en croisade contre les porteurs de babouches. Est pour défendre tous les intérêts de toutes les corporations dés l’instant ou les adhérents de celles-ci organisent des apéros saucisson pinard. Fais très attention à sa ligne car ne mange ni hallal ni cachère. D’une intelligence supérieure aux deux précédents, sait ce qu’il faut dire et ce que les gens veulent entendre. Cependant, fait quelques rechutes sans doute dues à l’ADN paternel, la dernière en date sur la responsabilité concernant la rafle du Vel d’Hiv.

B.Hamon : Pas prévu, arrivé là par accident démocratique pour sauver les résidus du PS. A fait son programme en catimini sur un coin de table en piquant la plupart de ses idées au mouvement des insoumis. Essaie péniblement de faire croire que le parti socialiste est de gauche avec ses amis les Borgia qui le poignardent à longueur de meeting et partent rejoindre le ventilateur Macron. Sympathique au demeurant qu’il en est même idiot de croire qu’il pourrait exister et prospérer politiquement dans ce nid de vipère qu’est le PS. Va se prendre la baffe monumentale que méritait le menteur Hollande et le vendu Valls. Signe la fin du parti socialiste dans une douloureuse et pathétique agonie.

J.L Mélenchon : Tribun hors pair et intellectuel de haut niveau par rapport à ses concurrents. Mélenchon c’est le bruit et la fureur. C’est fourvoyé pendant des années au parti socialiste mais à compris qu’il fallait en partir. A fondé le parti de gauche mais pas assez rassembleur car trop colérique et vindicatif. C’est remis en cause et porte aujourd’hui un programme, hors parti politique traditionnel, construit démocratiquement par les citoyens eux même avec l’aide d’experts dans chaque domaine. Focalise la haine des opposants sur sa personne, son caractère. Mais pour lui, cela n’a guère d’importance seul le programme compte.

F. Asselineau : Maitrise parfaitement son sujet, connait les articles constitutionnels sur le bout de ses doigts. Comme Mélenchon c’est un intellectuel de bon niveau. Anti européen sans discussion ou négociation possible. Légèrement conspirationniste, voit la main des USA partout du parlement européen aux confins tibétains. A souvent raison sur ses sujets politiquement incorrects mais serait parfois inspiré de se taire afin d’éviter le ridicule et les moqueries de ses détracteurs. Bien que désuète et ne représentant plus les aspirations citoyennes, il tient absolument à garder les institutions de la V république en place.

Mes chers compatriotes comme disait le berger landais, je vous fais grâce des autres.

Le choix est pourtant simple :

On est content et satisfait avec ce qui se passe depuis 40 ans et on continue avec les mêmes (Macron, Fillon, Hamon) ou, on essaye autre chose (Mélenchon, Le Pen, Asselineau)… et, on croise les doigts.