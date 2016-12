Petits meurtres entre amis

Merci d’essayer de nous faire rire, Siatom, mais le cœur n’y est plus.





Depuis le temps que le podium est occupé par des animations tous les soirs (primaires américaines qui n’en finissaient pas, mélo-psychodrame de la mort d’Yseut à Washington et triomphe du bonimenteur, règlements de comptes à OK Corral chez les LR), on aurait plutôt besoin de calme, et cette nouvelle agitation ne fait guère que produire un bruit de fond qu’on ne remarque plus, comme on n’entend plus les cloches de l’église quand on habite à côté.

C’est un peu comme l’état d’urgence devenu permanent : il fait partie du décor ; on ne le voit plus.