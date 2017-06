Peuple naïf ou peuple aux ordres ?

Il faut se rendre à l’évidence, pendant les 5 ans qui viennent la politique française sera la pire de la 5ème République.

Depuis plus de 70 ans les gouvernements successifs de droite et de gauche n’ont fait que des allégeances au Capital. Gauche et droite se sont livré des combats électoraux sans jamais remette vraiment en cause le système capitaliste. La dictature capitalo-patronale a toujours su manipuler ces politiciens gangrénés par le pouvoir et par l’argent. De ce fait devenu facile à corrompre et facile à manœuvrer.

Le grand patronat rompu à l’art de la politique a su gouverner dans l’ombre utilisant tous les moyens possibles pour convaincre. Maitre de l’enseignement privé et public, possédant les grands moyens d’informations, représentés majoritairement dans les instances parlementaires, Assemblée Nationale, Sénat, organisé au niveau Européen et même mondial, ce grand patronat à su fomenter des plans pour accroitre ses profits. Avec leurs grands médias les grands patrons ont dirigé les opinions, manipulé les sondages.

La situation qui nous est faite aujourd’hui n’est que l’aboutissement d’une gauche dénaturée par le réformisme qui par ses trahisons, par ses promesses sociales, se sont transformé en un politique tout patron.

En procédant ainsi Le Parti Socialiste divisé entre les partisans des pauvres et les partisans des riches, s’est intitulé « la gauche » et a créé un amalgame au regard du peuple. La gauche ce n’était pas que le PS uniquement. Elections après élections la confiance du peuple à l’égard des politiciens s’est émoussée et le taux d’abstentionnistes est devenu si important qu’il représente 51% du corps électoral soit plus de la majorité.

C’est vrai le système électoral, tel qu’il est conçu, permet d’élire des candidats avec une minorité de votants ainsi Macron à été élu Président avec 43.6% des électeurs inscrits, sachant qu’au premier tour il n’avait totalisé que 24 %. Quand au premier tour des législatives, le parti « en Marche » n’obtient que 13.6 % des électeurs inscrits mais compte tenu des abstentionnistes cela lui permet de se placer en tête et de s’emparer de la majorité absolue des sièges des députés. Ainsi avec une minorité de suffrages par rapport aux inscrits la coalition politico-patronale s’empare de totalité des pouvoirs (législatifs et exécutifs) et pourra de ce fait légiférer sans une réelle opposition dans les différentes assemblées.

Pourtant face à cette manipulation électorale il reste une inconnue ? Que fera cette majorité d’abstentionnistes ? Si sa représentativité dans les assemblées est compromise, il lui reste la rue.

Le nouveau pouvoir en place en est conscient et pour empêcher les luttes sociales il lui reste deux alternatives : 1°) Négocier sur les revendications sociales avec le peuple majoritaire. 2°) durcir ses positions et passer outre en imposant derechef sa politique patronale.

Aujourd’hui, la gauche est à reconstruire. La gauche des travailleurs des pauvres et des chômeurs et de toutes les victimes de ce système inique. Une vrai gauche qui exclura tous complices du Capital, carriéristes et opportunistes.

Aussi il est nécessaire que tous les partis de gauche, se réclamant des libertés, du social, s’unissent sur un programme et s’organisent pour opposer à ce gouvernement politico-patronal un Front Social de lutte. Une force de 24 000 000 d’abstentionnistes n’attend que cela !! Ils ne sont ni naïfs, ni aux ordres, mais tout simplement désabusés.

Quel sera le parti ou l’organisation qui saura construire un programme d’unification sur des revendications communes ?? Il en va de nos libertés futures et de notre avenir social.