Pilote Fillon : fallait doubler très vite en plein virage !

Il reste une chance ténue à François Fillon de sortir du guépier : prendre les inspecteurs du parquet de court en répondant aux questions avant qu'ils ne les lui posent . Cependant, il est douteux que la psychologie du personnage lui permette de se mettre à nu spontanément. On examine ici le terrain politique français avant de déboucher sur les questions que le Sarthois devrait anticiper.

EGALITARISME ET JALOUSIE

Lorsqu’on caresse l’ambition de prendre les commandes d’un pays, il faut en connaître les mécanismes intimes. S’agissant de la France, il ne faut surtout pas faire fi de la jalousie endémique des esprits. Depuis belle lurette, la glorieuse Egalité des frontons républicains a tourné à un égalitarisme maniaque, forcené et vengeur. Or, l’égalitarisme se repaît de la jalousie qui le lui rend bien. Cachés sous les masques de la morale ou de l’éthique, ces deux compères composent un cocktail explosif.

Certains politiciens tirent de magnifiques opportunités du riche filon de l’égalitarisme. Ainsi ont procédé avec succès les fouille-merde qui ont cherché à savoir comment, depuis toujours, François Fillon a utilisé les fonds publics destinés à la rémunération de ses collaborateurs.

L’INFORMATION QUE PROCURE L’ARGENT C’EST DU POUVOIR

Un électeur ne peut tolérer l’inefficacité de son député et ce dernier ne peut être efficace sans être informé puisque l’information c’est le pouvoir. Or l’information de base se traduit en journées de collaborateurs c’est-à-dire en argent. A l’instar de ses adversaires, François Fillon ne serait pas parvenu là où il se trouve actuellement s’il n’avait pas été informé de mille choses tenues secrètes mais monnayables. Tout homme politique doit donc rétribuer des prestataires pour se tenir informé. S’il utilise mal l’argent reçu de l’Etat pour s’en acquitter, cela ne peut que causer du tort à son activité. Hélas, il faut être totalement ignorant des milieux politiques pour croire que quelques milliers d’euros mensuels (1) suffisent à « savoir » tout ce dont on a besoin pour percer. Collationner les coupures de presse ou réserver des TGV ne suffit pas : certaines missions, très délicates, requièrent plusieurs dizaines de milliers d’euros. Financer ces « gros coups » sans laisser de traces relève d’un art consommé qu’un collaborateur officiel lambda ne possède généralement pas... Il faut donc trouver des moyens de sortir du cash hors des sources autorisées sans se faire pincer. Hélas, plus le temps passe et plus les vieilles recettes (fausses factures, emplois fictifs, par exemple) deviennent obsolètes. Les politiciens n’ont nul besoin d’être intrinsèquement pourris : un environnement de lobbies, de flatteurs et de coterie se charge de les forcer à composer avec le diable.

TRAIN DE VIE

L’être humain doit creuser son trou pour vivre. Pour ce faire, la politique est la solution retenue par certains. Toute peine mérite un juste salaire. Peut-on considérer qu’un homme politique influent au niveau national mérite un salaire équivalent à celui d’un cadre supérieur ? Si oui, on ne peut honnêtement juger que 8272 euros bruts par mois (2) soient absolument indécents. De plus, à ce qu’on sache, nos hommes politiques parvenus au sommet n’ont rien de cénobites : il leur faut assumer un train de vie certain fait de gueuletons arrosés de vins fins, de cadeaux, de voyages, de cocktails, de fleurs, de soudoiements, d’étrennes etc. Leurs visiteurs étrangers voient en eux les représentants du pays du luxe où Hermès, Chanel et autres Dior comptent plus que la Fondation Abbé Pierre. On touche ici à une schizophrénie bien française.

Le problème, voyez-vous, c’est la naïveté des braves citoyens électeurs. Les hommes politiques les oignent de tant d’onguents démagogiques qu’ils en viennent à penser que, comme eux, ces gentils masseurs tirent le diable par la queue en fin de mois. La richesse reste une notion toute relative. Ainsi, François Hollande, excellent dans l’art de jouer les gagne-petit, déclara un jour qu’on est riche à partir de 4000 euros par mois tout en sachant pertinemment que cela ne signifie pas grand-chose. D’ailleurs, au-delà d’un certain niveau de réussite, un politicien jouisseur n’a nul besoin d’argent puisque tout lui est fourni avec déférence (3). Il serait intéressant de faire une étude montrant la corrélation entre les émoluments officiels des dirigeants des différents pays du monde et les degrés de corruption nationaux correspondants : elle montrerait à coup sûr que la hauteur des émoluments est inversement proportionnelle à celle des bakchichs.

EN TERMES CONCLUSIFS CONCRETS

Ce qui précède peut vous sembler trop général. Alors, concluons de façon très concrète.

François Fillon est député depuis quelques décennies. Au cours de cette période, la famille Fillon aurait « pompé » - via des prête-noms familiaux - un bon million d’euros dans le pot des indemnités reçues de l’Etat par le chef de clan au titre de la rétribution de ses collaborateurs.

Où est passé cet argent ? A-t-il servi à mettre un peu de beurre dans les épinards de la famille (4) ? A-t-il été utilisé pour graisser des pattes ? N’aurait-il pas servi à financer quelque coûteux hobby, jardin secret ou manie (défaut dans la cuirasse) ? S'il reste une chance ténue à François Fillon de sortir du guépier c'est de précéder les inspecteurs en répondant aux questions avant qu'ils ne les lui posent.

Quelle est la fortune personnelle de l’intéressé et d’où vient-elle si elle est conséquente ? Son ISF est-il exhaustif ? Il y a là gras et abondant nectar capable d’enivrer à la folie des légions de coprophages égalitaristes ! A fortiori si le plaisir sadique qu’ils y prennent risque de leur procurer une resucée quinquennale sous les mamelles d’une Marianne à quatre pattes.

(1) Actuellement, chaque député reçoit 9138 euros mensuels pour rémunérer ses collaborateurs.

(2) Salaire mensuel brut maximum d’un député cumulant une fonction d’élu local.

(3) Voyez, par exemple, La garçonnière de la République, Emilie Lanez, Grasset.

(4) Sur trente ans, un million d’euros ça reste de l’ordre d’une petite poignée de salaires universels.