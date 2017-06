Plafonner les indemnités de licenciement ?

les indemnités de licenciement pour motif réel et sérieux, et il n’en manque pas, sont déjà plafonnées, le CdT dit 1/5 de mois par ans plus 2/15 de mois par ans au dela de 10 ans, et il faut avoir un minimum de 2 ans d’ancienneté, les conventions collectives sont souvent meilleures mais plafonnées elles aussi, par exemple les cadres du BTP c’est 12 mois de salaire maxi, ceci dit les conventions collectives vont pouvoir disparaitres quand il y aura des accords d’entreprise puisqu’il pourra les contourner voire les annuler, un salarié à minima a donc pour 20 ans d’ancienneté, 1/5 x 20 = 4 mois plus 2/15 x 10 = 1,33 mois soit 5,33 mois de salaire, pour 20 ans, c’est misère, cela ne fait même pas un an de salaire pour toute une carrière

les patrons peuvent donc bien prévoir le licenciement dans leur budget

dans le cas des Prud’hommes, les patrons ont été condamnés au nom du peuple Français, ils ont donc violés la loi, ce sont donc des DELINQUANTS, or Macron veut sécuriser les délinquants, pour tout autre code ou loi tout le monde grimperait aux rideaux, là non, c’est un peu comme si on plafonnait les indemnités lors des accidents de la route pour sécuriser les chauffards, un gosse écrasé c’est tant, un tétraplégique c’est tant, une mère et ses gosses c’est tant, c’est impensable n’est ce pas

et en dernier, c’est s’attaquer directement et frontalement à l’indépendance de la justice, quand ça commence comme ça on sait malheureusement ou ça finit, d’ailleurs c’est commencé puisqu’il veut l’état d’urgence à vie, vous savez quand un préfet peutémettre une lettre de cachet sans qu’un juge ou un avocat y mette son nez

bon si ça commence comme ça, vous inquiétez pas dans 5 ans on a Marine