Plateforme sociale…

Depuis peu, mon intérêt pour Agoravox est prenant, trouver une plateforme Internet permettant d’épancher nos idées, nos envies et j’en passe est vraiment intéressant. Vous allez me dire il existe Facebook, Google+ et d’autres encore, mais il y a la possibilité de partage qui est support pour se faire lire un peu plus.

Donc je me suis pris au jeu des mots, et publié quelques textes, l’angoisse un peu submergeante à attendre les premiers retours. Tout au final m’encourage à continuer, écrire et lire, dire et partager, une belle occupation. Mais au fil des commentaires, je ne peux m’empêcher de dire « Oh là », en effet certains, que je ne souhaite pas nommer ici, quel intérêt à le faire sinon leur faire publicité, prennent un idiot plaisir à « Troller » les textes des contributeurs appliqués.

Ces gens, après avoir visité leur profil, n'ont pour la grande majorité pas mis à contribution le peu d’intelligence les habitant, à faire un texte dénonçant leurs idées, c’est lamentable et bien dommage. Il serait intéressant de vous voir ici les « trollers » à commenter, comme défouloir vos idées confuses, votre méchanceté, votre bêtise, à moins que par miracle, vous deveniez érudit et intelligent à faire valoir quelques mots intelligibles à la suite de mes confidences.

Il y a une autre espèce ici, à disséquer et mettre en pièce nos textes, au nom de la belle langue de Molière (je préfère Monsieur de la Fontaine), prenant le temps de corriger quelques fautes ou tournures de phrases ou d’esprit, en n’omettant pas de vous le dire en commentaire, oubliant ainsi la teneur même du contenu corrigé, et vous faisant preuve de leur grand savoir, fier et vaniteux, face à votre petite personne scribouillard d’occasion, ayant pour seul bagage quelques souvenirs d’école. Certains sont c’est sûr et aperçu dans leurs articles, des cadors du roman et de la nouvelle, tiré d’un trait sans déborder. Il y a parfois plaisir à les lire, ne cherchant pas pour ma part la faute à souligner (car ils en font aussi, les cadors), mais prenant plaisir à lire et apprécier leurs écrits, et à commenter si mon envie me le dicte.

Messieurs les insatisfaits, les brimés, les mécontents, correcteurs et professeurs prenez un temps à mettre en pause, votre fiel et votre science, juste à vous dire ou essayer de comprendre, que chacun s’étalant ici, n’a pas pour but ultime le Goncourt ou l’Académie Française, à décrocher. Non simplement, une envie à partager et dialoguer, sur une thématique, un sujet, une romance, un bel article, je crois que c’est cela qui nous anime. Un texte offert, ne vous convient pas, passez-votre tour, un article vous surprend ou vous interloque, prenez le courage et assumer vos idées par commentaire interposé.

Mais de grâce, soyez sympa, et respecter que chacun a droit d’être unique comme personne et en idées, et ne peut faire l’unanimité envers tous, d’ailleurs quel intérêt d’être lisse et identique comme un tout.

Derrière chaque cœur, une idée bat, sans plaindre et vie son éphémère passage, saisissez en le sens pour l’apprécier…

PS : Des fautes ici, et bien lâchez-vous…Merci !