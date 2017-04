Plutôt Hitler que le Front populaire

Cependant l’extrémisme anti-islam exacerbé n’est pas très démocratique non plus.

@quid damned

Qu’est-ce que vous appelez « extrémisme anti-islam » ? Vous n’allez quand même pas nous parler d’islamophobie ! Personnellement, n’ayant peur de rien je ne saurais être islamophobe, comme nos ministres socialistes qui sont terrifiés par les entreprises des Frères et des salafistes dans les banlieues, et prêts à tout leur céder pour être momentanément tranquilles. Mais je suis, de fait, férocement ennemi de l’islam qu’on observe aujourd’hui, comme je serais ennemi du christianisme s’il remplaçait le goupillon par la kalachnikov.

Vous pouvez donc bien si cela vous amuse, dire que je suis un extrémiste de la laïcité, mais ce serait une absurdité : si la laïcité, qui est la tolérance même, n’est pas radicale, il n’y a plus de laïcité. L’extrémisme de la laïcité, c’est de dire : la religion relève de la sphère privée, l’état n’a pas à la connaître, et elle n’a pas à s’exhiber ou à vouloir contrôler des populations entières par le prosélytisme ou l’intimidation. Toute entorse à ce principe « extrémiste » induit paradoxalement, comme on le voit bien, des conflits et des violences. Le concept de laïcité se suffit à lui-même, il n’a pas besoin d’être renforcé ou atténué par un adjectif.

Par voie de conséquence, la religion est tout à fait exclue du débat « démocratique ». On peut bien débattre entre amis, les uns athées, les autres croyants, de questions théologiques, c’est sans conséquence, mais l’état n’a pas à reconnaître les religions, surtout lorsque leurs prétentions sont exorbitantes, renforcent le communautarisme et menacent la paix sociale. Or l’objectif explicite des Frères musulmans, vous devez le savoir, c’est de faire de la France une telle d’islam, de faire prévaloir la charia sur les institutions démocratiques, comme c’est déjà le cas dans certaines banlieues. On nous fait la guerre, et on répond à la guerre par des moyens militaires. Non pas en tolérant les violences.