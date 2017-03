« Plutôt perdre avec Fillon que de gagner avec Juppé »

Fillon outragé, Fillon brisé, Fillon martyrisé mais Fillon conforté. A l’issue d’un psychodrame que même le scénariste le plus tortueux d’Hollywood n’aurait pu imaginer, la droite après un beau 360° en est revenue à son point initial. François Fillon, le forcené de la Sarthe comme l’a baptisé Libération, sera son candidat. Tous à droite sont appelés à se ranger comme un seul homme derrière son panache entaché. Moralement discutable ce choix permet surtout aux amis de Nicolas Sarkozy d’écarter définitivement Alain Juppé.

Car contrairement à ce qu’affirme le discours dominant, Nicolas Sarkozy a bel et bien donné les coups de pelle nécessaires pour enterrer le plan B, la solution Juppé. L’ancien chef de l’Etat n’a pas eu de revirement à l’issue de la séquence numériquement réussie du Trocadéro puisqu’il a dans les faits contribué au succès de celle-ci. La présence de Sarkozystes notoires à la tribune derrière François Fillon (Baroin, Jacob, Ciotti) était le témoignage d’un soutien explicite. Habitué des procédures judiciaires, Nicolas Sarkozy a joué les marionnettistes de l’ombre et pesé pour une sortie de crise à la Berlusconi, où l’on s’assoit allégrement sur les affaires et les petits juges et où l’on pense que l’électeur, à l’image de Bettina, fan de Fillon, ne tiendra pas rigueur de quelques errements.

« Il n’y a pas d’autre alternative » a avancé ce matin Gérard Larcher, président du comité politique de Les Républicains au micro de France Inter. Le président du Sénat a dévoilé la stratégie retenue par la direction de son parti, une défense offensive qui s’appuie sur deux postulats. Tout d’abord, François Fillon n’a pas été traité comme un justiciable ordinaire, ensuite, comme a commencé à le développer Patrick Stefanini, le châtelain de la Sarthe serait la victime d’un système visant à générer des compléments de rémunération.

L’absolution donnée par son camp ouvre une nouvelle séquence pour l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Le désir d’alternance des électeurs de droite peut-il tout justifier et notamment un déni total d’éthique ? C’est bien la question de conscience qui se pose désormais pour eux. Qu’on ne dise pas comme Gérard Larcher, « qu’il s’agit de la France » . Il est temps qu’une partie de la droite arrête de s’essuyer les pieds sur la tombe du grand Charles.

En plein campagne des primaires François Fillon le 28 aout dernier avait eu ce mot resté dans les mémoires : « Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? »

La sortie alors parfaitement calibrée pour nuire à Nicolas Sarkozy, son rival d’alors, doit cependant être replacée dans un contexte un peu plus large. « Avoir une haute idée de la politique signifie que ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être digne. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. (…) Je suis candidat à l’élection présidentielle parce que je ne veux pas que mon pays soit livré aux démagogues qui ne peuvent que le conduire au désastre. (…) Je suis candidat à la présidence de la République pour lui rendre sa dignité » , avait affirmé droit dans ses bottes François Fillon.

Des propos « audacieux » qui apportent de l’eau au moulin de Jean-Louis Bourlanges, essayiste et ancien vice-président de l’UDF lorsque ce dernier déclaré au micro de France Culture le 12 février dernier « Chez Fillon, c’est très net. On a à faire à un candidat qui est, à la fois, sournois, arrogant et corrompu. C’est terrible pour son camp. C’est certainement le pire candidat que la droite de gouvernement pouvait avoir ».