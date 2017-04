Politique, Logique, Spéculations et Choucroute

Contrairement à mon précédent article où je vous proposais mon analyse pour vous transmettre mon optimisme concernant l'inéluctabilité de la Démocratie et l'élection imminente de François Asselineau, ici je souhaite vous demander de vérifier ma logique et de m'aider à la corriger si vous l'estimez bancale. Car étant donné que ça fait des mois que l'évidence Asselineau me saute aux yeux, mais qu'aujourd'hui encore, je constate qu'il y a toujours un grand nombre d'Insoumis qui restent convaincus par leur poulain, ça m'inflige une sorte de dissonance, et me pousse donc à vous demander de l'aide pour améliorer ma logique et donc ma compréhension. Et puisque les interactions se font multilatéralement, j'ai l'espoir que cet article contribuera à l'élévation de la vôtre.

Donc, cet article s'adresse principalement aux Insoumis, pour plusieurs raisons :

-je crois qu'hormis Asselineau, il n'y a que Mélenchon et Le Pen qui ont le potentiel d'être élus. C'était ce second tour-là que je pronostiquais avant de "sentir le vent tourner".

-L'idéal démocratique qui anime les Insoumis et les UPRistes me semble très similaire. Je crois que nous sommes les masses militantes les plus proches à l'heure actuelle.

-Bien que je me considère fondamentalement aussi proche d'un Frontiste que d'un Antifa (pour prendre ces deux extrêmes - puisque je me sens proche de tous les humains qui aspirent aux mêmes besoins et qui sont désespérés par la situation actuelle et l'avenir qui se dessine... Et on a beau avoir des opinions différentes, et agir dans des directions opposées, le fruit de ces différences vient à mon avis principalement de la volonté millénaire de nos dirigeants de nous "diviser pour mieux régner", et aussi du fait que nous n'analysons les choses qu'avec le filtre de nos points de vue), je n'ai guère plus d'arguments à proposer aux Lepenistes que ceux que j'avais plus ou moins développés dans mes deux précédents articles.

-À l'inverse, depuis un bon mois que je squatte AV en lisant de nombreuses confrontations entre nos deux "camps", j'ai pu développer de nouveaux arguments, confortant ainsi ma conviction.

Ceci étant dit : essayons d'être honnêtes intellectuellement, essayons de mettre l'affect de côté et analysons les choses en utilisant donc notre meilleure outil, la logique. Je ne pourrai pas être exhaustif, et tâcherai donc de lister les qualités / défauts les plus parlants à ma connaissance, ou ceux que j'entends le plus souvent. Et j'en profite pour illustrer le tout de mon point de vue. Pesons ainsi le pour et le contre, en évitant les procès d'intention. Faisons des mathématiques politiques .

(Dernière petite précision avant de commencer : j'ai à peine survolé les programmes. Parce que les détails techniques à ce niveau-là ne me parlent pas trop, j'ai ni la patience ni les compétences pour en comprendre la quintessence. Et j'imagine que c'est pareil pour la plupart des gens. Ainsi je me base principalement sur les lignes directrices, les nombreux débats, articles et vidéos que j'ai regardé, et je laisse les "experts" débattre sur les subtilités)

Qualités de François Asselineau :

Clairvoyance : 10 ans qu'il tient le même discours validé par le cours de l'Histoire.

: 10 ans qu'il tient le même discours validé par le cours de l'Histoire. Connaissance à priori infaillible des nombreux dossiers essentiels pour assurer le bon exercice des fonctions d'un Président de la République.

pour assurer le bon exercice des fonctions d'un Président de la République. Forte diplomatie et tempérament posé, "force tranquille" , qualités essentielles pour qu'un chef d'état désamorce les tensions actuelles et puisse se faire respecter par la communauté internationale.

, qualités essentielles pour qu'un chef d'état désamorce les tensions actuelles et puisse se faire respecter par la communauté internationale. Potentiel de rassembleur pour tous les français , puisqu'au-dessus du clivage droite / gauche.

, puisqu'au-dessus du clivage droite / gauche. Très grande culture historique et profonde connaissance des autres pays et Civilisations , propice au respect des valeurs françaises et à sa réouverture sur le monde.

, propice au respect des valeurs françaises et à sa réouverture sur le monde. Ligne directrice du programme la plus en phase avec la situation actuelle : je vous invite à vous renseigner sur le net, notamment en lisant des articles sur AV et sur le site de l'UPR, si vous ne partagez pas encore le sentiment de nécessité absolue de quitter l'UE, ou si vous pensez qu'elle est réformable dans le sens du peuple - car le TAFTA par exemple est bien une modification des traités, mais bon...

: je vous invite à vous renseigner sur le net, notamment en lisant des articles sur AV et sur le site de l'UPR, si vous ne partagez pas encore le sentiment de nécessité absolue de quitter l'UE, ou si vous pensez qu'elle est réformable dans le sens du peuple - car le TAFTA par exemple est bien une modification des traités, mais bon... Censure médiatique quasi-totale jusqu'à ce qu'il obtienne les 500 parrainages , ce qui indique une forte volonté de l'Oligarchie de rendre inexistant ce "petit" candidat... Ses idées en dérangent donc plus d'un.

, ce qui indique une forte volonté de l'Oligarchie de rendre inexistant ce "petit" candidat... Ses idées en dérangent donc plus d'un. Financé uniquement par les sympathisants et les adhérents, donc par le peuple . Pas de banque à qui rendre des comptes.

. Pas de banque à qui rendre des comptes. Attitude exemplaire : casier judiciaire vierge, il propose d'interdire les postes politiques à ceux qui ne l'auraient pas.

: casier judiciaire vierge, il propose d'interdire les postes politiques à ceux qui ne l'auraient pas. Digne successeur de Charles De Gaulle . Et on a grand besoin d'un homme de cette trempe, car comme à l'époque de Vichy, nous subissons une forme d'occupation absolument intolérable.

J'aurais plein d'autres qualités à énoncer, mais... je ne suis clairement pas objectif, car acquis à sa cause, donc je m'arrête là.

Défauts de FA :

Manque de charisme . C'est totalement subjectif, et ça ne m'apparaît pas comme susceptible de pouvoir entraver son mandat. Et merci à Soral pour avoir fortement propagé cette idée, car il faut le savoir, hein.

. C'est totalement subjectif, et ça ne m'apparaît pas comme susceptible de pouvoir entraver son mandat. Et merci à Soral pour avoir fortement propagé cette idée, car il faut le savoir, hein. Ancien énarque . J'ai toujours pensé que de cette école ne sortaient (presque) que des endoctrinés au libéralisme, des opportunistes politiques qui méprisent plus ou moins ouvertement la plèbe. Mais peut-être que la réalité n'est pas aussi binaire que cela...

. J'ai toujours pensé que de cette école ne sortaient (presque) que des endoctrinés au libéralisme, des opportunistes politiques qui méprisent plus ou moins ouvertement la plèbe. Mais peut-être que la réalité n'est pas aussi binaire que cela... À travaillé avec Pasqua, Tiberi et Sarko . Je trouve cet argument malhonnête, encore plus venant d'Insoumis qui oublient un peu vite avec qui Mélenchon a travaillé dans le passé. Et si je trouve ça malhonnête, et qu'il ne me viendrait pas à l'idée d'en tenir rigueur à Mélenchon, c'est parce qu'il faut bien tomber pour apprendre à marcher. Comment avancer si on fait pas d'erreurs ? Et même sans parler d'erreurs, la politique c'est un "panier de crabes", et il ne penche pas uniquement à droite, loin de là... Alors, que FA ait bossé avec untel ou untel, faut vraiment penser manichéen pour croire que ça le condamne à vie. Il a simplement "fait ses armes", et a appris et compris la situation du monde et la réalité de l'UE grâce à ça. Il n'aurait pas créé ce parti visionnaire il y a 10 ans si ce qu'il avait vu ne l'avait pas profondément dégouté, si ?

. Je trouve cet argument malhonnête, encore plus venant d'Insoumis qui oublient un peu vite avec qui Mélenchon a travaillé dans le passé. Et si je trouve ça malhonnête, et qu'il ne me viendrait pas à l'idée d'en tenir rigueur à Mélenchon, c'est parce qu'il faut bien tomber pour apprendre à marcher. Comment avancer si on fait pas d'erreurs ? Et même sans parler d'erreurs, la politique c'est un "panier de crabes", et il ne penche pas uniquement à droite, loin de là... Alors, que FA ait bossé avec untel ou untel, faut vraiment penser manichéen pour croire que ça le condamne à vie. Il a simplement "fait ses armes", et a appris et compris la situation du monde et la réalité de l'UE grâce à ça. Il n'aurait pas créé ce parti visionnaire il y a 10 ans si ce qu'il avait vu ne l'avait pas profondément dégouté, si ? Trop sérieux, rébarbatif, obnubilé par les traités . Bon c'est vrai qu'il peut parfois prêter à sourire par son "obsession de l'Article 50", ou par le sérieux qu'il emploie à nous expliquer la situation. Ça peut déplaire aux accros à la politique showbiz, mais vraiment, si on s'arrête à ce genre de choses... On va dire que c'est le défaut de sa qualité listée plus haut, et c'est aussi la réponse adéquate à la situation : les Français ne connaissent presque rien à la triste réalité de l'UE... On va quand même pas reprocher à un politique de passer du temps à essayer de leur faire comprendre l'arnaque... Ce serait le monde à l'envers.

. Bon c'est vrai qu'il peut parfois prêter à sourire par son "obsession de l'Article 50", ou par le sérieux qu'il emploie à nous expliquer la situation. Ça peut déplaire aux accros à la politique showbiz, mais vraiment, si on s'arrête à ce genre de choses... On va dire que c'est le défaut de sa qualité listée plus haut, et c'est aussi la réponse adéquate à la situation : les Français ne connaissent presque rien à la triste réalité de l'UE... On va quand même pas reprocher à un politique de passer du temps à essayer de leur faire comprendre l'arnaque... Ce serait le monde à l'envers. Affiche un patrimoine d'1,5 million d'euros . Certes, ça peut susciter la convoitise et indiquer qu'il n'est finalement pas si proche du peuple que ça. Mais ça n'a rien d'illégitime avec son remarquable parcours politique. Et en réalité, son patrimoine est très faible comparé à celui de nombreuses personnes qui ont occupé des postes similaires, ce qui transforme ce défaut en gage de qualité. À sa place, je vendrais peut-être une ou deux propriétés, et injecterais les sous dans la campagne, afin de montrer une énième fois aux électeurs le surpassement dans mon dévouement. Mais je ne suis pas à sa place, jme contente de profiter de mon RSA depuis des années donc bon ^^

. Certes, ça peut susciter la convoitise et indiquer qu'il n'est finalement pas si proche du peuple que ça. Mais ça n'a rien d'illégitime avec son remarquable parcours politique. Et en réalité, son patrimoine est très faible comparé à celui de nombreuses personnes qui ont occupé des postes similaires, ce qui transforme ce défaut en gage de qualité. À sa place, je vendrais peut-être une ou deux propriétés, et injecterais les sous dans la campagne, afin de montrer une énième fois aux électeurs le surpassement dans mon dévouement. Mais je ne suis pas à sa place, jme contente de profiter de mon RSA depuis des années donc bon ^^ Son programme ne va pas assez loin sur certains sujets fondamentaux . Je ne partage pas cet avis, puisque j'estime qu'il vaut largement mieux établir une base cohérente et répondant au mieux à la situation actuelle, puis procéder aux campagnes d'information et de débats menant aux référendums, comme il le propose, afin que ce soit le peuple qui, uni derrière son président, décide en toute connaissance de cause des directions à prendre. Ces sujets (écologie/énergie, immigration, dette) sont trop clivants et surtout beaucoup trop importants pour qu'on continue de laisser les autres décider à notre place. Car au final, c'est toujours nous qui payons les pots qu'ils cassent, avec notre consentement induit par leurs manipulations.

. Je ne partage pas cet avis, puisque j'estime qu'il vaut largement mieux établir une base cohérente et répondant au mieux à la situation actuelle, puis procéder aux campagnes d'information et de débats menant aux référendums, comme il le propose, afin que ce soit le peuple qui, uni derrière son président, décide en toute connaissance de cause des directions à prendre. Ces sujets (écologie/énergie, immigration, dette) sont trop clivants et surtout beaucoup trop importants pour qu'on continue de laisser les autres décider à notre place. Car au final, c'est toujours nous qui payons les pots qu'ils cassent, avec notre consentement induit par leurs manipulations. Par extension, l'aspect Démocratique de son programme est moins poussé que celui de JLM . Cependant, on ne passe pas de notre "Totalitarisme Féminin" actuel à une Démocratie en bonne et due forme en un clin d'oeil. Mais quand même, je peux comprendre qu'on lui fasse ce reproche. Personnellement, j'aimerais bien que FA s'engage à créer une sorte de Comité de Surveillance Démocratique : par exemple, 30 Citoyens volontaires tirés au sort tous les mois, formés pendant un mois (avec salaire maintenu, ptet pas par l'entreprise mais au moins par l'État), et qui épient les agissements de nos élites politiques. Aussi, puisqu'il y a apparemment certains dysfonctionnements avec la Justice, ce serait peut-être une bonne idée de rendre obligatoire le fait de filmer les procès, et de disposer tout ça sur un site internet démocratique. Merci à Dieudo pour cette idée !

. Cependant, on ne passe pas de notre "Totalitarisme Féminin" actuel à une Démocratie en bonne et due forme en un clin d'oeil. Mais quand même, je peux comprendre qu'on lui fasse ce reproche. Personnellement, j'aimerais bien que FA s'engage à créer une sorte de Comité de Surveillance Démocratique : par exemple, 30 Citoyens volontaires tirés au sort tous les mois, formés pendant un mois (avec salaire maintenu, ptet pas par l'entreprise mais au moins par l'État), et qui épient les agissements de nos élites politiques. Aussi, puisqu'il y a apparemment certains dysfonctionnements avec la Justice, ce serait peut-être une bonne idée de rendre obligatoire le fait de filmer les procès, et de disposer tout ça sur un site internet démocratique. Merci à Dieudo pour cette idée ! Le prosélytisme et l'acharnement de ses militants : je plaide coupable... Mais qui sème le vent récolte la tempête. Cette tempête d'UPRistes - dont certains militants, je l'avoue, dépassent parfois les bornes, allant même jusqu'aux insultes pendant les débats, mais bon, y a des chauds partout, et ça reste marginal - n'aurait pas eu lieu si la Démocratie avait rempli son rôle. La Charte de Munich ? Demandez donc à une Nathalie Bourrus ou à un Patrictator Cohen, ils la connaissent sur le bout des doigts. Bref, là encore, le défaut d'une qualité, car s'il y a autant de passion chez nous, ce n'est pas qu'on est sous l'emprise d'un Gourou, c'est parce qu'on passe tous du temps sur le net à essayer de comprendre la situation, et qu'on n'a pas eu peur de mettre le nez dans la mouise. Vous ne comptez quand même pas sur vos médias de masse pour vous expliquer pourquoi ils sont détenus par 8 milliardaires et pourquoi la pluralité y est aussi absente que la cohérence chez un Mélenchon ? ( ptite crotte de nez, gentille, pour vous les Insoumis, car là je vous ai trouvé un peu malhonnêtes : vous défendez la Démocratie, c'est bien. Mais seulement celle qui vous arrange... ? Car ça ne vous a pas beaucoup dérangé, on dirait, que les médias de masse aient empêché l'UPR de s'exprimer, en méprisant un nombre toujours plus grand de citoyens durant ces dernières années... )

: je plaide coupable... Mais qui sème le vent récolte la tempête. Cette tempête d'UPRistes - dont certains militants, je l'avoue, dépassent parfois les bornes, allant même jusqu'aux insultes pendant les débats, mais bon, y a des chauds partout, et ça reste marginal - n'aurait pas eu lieu si la Démocratie avait rempli son rôle. La Charte de Munich ? Demandez donc à une Nathalie Bourrus ou à un Patrictator Cohen, ils la connaissent sur le bout des doigts. Bref, là encore, le défaut d'une qualité, car s'il y a autant de passion chez nous, ce n'est pas qu'on est sous l'emprise d'un Gourou, c'est parce qu'on passe tous du temps sur le net à essayer de comprendre la situation, et qu'on n'a pas eu peur de mettre le nez dans la mouise. Vous ne comptez quand même pas sur vos médias de masse pour vous expliquer pourquoi ils sont détenus par 8 milliardaires et pourquoi la pluralité y est aussi absente que la cohérence chez un Mélenchon ? ptite crotte de nez, gentille, pour vous les Insoumis, car là je vous ai trouvé un peu malhonnêtes : vous défendez la Démocratie, c'est bien. Mais seulement celle qui vous arrange... ? Car ça ne vous a pas beaucoup dérangé, on dirait, que les médias de masse aient empêché l'UPR de s'exprimer, en méprisant un nombre toujours plus grand de citoyens durant ces dernières années... Sa place dans les sondages officiels . Youhou, 0%, 0,5%, 1%... Ça me parait extrêmement crédible tout ça. A l'heure où près de la moitié du peuple se détourne de la TV pour Internet, et vu l'immense ferveur militante qu'on y retrouve... Et à l'heure où les peuples ont démontré, avec le Brexit et Trump notamment, que les sondages officiels, bah c'est quand même un peu dla grosse merde... Bref. Ce "défaut" qui pousse pas mal de gens à ne pas vouloir voter pour lui, afin d'empêcher un Macron, un Fillon ou une Lepen d'arriver au pouvoir par exemple, se transforme en fait, quand on analyse comme je le fais notre Système, un gage de qualité. On dirait bien qu'Asselineau fait peur... Peur à qui ? Là est la question !

Voilà donc de quoi permettre d'évaluer un peu la teneur du candidat et de son mouvement. Maintenant, passons à son proche opposant...

Qualités de Jean-Luc Mélenchon :

Un programme magnifique , à priori le plus attrayant des programmes de cette Présidentielle. C'est pas pour rien qu'il a été écrit par 3000 universitaires investis par la cause, ça répond à des besoins urgents, des tas de calculs ont été faits, bref, je comprends les Insoumis sur ce point-là.

, à priori le plus attrayant des programmes de cette Présidentielle. C'est pas pour rien qu'il a été écrit par 3000 universitaires investis par la cause, ça répond à des besoins urgents, des tas de calculs ont été faits, bref, je comprends les Insoumis sur ce point-là. Excellent tribun . C'est la première fois que j'emploie ce mot, mais puisqu'il est à la mode depuis ces présidentielles suite au talent oratoire évident de ce candidat...

. C'est la première fois que j'emploie ce mot, mais puisqu'il est à la mode depuis ces présidentielles suite au talent oratoire évident de ce candidat... Seul candidat "de gauche" a avoir une pertinence électorale certaine . Et je ne parle pas là de qualités individuelles, car je ne me permettrai pas de juger négativement les Hamon, Poutou, Arthaud à ce niveau-là. Mais ces derniers n'ont pas le soutien populaire suffisant, ni d'autres éléments qui font qu'ils savent eux-mêmes, je crois, qu'ils ne seront pas élus. D'ailleurs, merci à Poutou et Arthaud, à Cheminade, Lassalle et ceux que j'oublie plus ou moins volontairement (navré monsieur Hamon, le PS, ça passe plus) d'avoir élevé le débat et apporté leurs idées, qui transpirent de sincérité et puis sont portées par la majorité du peuple.

. Et je ne parle pas là de qualités individuelles, car je ne me permettrai pas de juger négativement les Hamon, Poutou, Arthaud à ce niveau-là. Mais ces derniers n'ont pas le soutien populaire suffisant, ni d'autres éléments qui font qu'ils savent eux-mêmes, je crois, qu'ils ne seront pas élus. D'ailleurs, merci à Poutou et Arthaud, à Cheminade, Lassalle et ceux que j'oublie plus ou moins volontairement (navré monsieur Hamon, le PS, ça passe plus) d'avoir élevé le débat et apporté leurs idées, qui transpirent de sincérité et puis sont portées par la majorité du peuple. Donne une chance à l'UE . Bon, clairement, pour moi... ça c'est un grooos défaut. Mais comme j'ai dit que j'éviterai les procès d'intention... Alors disons que ce candidat n'a pas bien compris ce qu'était l'UE, qui a impulsé sa construction, dans quels buts, et pourquoi il va se casser les dents s'il essaye vraiment de la réformer. Il devrait passer plus de temps à essayer de l'analyser, tous les documents officiels sont disponibles sur Internet et sur UPR.fr. Après... je détiens pas la vérité. Peut-être que lui, si ! Mélenchon va t-il nous démontrer qu'Impossible n'est pas Français ? C'est peut-être un alchimiste capable de transmuter l'UE, qui sait... Bref, à vous de forger votre propre opinion là-dessus.

. Bon, clairement, pour moi... ça c'est un grooos défaut. Mais comme j'ai dit que j'éviterai les procès d'intention... Alors disons que ce candidat n'a pas bien compris ce qu'était l'UE, qui a impulsé sa construction, dans quels buts, et pourquoi il va se casser les dents s'il essaye vraiment de la réformer. Il devrait passer plus de temps à essayer de l'analyser, tous les documents officiels sont disponibles sur Internet et sur UPR.fr. Après... je détiens pas la vérité. Peut-être que lui, si ! Mélenchon va t-il nous démontrer qu'Impossible n'est pas Français ? C'est peut-être un alchimiste capable de transmuter l'UE, qui sait... Bref, à vous de forger votre propre opinion là-dessus. Ne se laisse pas marcher sur les pieds . On n'en n'attend pas moins d'un chef d'état pour redresser notre pays.

. On n'en n'attend pas moins d'un chef d'état pour redresser notre pays. La VIème République : je pense qu'elle est superflue, car la Constitution de notre Vème est déjà violée et dépouillée depuis longtemps, pareil pour celle de la DDHC. Je ne crois pas qu'elle soit applicable sous l'UE mais là c'est trop technique pour moi donc à la limite j'en sais rien. Mais jcomprends que ça puisse faire envie... Et puis, moi qui aime la symbolique, le 5 = Microcosme, le 6 = Macrocosme... 5 => 6 = Émancipation. C'est un très joli symbole, mais maintenant, jcrois qu'on s'en fout un peu...

: je pense qu'elle est superflue, car la Constitution de notre Vème est déjà violée et dépouillée depuis longtemps, pareil pour celle de la DDHC. Je ne crois pas qu'elle soit applicable sous l'UE mais là c'est trop technique pour moi donc à la limite j'en sais rien. Mais jcomprends que ça puisse faire envie... Et puis, moi qui aime la symbolique, le 5 = Microcosme, le 6 = Macrocosme... 5 => 6 = Émancipation. C'est un très joli symbole, mais maintenant, jcrois qu'on s'en fout un peu... La Constituante : alors là, chapeau, moi qui adore Chouard, je ne peux qu'approuver. Sauf qu'à mon avis, ce n'est pas encore le moment, car on est trop divisés pour dessiner une constitution rapidement, et vu l'urgence de la situation... Mais bon. Je crois fermement à l'inéluctabilité de la Démocratie, donc forcément, je crois en la Constituante.

: alors là, chapeau, moi qui adore Chouard, je ne peux qu'approuver. Sauf qu'à mon avis, ce n'est pas encore le moment, car on est trop divisés pour dessiner une constitution rapidement, et vu l'urgence de la situation... Mais bon. Je crois fermement à l'inéluctabilité de la Démocratie, donc forcément, je crois en la Constituante. Sa place dans les sondages officiels : Il est en effet crédité d'un fort soutient populaire. Comme je l'ai dit plus haut, je ne crois pas à ces sondages, car tout m'indique qu'ils sont fortement orientés (via le paradoxe de Simpson et la partialité des instituts) pour faire tomber les électeurs dans le biais de confirmation. Mais je crois qu'ils ne se "trompent volontairement" pas trop pour ce candidat. Même si... avec l'explosion de la Bulle Macron, et l'éventualité toujours plus grande d'un FA au 2nd tour, j'imagine que les médias / sondages commencent à s'orienter pour appuyer JLM. Ils veulent que le FN reste l'épouvantail, mais ne souhaitent peut-être pas le voir au pouvoir. Un second tour Asselineau / Le Pen, ça la foutrait mal pour l'Oligarchie. Des BHL, Attali, Gattaz... tous ces amis du peuple ne s'en remettraient pas. Aucune certitudes dans ce que j'avance là, juste de très fortes suspicions.

Défauts de JLM :

Voilà... J'espère ne rien avoir oublié d'important. Je compte sur vous pour aider à ma compréhension en me donnant des arguments-clés que j'aurais oublié, ou en démontant ceux que j'ai apportés (je vous mets ce lien pour qu'on évite des erreurs habituelles, dans lesquelles on tombe fatalement, moi le premier. N'hésitez pas à me rectifier !). Mes chers Insoumis (et je dis pas ça ironiquement, car vous m'êtes vraiment cher, à tel point que j'ai vraiment envie que nous en arrivions aux mêmes conclusions) vous avez là l'essentiel de ce qui fait que je suis absolument convaincu que la candidature de FA est bien plus crédible et pertinente que celle de Mélenchon.

Je reprécise que personnellement, je me suis senti bien proche des idées de Philippe Poutou et de Nathalie Arthaud lors du débat du 4 avril dernier. Cette dernière est aussi obsédée par le Capitalisme que l'est Asselineau par l'UE et ses traités. Dans l'absolu, c'est elle qui a raison. Notre Capitalisme est totalement amoral, et bien rares sont ceux qui l'ignorent. Adam Smith se retourne dans sa tombe, son bouquin "Théorie sur les sentiments moraux" est aux oubliettes. Mais... tout vient à point à qui sait attendre. Le monde idéal de demain ne va pas nous tomber dessus en un jour ^_^ . Quitter l'UE est la première marche à gravir, dans cet escalier pas si grand que ça qui nous mènera à l'Émancipation de l'Humanité.

Le changement positif ne sera jamais induit par les politiques, mais par les peuples. J'ignore quelle est l'intention des "puissants de ce monde", s'ils sont compromis moralement comme je l'ai toujours pensé, ou s'il y a autre chose. Mais je crois de plus en plus qu'eux aussi sont affligés par la situation, car l'Humanité dans son ensemble forme un Tout, qui est indissociable du Tout de la Nature et de l'Univers. J'imagine que parmi ces puissants, nombreux sont ceux qui n'attendent qu'une seule chose : que la plèbe se transforme en masse intelligente, unie, optimiste, qu'elle décide de son avenir et sauve ainsi l'Humanité du trépas.

Seuls les peuples ont l'inertie et "l'essence primordiale" pour changer la donne, nous empêcher de foncer droit dans le mur, établir une vraie Démocratie pour dessiner un monde garant de l'épanouissement de tous. Et c'est bien parce que je crois en ça que je crois au pouvoir de la candidature de FA, car il s'est "fait" sur Internet, notre plus grande révolution intellectuelle. Ça démontre bien que c'est le peuple qui l'a porté pour qu'il puisse enfin exprimer ses idées devant l'ensemble des Français. Asselineau est perfectible, comme le montre cet article honnête, alors n'attendons pas la perfection car elle n'est pas de ce monde, et ne nous détournons pas au moindre coup de vent, mais portons le au pouvoir et soutenons-le, car il est le seul personnage politique de cette stature, de cette cohérence et de cette légitimité à avoir été soutenu par autant de citoyens dégoûtés, révoltés, mais ayant conservé un minimum d'espoir.

Ce n'est pas tant FA qui est nouveau, ce n'est pas un "élu", mais c'est l'ensemble de ce mouvement qui est profondément novateur, dans l'air du temps. Et le Nouveau, c'est des Lendemains qui chantent, puisqu'il faut penser Printemps ! (spéciale dédicace au banquier de Rothschild, qui à l'instar de Jean-Marie Le Pen, ne dit pas que des conneries ♫). Plus sérieusement, plus on sera nombreux à soutenir l'élection de notre futur Président, plus vite on ira mieux. Car peu importe qui ce sera, imaginez qu'il ne soit élu qu'au second tour avec 51% des voies. Pensez-vous qu'il pourra exercer son mandat correctement, avec un peuple toujours aussi fracturé ? Les grèves, manifestations, et surtout les haines communautaires et idéologiques iront de plus belle. Et je ne parle pas des paralysies liées aux discordes entre l'Elysée et l'Assemblée Législative...

Ainsi, outre notre devoir d'Humain de participer à l'éveil collectif et d'oeuvrer pour le bien de l'Humanité et de la protection de son Vaisseau-Mère, outre notre "devoir Citoyen" d'élire un Président (on compte sur les abstentionnistes !), il est aussi de notre devoir de nous unir et de plébisciter en bloc le candidat qu'on estime le plus apte à amorcer la transition politique. Pour la bonne est simple raison que dans la situation d'aujourd'hui, avec l'ersatz de Démocratie qu'on a, c'est ça, ou c'est la continuité de la chute. Et si on s'unit d'une manière jamais vue jusqu'à présent, et bien... On est en France, quoi... Croyez-vous qu'on pourrait nous stopper, après ça ?

Et bien qu'il soit tout à fait compréhensible de prôner l'abstentionnisme, comme je le faisais encore il y a peu, car c'est une des grandes armes démocratiques, si j'entreprends cette démarche de compréhension et de rassemblement autour d'Asselineau, c'est parce que je crois que son élection serait considérée par beaucoup comme un "miracle", et cette élection serait ainsi l'équivalent de notre "100ème Singe" : un symbole fort qui aiguillerait l'Humanité vers la bonne direction, celle de son émancipation. Quoi qu'il arrive, peu importe le Président, je suis convaincu de l'inéluctabilité de l'Émancipation de l'Humanité. Mais on est dans l'instant Présent, et les humains sont loin d'être prêts pour ça. On en est pour l'instant à la quête Démocratique...

Bref, j'en appelle à vous, à votre logique, à votre investissement personnel et votre capacité à sortir de vos gonds intellectuels. À notre capacité à tous de débattre dans le respect et la bienveillance (car je ne vous présente ici que mon point de vue, qui sait, vous allez peut-être me démontrer que j'ai tort sur toute la ligne ? Alors je vous écouterai, car au final je m'en fous de mon opinion, l'Humanité prévaut sur nos petites personnes), de nous unir pour redresser la France, et ainsi d'envoyer au monde entier le message démocratique le plus fort de toute notre Histoire. Nous avons enfin l'occasion unique de changer nos vies, pour le meilleur tout en évitant le pire. Allons-nous passer à côté de cette opportunité ?

Signé : un Humain qui a la chance exceptionnelle d'avoir grandi en France à l'époque la plus intense et passionnante de l'Histoire de notre Civilisation.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

(Bien entendu, l'intégralité de l'analyse que je vous propose ici n'engage que moi. Aucune des personnes que je cite ni des liens que j'utilise ne sont à mettre en cause dans quoi que ce soit concernant cet article. Si problème il y a, j'en assume l'entière responsabilité)

(Bien entendu², si d'aventure un vidéaste partage mon analyse et souhaite en faire une ptite vidéo, mi casa es tu casa amigo !)

Liens :

