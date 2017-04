Pour la Paix l’union la plus large contre la guerre impérialiste est nécessaire

« Un conflit pourrait éclater à tout moment »

C’est le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui alerte le monde en ces termes.

« Un conflit pourrait éclater à tout moment en Corée du Nord ».

Rappelons les faits : le président Trump a de façon unilatérale, illégale, hors cadre de l’ONU, bombardé un pays souverain, la Syrie. Cela sous le prétexte d’une attaque chimique dont aucune commission internationale et neutre n’a pu confirmer ni l’auteur, ni les circonstances.

Après cette agression Donald Trump a continué à faire monter la tension en frappant cette fois une zone de l’Afghanistan avec la « mère des bombes » c’est-à-dire la plus grosse bombe conventionnelle de l’ armée étasunienne. Objectif officiel : un camp de l’OEI. En fait un message de plus. Les États-Unis frappent où, comment et quand ils le veulent.

Au même moment l’Exécutif étasunien annonce l’envoi d’une flotte de guerre, dont un porte-avion, aux portes de la RPDC (la Corée du Nord) alors que le président Trump menace : »Je suis prêt à régler le problème nord-coréen ». L’option militaire « a toujours été sur la table », a rappelé dimanche l’ancien ministre de la Défense de Barack Obama, Ashton Carter ce qui prouve l’erreur politique majeure de ceux qui voyaient en Donald Trump un « pacifiste » face à la belliciste H.Clinton. En fait ces gens oubliaient la nature du capitalisme ‘impérialiste qui « porte la guerre comme les nuées portent l’orage »(Jaurès).

La menace est réelle. La sous-estimer ne ferait qu’en augmenter l’ampleur et la dangerosité.

Derrière la Syrie le choc pourrait avoir lieu avec la Russie. La Russie menacée et encerclée par l’OTAN qui multiplie les provocations aux frontières de la Fédération russe. Sans oublier le conflit latent en Ukraine.

En Corée c’est avec la Chine que le choc menace. On imagine avec effroi ce que cela signifierait.Le début de l’extermination du monde car il est impossible de vaincre la Chine et ses un milliard quatre cent millions d’habitants sans plonger le monde dans l’apocalypse finale. La Chine qui ne cesse d’avertir du danger de même que la Russie qui appelle » à la retenue et au calme ».

Face à cette situation véritablement explosive on attendrait que la voix de la France s’élève avec force pour la paix et contre les menaces de guerre. Rien de cela n’advient. Au contraire François Hollande, le finissant président de la République assez lâche pour déserter le combat des présidentielles, se positionne en faveur des frappes américaines. Durant tout le conflit syrien le pouvoir PS s’est toujours positionné non seulement comme le caniche des États-Unis, mais un caniche plus impérialiste que son maître. Quand Obama abandonne l’idée de bombarder la Syrie, MM. Hollande et Fabius éructent de dépit. La politique de la canonnière, des interventions tous azimuts, voilà le credo des « socialistes ». De la guerre d’Algérie à l’expédition de Suez en passant par l’intervention en Libye,en Centre Afrique, au Mali, en Côte-d’Ivoire…les sociaux-impérialistes se prononcent, comme leurs prédécesseurs de 1914, en faveur de la boucherie générale et mondiale. Dignes successeurs du « chef de guerres » F.Hollande, guerres faites avec le sang des autres, guerres qui aggravent les menaces terroristes contre les Français, guerres qui coûtent des centaines de millions d’euros, Hamon et Macron proposent de rester dans l’OTAN, félicitent Trump de ses blitzkriegs contre la Syrie, l’Afghanistan et ses menaces criminelles contre la Corée. Ils veulent tous de l’argent pour les marchands d’armes, 2 voire 3% du PIB de la France pour nous armer. Pour défendre la patrie ? Nullement ! Pour que les peuples servent de chair à canon aux impérialistes de l’OTAN/UE aux quatre coins du monde contre d’autres peuples qui ne leur ont rien fait ! Rappelons à cet égard que ce qui défend la patrie c’est le peuple en armes, pas une armée de professionnels qui risque toujours de se transformer en garde prétorienne de la grande bourgeoisie y compris contre le peuple s’il se montre trop insoumis.

Parfois des citoyens nous demandent le pourquoi de notre soutien critique à la candidature de JL Mélenchon. La meilleure réponse que nous pouvons faire est celle-ci : lui, au moins, il est pour la sortie de l’OTAN, il est dans le camp de la paix.

Jamais depuis longtemps autant de nuages noirs ne se sont rassemblés au-dessus de la tête des peuples. La guerre devient une menace immédiate et une telle guerre serait générale et exterminatrice. Mais rien n’est inéluctable. Les peuples peuvent arrêter le bras des assassins. A condition qu’ils se lèvent et luttent pour la paix et contre l’impérialisme fauteur de guerre. Le mouvement communiste international qui est né du refus de la Première Guerre mondiale impérialiste sera au premier rang de ce combat .Qu’un vaste et large front des forces de paix se lève ici et maintenant. Il y va de l’avenir de nos enfants, il y va de la civilisation, il y va de la vie.

Le PRCF vous appelle à l’action et au combat pour la paix sans attendre.

La paix comme le progrès social ne sont pas le résultat de miracles électoraux mais de l’action déterminée de la classe ouvrière et du peuple.

16 avril 2017

http://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/union-plus-large-contre-guerre-imperialiste-paix-lappel-prcf/