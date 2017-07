Pour le 150ème anniversaire du Canada , les indiens s’invitent au parlement d’Ottawa

Alors que des célébrations ont eu lieu un peu partout dans le pays pour marquer son 150ème anniversaire, les communautés autochtones du Canada sont descendues dans la rue pour protester contre 150 ans de mauvais traitements.

Le samedi 1er juillet, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien a lancé devant le parlement d’Ottawa, des célébrations auxquelles ont participé 25 000 personnes, mais les festivités ont été un peu gâchées par la pluie et le message concret de la communauté autochtone du Canada qui a rappelé par sa présence physique que cet anniversaire représente pour elle un peu plus de 150 ans d'oppression.

Des manifestations dans les principales villes du pays ont attiré l'attention sur le contraste flagrant qui existe entre la version idéalisée du Canada que le premier ministre s'efforce de mettre en scène et les réalités vécues par les communautés autochtones qui continuent à souffrir des conséquences d'une histoire jalonnée d’humiliations et d'abus. Une centaine de manifestants a défilé dans les rues de Toronto, en tenant le drapeau canadien à l'envers en signe d'opposition.

Au début de la semaine, les militants avaient également installé un tipi sur « Parliament Hill ». Le groupe de protestation s'est d'abord opposé à la police, qui a arrêté neuf personnes, selon CTV News. Puis les neuf personnes ont été relâchées et les autorités ont autorisé le tipi à rester en place. M. Trudeau lui-même a rendu une visite au tipi vendredi matin, et rencontré des militants pendant environ 45 minutes.

Le premier ministre a admis que les gouvernements canadiens avaient eu tendance à négliger les communautés autochtones et à ne pas avoir d’échanges, et il a déclaré aux journalistes présents : « Il est important que, même si les Canadiens célèbrent le 150ème anniversaire du Canada, nous réfléchissons aux expériences et à l'importance d’être à l’écoute des Canadiens autochtones et de leur expérience. Nous reconnaissons qu’au cours des dernières décennies, voire davantage, le Canada a délaissé les peuples autochtones ... Je peux comprendre l'impatience de nombreuses personnes parmi eux".

Les groupes autochtones ont martelé pendant des mois qu'ils considéraient que les célébrations du 150e anniversaire se déroulaient sur les décombres d’une histoire constituée d'abus perpétrés contre des membres de leur communauté.

L’exclusion des communautés autochtones dans l’histoire du Canada continue à avoir un impact sur les conditions de vie de millions de personnes aujourd'hui. Historiquement, le pays a tenté de forcer l'assimilation des communautés autochtones à travers des politiques répressives, à commencer par la « scolarité résidentielle ». Aujourd'hui, parmi les autres Canadiens, les autochtones souffrent de niveaux de pauvreté, de dépendance et d'incarcération à des taux plus importants, et une espérance de vie plus courte. De nombreuses communautés n'ont pas accès à l'eau potable et à certaines communautés isolées, comme les Attawapiskat dans le nord de l'Ontario, connaissent des taux de suicides de plus en plus élevés.

M. Trudeau avait promis d'améliorer les relations du gouvernement avec les quelque 1,4 million de peuples autochtones du Canada, qui représentent environ 4% de la population du pays, quand il a pris ses fonctions en 2015. Deux ans après, de nombreuses communautés reprochent au premier ministre de ne pas prendre des mesures à la hauteur de la situation :

"A part les opérations photo, il ne fait vraiment rien », a déclaré un membre de la Mi'maq Warrior Society (lien) de la Première nation d'Elsipogtog, qui était venu du Nouveau-Brunswick pour se joindre à la manifestation d’Ottawa.

L’organisation « Idle No More » a lancé un appel pour une « journée nationale d'action » ayant pour mot d’ordre : « Déstabiliser le 15ème anniversaire pour affirmer nos droits à l'autodétermination, et célébrer nos terres, nos territoires et nos ressources ». La journée a aussi pour but de contribuer à « informerer les Canadiens sur la façon dont leur cadre constitutionnel, créé il y a 150 ans a confisqué illégalement nos terres, nos territoires et nos ressources, en faisant référence à la Loi sur les Indiens post-confédérés et a tenté de considérer la juridiction indigène et les peuples indigènes comme non-existants ".(lien)

Idle No More a déclaré que "l'agression n'a jamais cessé sur les communautés autochtones du Canada. En tout cas, elle s'est accélérée avec le gouvernement actuel. Le premier ministre Trudeau approuve les projets de pipeline et continue de fonder ses banques sur l'exploitation de nos ressources. Il ne veut pas reconnaître les droits fonciers indigènes ".

M. Trudeau a donné le feu vert à deux pipelines controversés l'année dernière - le pipeline « Trans Mountain » de Kinder Morgan et la ligne 3 d' »Enbridge », malgré les protestations des groupes de protection de l’environnement et des leaders communautaires autochtones.

Il a également salué la décision de Donald Trump de valider le projet de pipeline « Keystone XL » et assuré que cette réalisation permettrait une « croissance économique et de bons emplois », malgré l'opposition généralisée des manifestants à travers le Canada et les États-Unis.

