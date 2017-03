« pour que demain ne soit pas comme aujourd’hui »

Nous connaissons la situation dans laquelle se trouve notre pays tant sur le plan économique, social, moral et institutionnel. L'emploi, la simplification de nos institutions, leur lisibilité, la proximité avec les habitants, la représentativité des citoyens et l'efficacité des structures, la parité, la corruption et les nombreuses '' affaires '', 6 millions de demandeurs d'emploi, plus de 9 millions de citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté, les éternelles promesses en temps de campagne électorale, les engagements non tenus,... sont autant de sujets qui ont nourri, au fil des temps, la défiance envers La et Les politiques.

Les hommes politiques enfermés dans un clientélisme réducteur ont, aux yeux des électeurs, perdu le sens de l'intérêt général et ne recherchent en fait que le pouvoir et leur reconduction au pouvoir. Malheureusement la posture politicienne prend trop souvent le pas sur l'analyse et le raisonnement. Notre pays a besoin d'un véritable changement, d'un renouvellement et d'une autre conception de la classe politique, de la vie politique et d'une démocratie plus participative et plus reprèsentative de ses citoyens. Nous voulons lever une espérance car nous croyons qu'il existe un lien qui réunit tous les Français entre eux, qu'ils soient actifs ou inactifs, jeunes ou retraités, salariés du public ou du privé, patrons de PME ou salariés, blancs ou noirs, hommes ou femmes : ce lien est un noyau de valeurs au coeur duquel brille l'aspiration à l'égalité et à la justice sociale.

Je crois à la politique, à la force des mots simples et justes qui touchent les coeurs, redonnent l'espoir et l'envie d'avancer, loin des petits arrangements d'arrière-salle et des calculs d'appareils qui créent la division. Et comme l'écrivait Jean Jaurès, le courage politique c'est de rechercher la vérité et de la dire, c'est pas subir la loi du mensonge..., Telles sont les raisons qui m'ont conduit à faire le choix que j'ai fait et je suis convaincu que le jeu en vaut la chandelle parce que la fougue et la force de conviction d'Emmanuel Macron, l'espoir qu'il suscite sont le meilleur rempart contre le Front National. Force est de constater que l'ex-ministre de l'économie suscite un réel intérêt de la part des électeurs en rejet du PS et de LR, comme l'a montré l'énorme affluence à ses meetings et déplacements divers.

Avec Emmanuel Macron naît l'espoir que les méthodes d'essence monarchiques de gouvernement céderont la place à un systéme plus démocratique et que le citoyen ne sera plus infantalisé mais plus largement associé aux décisions publiques. Nous croyons, parce qu'il a eu le courage politique de se lancer dans une aventure des plus risquées et parce qu'il a acquis, ces dernières années, une riche expérience de l'Etat et de son administration, qu'il peut être celui qui redonnera son efficacité à nos institutions et confiance en l'avenir des Français. Nous croyons, parce qu'il connaît de l'intérieur le monde de l'entreprise, de l'économie numérique, des nouvelles technologies et celui de la finance, qu'il saura revivifier notre tissu industriel et redonner à l'économie française sa place en Europe et dans le monde. Pour donner un nouveau souffle à la France, sachons donc saisir cette opportunité historique de faire triompher nos idées et nos valeurs. A mes yeux, la démocratie moderne a des exigences et oublier ses responsabilités, au nom de la liberté, c'est tout simplement risquer de la perdre.