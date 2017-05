Pour que Paris protège des centaines d’adolescent.e.s exilé.e.s et réfugié.e.s sans famille

Il ne s’agit pas de lancer ou de relancer la discussion sur la régularisation des sans papier mais de s’inquiéter du présent et de l’avenir des mineurs étrangers qui sont le plus souvent laissés dans la rue.

Ce sont des enfants qui doivent être protégés.

Ce qui se passe à Paris ne doit pas nous laisser de marbre, parce que ce sont des mineurs qui risquent leur santé, voire leur vie et parce que cette situation existe aussi dans d’autres départements.

Voici un appel à signer si vous êtes parisien ou à envoyer à celles et à ceux que vous connaissez et qui habitent la capitale :

« Mohammad, 14 ans, était menacé de mort par son père en Afghanistan. Hawa, 16 ans, devait être excisée et mariée de force à un vieil homme au Mali. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir se réfugier en France, sans famille.

Mais aujourd’hui, Mohammad et Hawa, comme des centaines d’autres adolescent.e.s, sont à la rue.

C’est la DASES (Direction de l'Action Sociale de l’Enfance et de la Santé) qui peut leur offrir le logement et la protection auxquels ils ont droit, selon la loi. Mais actuellement, la DASES remet la majorité de ces jeunes à la rue en utilisant des critères douteux et aléatoires. C’est le constat des collectifs et associations sur le terrain à Paris.

PARISIEN.NE.S, VOUS POUVEZ AGIR

​

Les 6, 7 et 8 juin, le Conseil de Paris - qui a le budget et le pouvoir sur la DASES - se réunit et peut mettre fin à cette crise ! Un mécanisme citoyen permet à 5000 habitant.e.s parisien.ne.s d'obliger le Conseil de Paris à discuter et à voter une délibération pour mettre à l’abri ces jeunes et réviser les critères de sélection avec les associations. »

​

PLUS QUE TROIS SEMAINES : SIGNEZ ET PARTAGEZ POUR QUE PARIS PROTEGE DES CENTAINES D’ADOLESCENT.E.S EXILÉ.E.S ET REFUGIÉ.E.S SANS FAMILLE *

Pour signer en ligne

https://www.parisdexil.org/pour-que-paris-protege

Cette pétition peut contribuer à convaincre les décideurs de prendre la donne décision humaine de solidarité qui s’impose.

Jean-François Chalot