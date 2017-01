Pour un Revenu de Base aussi inconditionnel que l’Amour du Père

Aussi curieux que cela puisse paraître aux Français étrangers à toute religion, j'ai souvent été invité au sein de mon milieu Chrétien à justifier théologiquement l'idée d'un Revenu de Base Universel. L'objectif est donc ici de décliner une telle justification, fondée sur les textes Bibliques.

Pour ceux découvrant le sujet, ou qui souhaiteraient l'approfondir, je recommande vivement ce film, cette mini-série de vidéos du Mouvement Français pour le Revenu de Base, ou encore cette page qui propose une justification philosophique du Revenu de Base, avec le nouveau rapport au travail que celui-ci implique. Ne sont pas traitées ci-dessous les traditionnelles questions du financement, de la soi-disant utopie de cette démarche, du complot capitaliste ultra-libéral à l'action derrière cette idée, etc … Le site du Mouvement Français pour le Revenu de Base s'en chargera ici.

L'un des premiers initiateurs de l'idée d'un Revenu de Base en Occident a été Thomas Paine, intellectuel Anglais du XVIIIème. Il rapporte dans son traité La Justice Agraire avoir constaté lors de séjours aux États-Unis que la pauvreté n'existait pas au sein de certaines tribus Amérindiennes. Et pour cause : Chaque individu y avait accès aux ressources fondamentales dont il avait besoin pour vivre, sans que cela n'ait pour conséquence que chacun de ces membres s'arrêtent de travailler, loin de là. A son retour en Europe, Thomas Paine propose une adaptation de cette possibilité au système de propriété privée Occidental, sous la forme d'un versement inconditionnel d'une somme d'argent à chacun, permettant de satisfaire ses besoins fondamentaux.

Au vu de cet aperçu extérieur depuis le monde Chrétien, dévoilant un monde sans pauvreté, on peut se remémorer ces versets de Saint Paul « Examinez toute chose. Retenez ce qui est bon » (1 Thessalonicien, 5:21) ? Si ce système s'était révélé efficace pour lutter contre la pauvreté dans des peuplades traditionnelles, à combien plus forte raison pourrait-il être adéquat dans une société qui se robotise et s'automatise intégralement ? Problématique dont on contemple l'aggravation depuis plusieurs décennies, et face à laquelle on ne sait que geindre et se lamenter.

Le Revenu de Base apparaît pourtant presque comme une invitation pressante à l'Humanité, au vu du Tableau du Jugement des Nations que Jésus dresse « Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. [...] J'étais nu et vous m'avez vêtu [...]. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi qui vous les avez faites » (Mt 23:31-46). De façon générale, les invitations à la solidarité sociale sont légion dans le Nouveau Testament.

Le Christ appelle chacun à être bon, y compris envers les méchants. Car même « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes [...]. Soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait » (Mt 5:45). Alors pour nous qui sommes faits à l'image de Dieu (Gn 1:26), qui n'est qu'Amour, inconditionnel envers tous, à quel titre est-il donc tolérable de museler l'accès aux ressources dont chacun a besoin pour vivre ? Le Christ donne l'accès à tous les vivants à la vie éternelle parfaite, par la Croix : à quel titre nous serait-il permis de refuser l'accès à certains humains à une vie ici-bas décente, par le Revenu de Base ?

Certains opposent au Revenu de Base que « C'est à la sueur de son visage que l'Homme obtiendra son pain » (Gn 3:19). Cela n'était-il pas avant que « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous - car il est écrit : Maudit est quiconque pendu au bois » (Ga 3:13) ? L'Humain est déjà délivré, cette malédiction est du passé.

De même, le verset de Saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus » (2 Thessaloniciens 3:10) nécessite une clarification. En premier lieu, l'instauration d'un Revenu de Base ne constitue pas la fin du travail, mais celle de l'exploitation salariale. Le Revenu de Base transfigure la notion de travail : On ne travaille plus pour (sur)-vivre, mais pour se sentir pleinement utile à la société. Et les différentes expérimentations de Revenu de Base montrent que l'activité et la production de richesses réelles CROISSENT lorsque ce système est mis en place : exemples 1 et 2 dans des pays pauvres, exemple 3 dans un pays riche. Combien plus d'énergie est-on prêt à déployer pour des projets ou causes qui nous tiennent à coeur que pour un travail bien souvent superficiel, et qui tend à disparaître ? Stimulation des créations d'entreprises ainsi que de l'engagement associatif observés dans les pays riches, achats d'outils, investissement dans des micro-projets locaux, envoi des enfants à l'école dans les pays pauvres... Par ailleurs, ces mots de Saint Paul doivent être remis dans leur contexte : l'Antiquité, qui n'était pas touchée par l'automatisation et la virtualisation. En effet, l'élément central de la relance du débat sur le Revenu de Base a été la remise d'un rapport du Conseil National du Numérique (CNNum) à Myriam El Khomri en Janvier 2016, qui envisage une possible disparition de 45% des emplois d'ici 2030, invitant donc à une réflexion sur le sujet.

Le Revenu de Base rend également pleinement réalisable le commandement « Ne vous souciez pas pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour le corps au sujet des vêtements » (Lc 12:22). En effet, chacun sera en mesure de sortir de son aliénation du travail salarié tel qu'on le vit actuellement (parfois sans sens), disposant désormais du temps nécessaire au discernement de sa vocation. Puis aura la voie libre pour l'accomplissement de ce projet, avec la garantie d'un filet de sécurité en cas d'échec, sans perdre sa vie à chercher un emploi qu'on ne trouvera plus. Evolution permettant ainsi pleinement d'« adorer le Père en Esprit et en Vérité » (Jn 4:23).

Pour les Catholiques, on constate ainsi que les objectifs défendus par le Mouvement Français pour le Revenu de Base (MFRB) se situent en continuité avec ceux promus par la doctrine sociale de l'Eglise : Notamment sur la défense de la dignité de l'Humain, par un travail digne. Ce travail-ci ne ressemblera simplement pas à celui proposé dans le système actuel, qui disparaît. Il aura cependant bien plus de sens pour celui qui le vit qu'un emploi de démarcheur téléphonique, d'ingénieur en obsolescence programmée, ou d'un quelconque métier dont le travailleur sait pertinemment qu'il peut être remplacé par un robot/ordinateur.

On peut noter un dernier détail technique, spécifique à la sphère religieuse : Un revenu de Base résout le problème du financement des cultes : Cette vieille discorde sera close entre l'Eglise et l'Etat, qui fournira aux religieux les droits que leur simple dignité d'humain leur confère. Ce sera donc la fin du Denier du Culte.