Pourquoi il faut d’urgence quitter l’Europe...

@Gavroche

Non, la Suisse s’en sort parce qu’elle est beaucoup plus libérale économiquement parlant :

- Pas de salaire minimum.

- Facilité de licenciement

- Etat beaucoup moins obèse qu’en France et beaucoup plus respectueux de la propriété privée.

- S’enrichir n’est pas mal vu comme en France et il n’y as pas de jalousie ou d’égalitarisme rampant.

D’une manière générale, la Suisse est beaucoup plus libérale, et donc mécaniquement bien plus prospère.