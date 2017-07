Pourquoi j’ai fait le choix d’enseigner au Japon plutôt qu’en France

C'est une question qu'on me pose souvent, et ce pour une raison très simple : on a souvent l'image de Japonais travailleurs forcenés, qui s'acharnent à la tâche jusqu'à en mourir (et certains en meurent effectivement) et on ne comprend pas pourquoi quelqu’un de sain d’esprit subirait volontairement le même calvaire. En effet, travailler au Japon dans à peu près n'importe quel domaine peut sembler un acte de pur masochisme, et ce en particulier dans le domaine de l'éducation, les enseignants Japonais ayant la réputation de faire de nombreuses heures supplémentaires non payées (saabisu zangyou) jusqu'à tard le soir, 7/7j et sans prendre aucun congé.

Pourquoi ai-je alors décidé de m’expatrier au Japon pour y exercer le métier d’enseignant d’anglais au lycée ? Voici les raisons :

- Vivre au Japon -

J'avais déjà détaillé dans un précédent article pourquoi il m'était plus agréable de vivre au Japon qu'en France, alors je ne vais pas revenir en détails dessus, mais pour résumer je sais qu’au Japon, quand je sors du travail, je vais me retrouver dans une société qui ne me stresse pas, où il n'y a pas de conflits et où la plupart des gens suivent les règles et font attention aux autres et aux conséquences avant de parler ou d'agir. Je peux ainsi vraiment me reposer mes jours de congés, ce qui n'est pas le cas en France (avis personnel, cela va de soi).

- Le salaire -

Les enseignants Japonais travaillent beaucoup (mais ça dépend en fait des établissements comme par exemple le mien où je ne travaille pas des masses à part certaines périodes de l’année) et ont un salaire en conséquence. Un salaire normal pour un enseignant stagiaire est de 1900 euros prime incluse et celui d'un titulaire première année est généralement de 2100 euros, avec en plus une prime annuelle équivalente à 4 mois de salaire en moyenne (prime systématique non liée à la performance). En fin de carrière, les enseignants peuvent espérer toucher 4000 euros plus 4 mois de salaire de primes par an. Les salaires sont un peu supérieurs dans les grandes agglomérations et varient d'une préfecture à une autre, donc il est difficile de donner des chiffres qui seront exacts à 100% dans tout le Japon. Le salaire grimpe beaucoup plus vite qu'en France, et rien que le fait de recevoir l’équivalent de plusieurs milliers d'euros de primes en yens sonnants et trébuchants rétribue pleinement toutes les heures passées au travail. En France, je n'aurais pas été capable d'avoir un salaire aussi confortable en tant que débutante (certes, j'aurais eu les longues vacances, mais à quoi servent-elles si on doit se limiter dans ses loisirs par manque d'argent ?).

- Les élèves... et leurs parents -

En France, beaucoup (du moins, c'est ce que je perçois) d'élèves et leurs parents sont devenus des clients de l'école : ils y viennent quand ils veulent (et prennent des vacances en période scolaire parce que c'est moins cher), exigent des bonnes notes sans faire le moindre effort, rejettent en bloc l'autorité des enseignants et de l'école et n'hésitent pas à venir clamer haut et fort leur mécontentement lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Pire ! Certains d’entre eux en viennent aux insultes et parfois l'intégrité physique des enseignants n'est plus préservée. Des enseignants meurent de la main des parents de leurs élèves. Impensable au Japon. D'ailleurs, dans ce pays, les parents râleurs (car il y en a !) sont appelés "Monstaa Parento", de l'anglais "monster" (monstre) et "parent". Les enfants hors de contrôle que l'on considère "turbulents" ou "en souffrance" en France ont droit quant à eux à la dénomination "Monster Children". Les parents monstres et les enfants monstres, ou comment appeler un chat un chat.

Au Japon, ces enfants et leurs parents sont remis à leur place. On les écoute bien sûr, on leur assure qu'on les comprend, mais l'école japonaise a un devoir d'éducation et s'attelle à l'éducation des enfants lorsque leurs parents ne le font pas. Et l'éducation dispensée à l'école prévaut sur celle dispensée à la maison tout simplement car l'école forme des citoyens capables de s'intégrer à la société japonaise et d'y contribuer de par leurs actions. Les parents peuvent râler autant qu'ils veulent, ils n'ont pas le dessus sur l'école qui a le dernier mot. Et l'école est obligatoire au Japon (seule l'éducation l'est en France).

Avez-vous la moindre idée du réel plaisir de pouvoir enseigner dans un pays où l'autorité de l'enseignant est encore forte ?

- L'encadrement et la direction des établissements -

En France, l'encadrement dans les écoles (directeurs, CPE etc.) a tendance à minimiser les incidents provoqués par les élèves, rejeter la responsabilité du désordre sur les enseignants (c'est leur faute si la classe est agitée) et faire en sorte, quoi qu'il arrive et peu importe la gravité de l'incident, à ne pas vouloir faire de vagues. « Tout va bien Messieurs-Dames, notre établissement n'a connu aucun incident majeur, la preuve : aucun conseil de discipline ! Formidable ! » Etant donné qu'il en va de leur promotion dans de contrées plus vertes, il peut paraitre « normal » (sic !) que l'encadrement cherche à cacher la poussière sous le tapis. Par conséquent, les enseignants se retrouvent souvent seuls et démunis, non soutenus par leur direction.

Au Japon, il est normal d’exiger le calme pour faire cours. Lorsque l’enseignant estime qu’il n’a pas les conditions nécessaires à la réalisation de son cours dans des conditions acceptables de calme, il peut choisir de simplement quitter la classe sans assurer son cours. Et les élèves se feront vertement engueulés par leur professeur principal et le CPE de façon à ce que cela ne se reproduise plus. De plus, les délégués devront faire des excuses à l’enseignant au nom de la classe.

La direction et les enseignants forment en outre une véritable équipe éducative. Les règlements des établissements sont généralement stricts et les élèves doivent s’y conformer, que ça leur plaise ou non. Les incartades sont sévèrement sanctionnées (5 jours d'exclusion pour triche à un contrôle par exemple) et les élèves sont durement réprimandés lorsque c'est nécessaire. Par ailleurs, les professeurs senpai (les ainées, ceux qui ont le plus d'expérience) encadrent et soutiennent leurs kohai (leurs cadets) pour tout, que ce soit la construction de cours ou la gestion de classe.

- La formation -

Au Japon, aucun encadrement n'exigera d'un nouvel enseignant qu'il soit compétent immédiatement, aussi bien en gestion de classe que dans la construction et la façon de faire cours. Tout le monde est conscient que cela prend du temps pour devenir un bon enseignant, et on s'accorde pour dire qu'il faut au moins 5 ans avant de pouvoir arriver à faire un cours potable. Plus encore, il n'existe pas de doxa sur ce que doit être un cours ou une façon d'enseigner : chaque enseignant a son style et pour se former il faut donc regarder beaucoup de cours de différents d’enseignants, prendre pour soi les activités qu'on trouve intéressantes, apprendre en observant les petits trucs pour la gestion de classe etc. Les senpai viennent regarder les cours de leur kohai, peu importe s'ils enseignent une autre matière, et font des commentaires constructifs. En plus d'un encadrement qui soutient ses enseignants, la formation qui leur est dispensée est pratique et non pas un gloubiboulga de théorie fumeuse. J'estime que j'ai été bien formée au Japon, en tout cas suffisamment formée et surtout épaulée pour ne pas souffrir lors de ma première année d'enseignement au contraire de nombreux stagiaires français qui sont durement malmenés durant leur première année d’enseignement en France.

Ça pourrait presque être le paradis, surtout que je travaille bien moins que dans un établissement lambda japonais (je n’emporte aucun travail à la maison, ni n’ai à rester jusqu’à tard le soir), mais malheureusement je trouve assez barbant le fait de devoir refaire le même cours à des classes différentes, preuve que je ne suis peut-être pas faite pour ce métier... Mais ceci est un autre problème.