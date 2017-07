POURQUOI J’AIME LA FRANCE

Qu’est-ce que c’est beau, ça dégouline de poncifs éculés et de « bons sentiments » gluants.

Voyons donc :





"J’aime la France car, depuis 1789, elle est la nation la plus emblématique du monde.

Sans déc ?





J’aime la France car, sans Beaumarchais, nous n’aurions pas eu La Révolution, mais une révolution.

J’vois pas la différence entre une arnaque et un faux-nez.





J’aime la France car des Français sont à l’origine des deux plus grandes Déclarations de l’ère moderne.

Je le disais, ça c’est bô...





J’aime la France car René Cassin a voulu que la Déclaration des Droits de l’homme de 1946 soit universelle et non internationale.

Et ça change quoi ?





J’aime la France car le Président Jacques Chirac a prononcé au Vel d’Hiv’ le discours que nous attendions.

Chirac, le roi fainéant ?





J’aime la France car les antisémites et les racistes n’y ont pas droit de cité.

Ben oui, d’ailleurs les antisémites et les racistes c’est pas la même chose ? Ha ben non, j’oubliais, antisémite c’est acheteuh plus pas bien !





J’aime la France car le Conseil d’Etat a édicté que se moquer des victimes de la Shoah porte atteinte à la cohésion nationale.

Ha oui, la chaud-ha...





J’aime la France car Raymond Aron a su dialoguer avec Tocqueville autant que Marx, et dénoncer les totalitarismes.

Et ça nous fait une belle jambe.





J’aime la France car le débat y est infini, toujours relancé, complexe et passionné.

Heu ?





J’aime la France car son Président nous parle des Lumières et non de politique obscurcie.

Qui ça macaron ? P’tain, la kulture en personne !





J’aime la France parce que ceux des chrétiens, juifs, musulmans, protestants qui se sentent proches peuvent communier en fraternité.

On s’en rend pas bien compte.





J’aime la France car les catholiques m’ont ouvert les bras.

Et pas les z’autres ?





J’aime la France car le Bien y triomphe toujours et dissèque le Mal, en n’oubliant aucune victime.

Naaaaaaannnnn ?





J’aime la France car Zola a crié et qu’elle l’a entendu.

Il a crié Zola ? Il a crié quoi ? Aline ?

J’aime la France car plusieurs des siens ont permis l’abolition de l’esclavage.

Pas partout mon vieux, loin s’en faut. Et j’te parle pas de l’esclavagisme moderne façon MEDEF.





J’aime la France car elle a fait le choix de la République.

La ripoublique ?





J’aime la France car la paritarisme n’y est pas du parasitisme.

???





J’aime la France car elle a défini les grands principes de l’instruction publique.

C’est vrai que Ferry était un mec recommandable à tous points de vue.





J’aime la France car la raison y est folie et l’embrasement toujours mutation.

C’est d’la bonne ?





J’aime la France car les femmes y sont belles et rebelles.

Moi aussi j’connais quelques boudins...





J’aime la France parce que ses paysages magnifient la nature.

OK elle est bonne, mais faudrait pas abuser.





J’aime la France car elle est plusieurs pays à la fois.

Sans blagues ?





J’aime la France car sa langue permet de dire davantage que nombre d’entre elles.

J’avoue, celle-là, elle est profonde !





J’aime la France car certains de ses fils et filles ont répondu à l’Appel du 18 juin 1940.

Moi aussi j’réponds aux appels quand mon téléphone sonne...





J’aime la France parce que l’Allemagne est en paix avec elle et que ces deux pays sont le cœur de l’Europe.

J’crois que c’est la meilleure, bravo !





J’aime la France car elle aime, déteste et finit par estimer.

Un peu sado-maso ?





Je t’aime, ma France, car tu as accueilli nos parents et permis de les soigner, de les vêtir, de les nourrir.

Chouette !





Je t’aime, ma France, car je serais incapable de ne pas t’aimer.

C’est bô l’amour...





Je t’aime, ma France, car le monde ne connaîtrait pas la démocratie sans toi.

Hi, HI, Hi !





Je t’aime, ma France, car tu as supprimé la peine de mort.

C’est pas la france qui l’a fait la première, loin s’en faut !





Je t’aime, ma France, car tu as besoin d’un Roi que, désormais, tu choisisses.

Un roi, manquerait plus que ça.





Je t’aime, ma France, car Dieu se réjouit du bonheur que tu donnes."

Dieu ? C’est qui çuy-là ?





Bon, bref, faudrait éviter d’écrire des n’artiks quand on est sous l’emprise de psychotropes, ça éviterait de débiter des conneries à la pelle !