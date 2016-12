Pourquoi je ne suis pas Berlin !

@covadonga*722

Bonjour, je suis certainement et surement considéré comme un abruti d’illettré et dangereux avec mes commentaires.Mais vue de ma place quand je lis tes commentaires bien souvent je me demande quel est donc cet extraterrestre ,cet illuminé par je ne sais quoi ce « covadonga » .alors devant ce que tu dis là qui est de prime abord logique et réaliste.Je voudrais t’apporter un renseignement supplémentaire vue du fond du caniveau ;

Quitter l’otan/l’europe n’est pas foncièrement une mauvaise chose,pour ce que défend Fifi c’est évident mais personne ne le dis,peut-être ne le savent-ils pas ????? Elle défend comme tu le dis son gourou.Qui est -il selon moi ? adepte de Pasqua et compagnie,oui !peut-être ;Mais plus certainement un défenseur d’un vieille France qui c’est fait enculer a fond.A savoir une certaine bourgeoisie ,noblesse de second niveau.Il veux quoi ce beau Monsieur de l’upr.que nous nous rallions derrière son flambeau pour réinstaurer une féodalité ? Et oui il y a le 1% et son parti qui derrière est certainement le % suivant dans la hiérarchie de ce monde. Et eux se sont fait enflé (toujours en Français dans le texte) le peuple devrait être leur outil pour parvenir a leur fin et uniquement à leur fin.Le peuple lui nous verrons,selon ce que nous pouvons dégager pour lui.Au bon plaisir.

Voila ou je te rejoins.

Pour le reste la guerre contre l’Islam tu fais là un contestataire bien indulgent,complaisant ou est-ce volontaire ?

L’islam les Français n’en non rien a foutre.N’oubliez pas que nous sommes un pays laic. Combien de gens vont a l’église ? elles ferment leurs portes les églises.un prêtre pour combien de clocher ??

Des délégation de civiles pour faire la messe.Guerre de religion de la part de qui ? du peuple ? Cette église ferme bien sa gueule au sujet de ce qui se passe ! Et si des fois nous avions une remontée de gens qui reviendraient dans nos paroisses.La guerre ! est bien arrangeante,non ?

Et puis vas ton a l’église pour des guerres de religions ou pour une spiritualité.elle est d’ailleurs dans beaucoup de religion pacifique cette spiritualité. Alors il faut bien réfléchir a tout cela.

Les idiots ne sont que ceux qui vendent la guerre ,le désordre.

Quand est-il de la réalité ? elle n’est jamais présente.

exemple ce midi aux info.

La police Allemande a retrouvée des papiers d’identité ??? comme par hasard depuis le 11/9 des E.U ;ils sont assez cons pour laisser des traces ces terroristes.Alors ce n’est pas une guerre de religion ,mais plutôt une guerre contre l’inintelligence patente de ces abrutis la.

Et ils sont tellement con ils se seraient embarrassé du chauffeur vivant ? pour qu’il fasse un acte héroïque de dernière minute,sauvant d’autres victimes potentielle.Oh ! que c’est balaise,c’est encore mieux que les séries télévisées policières ;Que c’est beau !

mais toute cette communauté qui écrit et écrit des conneries sur conneries aillent faire un stage de conduite de poids lourd ;peut-être seront-ils a même d’ouvrir leur grande G d’ignorant confit derrière leur bureau.Qu’il demande a des chauffeurs de poids lourd comment stopper cet engin surpuissant ;Il ne faut pas grand chose,mais qu’une seule que les roues motrices patines ou qu’elles n’accrochent pas.Point problème réglé.Regardez donc le véhicule que l’on nous montre a la tv et sur les autres supports médiatiques.

Il est urgent de se sortir la tête de l’eau.Sur ce coup je n’espère qu’une chose avoir eu un lecteur allemand pour qu’il remette son esprit dans l’ordre ,avant de se retrouver infecté par ces virus pulvérulent qui traine depuis trop longtemps.