Pourquoi je soutiens la candidature de Benoît HAMON à la Primaire de gauche

Face aux légitimes déceptions suscitées chez les électeurs de gauche par le quinquennat qui s’achève, il est indispensable de créer une alternative en vue de la prochaine élection présidentielle.

Gérard Filoche ayant été malheureusement écarté, j’ai décidé de soutenir la candidature de Benoît Hamon à la primaire citoyenne de la gauche qui aura lieu les 22 et 29 janvier prochains.

J’ai écouté et lu les propositions de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Mon choix s’est porté sur un projet et pas sur un homme. Aujourd’hui, j’ai choisi le projet de Benoît Hamon.

Lors de son récent passage à « L’Emission politique » de France 2 le 8 décembre dernier, je l’ai trouvé très intéressant. J’ai vu un homme qui connaît ses dossiers et qui a une vision pour la France avec trois piliers sur lesquels il bâtit sa campagne : le travail, d’abord, que les transformations technologiques amènent à repenser ; l’environnement, ensuite, qu’il est le seul au PS à mettre au cœur de son programme ; la question sociale, enfin, clairement tournée vers la réduction des inégalités.

Loin de l’obsession pour les questions identitaires, Benoît Hamon défend une nouvelle étape dans la réduction du temps de travail ; un Revenu Universel d’Existencepour tous à partir de 18 ans pour « éradiquer la pauvreté » et surtout pour donner un nouveau sens au travail ; l’instauration d’une 6ème République ; la reconnaissancedu vote blanc et un 49.3 citoyen ; il veut imposer un moratoire sur le pacte de stabilité en Europe ; l’abrogation de la loi Travail ; remettre en cause du CICE, interdire les perturbateurs endocriniens ; légaliser le cannabis avec contrôle de l’Etat et pour « tarir l’économie souterraine et les violences » ; mettre en place un 49.3 citoyen ; créer un service public de la petite enfance et de la dépendance… (plus d’informations sur ses propositions ICI )

Au delà de son projet offensif et innovant sur bien des aspects, l’action de Benoît Hamon comme ministre au gouvernement entre 2012 et 2014 aura permis notamment de créer les Loi sur la consommation et sur l’Economie Sociale et Solidaire qui sont très positives.

Il est également à mon sens le candidat de cette primaire le plus à-même à rassembler la gauche à l’issue de celle-ci.

Il y a des passerelles entre Benoît Hamon et les deux autres principaux candidats de gauche déclaré à la Présidentielle : Yannick Jadot (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (qui avait soutenu Hamon au Congrés de 2008 du PS).

Si Benoît Hamon remporte cette primaire l’idée d’un programme commun entre les trois candidats avec à la clef une candidature unique n’est pas une utopie.

Face à une vraie droite de droite avec François Fillon, avec Benoit Hamon se préfigure une vraie gauche de gauche.

Arnaud MOUILLARD - http://arnaudmouillard.fr