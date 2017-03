Pourquoi le fascisme ne me fait plus peur

J’ai promis un article sur ce thème : le voici. Ceux qui attendent un autre article sur Marine ou le FN seront déçus, toutefois, car il ne sera pas question d’eux. Mon propos n’est pas de découvrir qui est ou n’est pas fasciste, mais de dire POURQUOI le retour du fascisme, comme approche à la gouvernance d’un état européen développé, n’est plus aujourd’hui une grave menace ni même une option crédible. D’ailleurs, n’est il pas évident, à voir ses rares véritables apôtres s’avancer en louvoyant, que le fascisme n’a pas le vent en poupe ? On est loin du chrétien professant sa foi face aux lions ! Les fanatiques et martyrs en puissance suivent aujourd’hui d’autres bannières.

Evidement, on peut tricher, en faire une injure et appeler « fascistes » tous les fanatiques et martyrs en puissance, sans égard à leurs opinions ni à ce qu’ils proposent, un peu comme « fils de pute » n’a plus rien a voir avec la vertu de Madame votre mère…. Mais ca ne fait pas d’eux des fascistes ; ca fait des crétins de ceux qui disent n’importe quoi. Il n’est pas innocent de dire n’importe quoi….car si on ne s’entend pas sur le sens il y a des malentendus… et ça finit comme la goutte de miel de Léon Chancerel.

Tiens, par exemple, vous parlant de fascisme je vous précise que je considère fasciste celui qui prétend ; a) qu’une inégalité essentielle non seulement existe, mais DOIVE prévaloir entre les gens… et b) que la force soit un moyen acceptable de faire prévaloir et de maintenir cette inégalité. Cette assertion n’est pas rien. Tout le reste en découle ; réfléchissez. Mais c’est ça et rien de plus. Fascisme ne doit pas être le mot dépotoir pour tout ce que vous n’aimez pas.

Evidemment, on peut dire autre chose ou le dire autrement. Il y a des millions de mots pour le dire. Voyez ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Fascisme, et là http://www.larousse.fr/dictionngner aires/francais/fascisme/32950

Si vous récusez ma définition, notre débat ici est clos, mais j’irai en discuter avec plaisir sur l’article que VOUS écrirez… et en prenant pour prémisse VOTRE définition… Elles me conviennent toutes ; essayons seulement d’éviter d’aligner des mots dont on pervertira le sens en rapprochant des concepts contradictoires… Y a-t-il un sens, par exemple, pour les seules fins d’une campagne électorale, à faire coucher ensemble à Droite - avec le libéralisme qui se veut farouchement individualiste ! – le fascisme qui lui exige la primauté absolue de l’État ?

Si on reste dans le bon sens, le fascisme n’a plus d’avenir. C’est ce que je veux expliquer ici par un petit sorite bâtis de « pourquoi » auxquels on omet trop souvent d’apporter des réponses…

POURQUOI le vrai fascisme n’a-t-il plus d’avenir ? D’abord, parce qu’il ne fait plus recette Il est devenu impopulaire. Pourquoi ? Parce que le consensus est TOTAL aujourd’hui, dans nos sociétés, pour que leur finalité soit leur enrichissement matériel optimal constant et celui de ceux qui constituent leur majorité décisionnelle. Les autres objectifs, culturels, spirituels, idéologiques, sont devenus secondaires : ce sont des efforts pour détourner l’attention, des médailles pour les grognards qui ne deviendront pas officiers. Nos société n’ont plus qu’un but. Or, le fascisme est incompatible avec ce but.

Pourquoi ? La raison qui saute aux yeux est qu’on ne peut optimiser un processus si on lui pose des contraintes qui ne sont pas pertinentes à la performance. Vous avez remarqué qu’en temps de Coupe du Monde les Français sont solidement « black-blancs-beurs » ? Avec l’apartheid a fini le temps où on refusait le succès par racisme ; ceux qui le font encore se rendent ridicules et la population ne suit plus.

Elle ne suit plus, parce qu’éveillée par l’exemple si évident du sport, elle perçoit l’absurdité de vouloir prouver la supériorité en bloc d’un groupe en quelque domaine que ce soit : les performance des individus au sein des groupe varient ben souvent davantage que les écarts entre les moyenne des groupes. Pire si on cherche à prouver une supériorité globale composite, car cela exigerait d’hiérarchiser d’abord les fonctions mêmes. Qui est supérieur de Platon ou d’Alexandre ?

On a cru résoudre le dilemme en faisant de la richesse un dénominateur universel, mais le consensus pour l’argent s’est effiloché à mesure que la compétence est montée en puissance. Car il n’y a pas UNE compétence, mais DES compétences qu’on ne peut pas plus mêler que l’huile et l’eau dont parlait De Gaulle. Qui en tirera une « superiorité » crédible, alors que tout est dans l’occasion ? Dans son cabinet, le médecin qui seul peut lui sauver la vie est Dieu pour son comptable… mais le même médecin se tout petit le lendemain, quand ce même comptable manipulera les chiffres dont dépend la fortune du toubib… Difficile, le fascisme, quand on tient le haut du pavé chacun son tour…

Pourquoi en sommes nous là ? Parce qu’une société en mal de gratifications ne peut réaliser sa volonté d’enrichissement qu’en allant au bout de sa créativité, mettant en place l’éventail le plus diversifié de ce qu’elle peut produire de biens et de services. Elle se complexifie et tend donc à favoriser une complémentarité de ses ressources en rendant chaque expertise plus spécifique. Ce faisant elle limite les doublons…. Elle « optimise »… mais elle le fait en rendant chaque compétence spécifique plus rare et donc chaque expert plus indispensable. En comprend-on les conséquences ?

Une société complexe tend vers une complémentarité de ses ressources humaines. La conséquence de ce phénomène est que nous devenons de plus en plus nécessaires et pratiquement indispensables les uns aux autres. NOUS EN DEVENONS PROGRESSIVEMENT PLUS DÉPENDANTS LES UNS DES AUTRES. Comment en bon fasciste affirmer sa supériorité « naturelle » et l’exercer efficacement sur des gens, quand eux comme nous savons qu’on en est totalement dépendant ? A la limite, si nous étions tous indispensables, comment pourrions nous ne pas être tous égaux, ce qui serait la négation absolue du fascisme tel que nous l’avons défini ?

Dépendance ou non, pourquoi la force brute ne pourrait-elle pas imposer le fascisme ? Le maître peut briser le bras d’Epictète, n’est-ce pas. ? Tout dépend du boulot à faire. Pourquoi les sociétés qui passent à une économie tertiaire - nous en sommes TOUS là - tendent-elles à passer d’une gouvernement basé sur la menace et le châtiment à un modèle basé sur la satisfaction des besoins et la récompense ? Parce que s’il est relativement facile d’imposer des quotas essentiellement quantitatifs à la production des « choses », il peut-être contreproductif de le faire à la production de « services, quand c’est la QUALITÉ qui importe, que la bonne volonté du fournisseur est une condition sine qua non de la valeur de satisfaction du service et que SA satisfaction devient donc un prérequis à VOTRE satisfaction. Voudriez- vous que votre médecin, votre concubine ou le précepteur de vos enfants vous soient formellement soumis…. mais en son for intérieur férocement hostile. ? Je ne le crois pas….

Je ne vois donc pas de fascisme dans notre avenir prévisible. On aura noté que je n’en ai pas fait la critique en soulevant des raisons d’éthique, mais uniquement des questions de pure logique opérationnelle… Je crois que le fascisme ne correspond pas à la demande. Point. Barre. Je trouve cette approche sans vive émotion moins contestable et donc plus rassurante que certaines diatribes.

Cela dit, si le fascisme n’est pas un danger, qu’est-ce que cette dérive évidente vers l’autoritarisme que l’on constate aujourd’hui - et qu’on appelle ‘fascisme’ pour l’embêter, alors qu’il n’en est pas ! - mais auquel il faut bien réagir ? J’en parlerai dans mon prochain article.

Pierre JC Allard