Pourquoi Le Pen pourrait gagner !

Préambule :

Qu’il soit bien clair, je ne suis en aucun cas un militant, ni un soutien ni même un « convaincu » par le FN

Je vais essayer d’être le plus objectif possible, même si certains de mes arguments peuvent paraître subjectifs.

Enfin tout ceci n’est qu’une hypothèse destinée surtout à ouvrir un débat, et non à faire des pronostics. Je peux avoir raison ou complètement tort ce n’est pas un problème : j’assume (et je me retirerai de la… bla bla bla :-p )

Dans ce sujet, je ne parlerais pas de pourcentages absolues mais relatifs, à savoir par exemple quand on dit l’écart entre le candidat 1 et le candidat 2 est de 20% (pourcentage absolue), cela veut dire que le candidat 2 doit récupérer 10% (pourcentage relatif) sur le dos du candidat 1 pour revenir à égalité (50/50).

1 – Le premier tour

Le point important de ces résultats c’est qu’il apparaît que Macron a largement devancé Le Pen non pas en gagnant partout, mais uniquement dans certains endroits spécifiques (tel Paris et sa couronne). Et là ou il ne gagne pas, il est loin. Si on regarde de plus près, on voit qu’à chaque fois qu’il n’est pas en tète, il est largement battu, en finissant souvent 3ème et non second. Ceci démontre la fragilité de l’électorat Macron, qui pourrait bien le quitter s’il pense trouver mieux (ou moins pire) ailleurs.

Ca fait aussi penser à l’élection américaine, ou Clinton a obtenu le plus de voix mais uniquement grâce aux votes dans 2 Etats, la Californie, et New-York Si on retire ces 2 Etats, elle est minoritaire en nombre de voix. Macron c’est un peu pareil.

Alors c’est le jeu de la démocratie : celui qui a le plus de voix, gagne. Mais quand on passe aux élections législatives majoritaire à 2 tours, on trouve une configuration similaire aux grands électeurs américains, à savoir qu’il ne sert à rien de gagner avec 80% des voix, il suffit de faire 50%+ 1 voix, et à ce jeu-là, le surplus de voix EM ne lui servira à rien

2 – Abstention :

Partons de la situation actuelle donnant une situation 60/40 (60% pour Macron, et 40% pour Le Pen). Avec les votants du 1er tour (20% d’abstention), cela donne 7.4M de voix d’écart. Par contre si l’abstention est plus forte, cet écart en nombre de voix diminue. Avec 40% d’abstention/blancs/nuls (soit 28M de suffrages exprimés) cet écart n’est plus que de 5,6M, c'est-à-dire que le Fn doit récupérer 2.8M de voix chez les votants du 1er tour.

Pourquoi je prends une base de 40% de « non exprimés ». Voici mon hypothèse :

1 – D’abord ceux qui au premier tour, se sont abstenu, voté blanc ou nul, soit les 20%

2 – Ceux qui refusent de choisir entre « la peste et le cholera »

3 – Ceux qui ont accompli leur unique mission, à savoir « voter utiles » en éliminant celui qu’ils détestent, et donc ne sont plus motivés pour aller plus loin (surtout si leur vote utile a été .. inutile (ex : ceux qui ont voté Mélenchon pour éliminer Macron)

4 – Ceux qui sont tellement sûrs de la victoire de Macron et/ou de la défaite de Le Pen, qu’ils ne se déplaceront pas.

3 – L’Europe

Il va être intéressant de voir comment va se repositionner Le Pen vis-à-vis du Frexit. Pour ma part, je pense qu’elle va durcir sa position afin d’augmenter le clivage et jouer sur le pro-européanisme doctrinaire et sans concessions de Macron. Dans ce cas, on pourrait bien voir certain des votants de Mélenchon et de Dupont-Aignan qui étaient prêts à voter Macron, basculer ver le FN, uniquement pour ce motif. Alors que le contraire ne sera pas vrai.

4 – Le sursaut républicain.

Il est clair qu’aujourd’hui le sursaut n’a plus la même force. Par contre il pourrait bien jouer des tours aux instituts de sondage. En effet à cause de ce sursaut, il se pourrait bien qu’un certain nombre de sondés « battus » qui reportent leur voix, fassent croire qu’ils voteront Macron, alors que dans l’isoloir, ils feront le contraire. Bref si les votants FN sont de plus en plus décomplexés, ce n’en va pas de même pour les autres, ceux qui ont envi de se reporter sur le FN mais n’osent pas le dire.

5 – Les erreurs de Macron

C’est là que je pense que seront les raisons principales de sa défaite. Quelles sont-elles :

1 – La visibilité totale du candidat. Jusqu'à présent, même s’il était soutenu par les medias, il était surtout noyé dans l’ensemble des programmes des 11 candidats. Ceci lui a permis, durant tous ses passages médiatiques de n’avoir pas trop à expliquer, et surtout de n’avoir pas besoin de rentrer dans les détails. A partir de maintenant il va devoir expliquer, détailler, justifier, chiffrer, etc.. Et je crains surtout que ses porte-paroles ne soient pas à la hauteur, et fassent gaffes sur gaffes.

2 - L’arrogance affichée après sa victoire au 1er tour, rappelant trop le bling-bling du nabot. De plus cette arrogance pourrait bien aussi démotiver ses électeurs du 23 avril (voir plus haut)

3 – Le débat entre Macron et Le Pen pourrait bien être décisif. Et je pense que Macron ne sera pas à la hauteur. En plus si les journaleux montrent trop souvent qu’ils viennent à la rescousse du candidat, cela fera tâche et accentuera sa défaite.

4 – Le basculement de « candidat antisystème » à « candidat du système ». Il est clair que si jusqu'à présent il se définissait comme le candidat du renouveau, politique, cela ne marchera plus bien longtemps, et tous les soutiens qui vont arriver ces prochains jours, l’ancreront encore plus dans le système. Et puis on peut compter sur MLP pour rappeler voire marteler que Macron est la continuité du hollandisme, qu’il en a été l’un des principaux ministres. Sans oublier que la stratégie du FN pour attirer un maximum d’ouvrier et de paysans se fera aussi via des rappels aux lois Macron/Elconnerie. Et tout ceci pourrait même faire fuir les votants EM du 1er tour, convaincu auparavant que Macron faisait dans le social (si, si il y en a).

6 – Les Affaires

Là je pari sur un statu quo, Si Macron veut se lancer dans l’évocation des « affaires », il est à parier que le FN se fera une joie de sortir (voire d’amplifier et déformer) les points noirs de Macron. On pourrait même imaginer qu’à la veille du second tour, un FN en perdition, décide de lancer un gros pavé dans la mare. C’est le coté « ça pue » de toute campagne électorale, et souvent ça se retourne contre les auteurs, mais parfois ça peut marcher. Donc à surveiller

7 – Les points forts du FN

Malheureusement pour eux, il n’y en a pas beaucoup. On peut évoquer la réussite de MLP dans la dédiabolisation du FN, La qualité de débatteur de Phillipot surtout face à des porte-parole devant défendre un programme flou et équivoque.

Et puis n’oublions pas que cette élection va entrainer la suivante, à savoir les législatives. Or la position actuelle du FN fait qu’il devient un élément incontournable dans les alliances futures. Et tous ces députés montés sur siège éjectable (surtout au PS et au LR) devront bien faire quelque chose, vu que les meilleures parts du gâteau EM sont déjà attribuées.

Nota : A ce sujet, il faut signaler la mise en place d’une stratégie « souterraine » chez les LR, destinée à faire gagner la droite sarkozyste afin de ramener le nain comme chef de la majorité (parlementaire) et donc le voir désigné premier ministre de cohabitation. Et ça, forcément se fera sans malmener le FN (voire plus si affinité)

8 – Les sondages

Voila le vrai point faible du FN. Jusqu'à présent, lors de chaque élection, on assistait à l’effondrement du parti au soir du second tour. Ceci était surtout expliqué par une démotivation de cet électorat face aux sondages qui prédisaient systématiquement le FN perdant. Cela pourrait bien se reproduire cette fois-ci, et on peut compter sur les instituts pour essayer d’amplifier les écarts afin de décourager ceux qui auraient envie de voter Marine. Maintenant ce jeu est très dangereux car il peut tout aussi bien provoquer l’effet inverse. Imaginons que Macron se vautre au débat contre MLP. On assisterait alors à une remontée des voix pour le FN, et donc cela créera une dynamique dévastatrice pour les « républicains », en sur motivant les électeurs frontistes et démotivant les électeurs EM déjà assez fragiles et peu fiables à cause du coté « auberges espagnole » du programme Macron.

Conclusion :

Il est clair qu’aucune de mes hypothèse ne peut, à elle seule, faire gagner le FN, mais par contre l’ensemble de ces paramètres, tels des ruisseaux formant une rivière, peut faire mentir la victoire déjà programmée de EM.

Et surtout, je pense que c’est la dynamique ainsi créée pour toutes les raisons évoquées plus haut, dans un sens ou dans l’autre, qui pourrait faire gagner ou perdre le FN.